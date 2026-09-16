Palpite Corinthians x Estudiantes - Copa Libertadores - 16/09/2026

Veja os melhores palpites para Corinthians x Estudiantes, pelas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (16), às 21h30.

Melhores palpites para Corinthians x Estudiantes

Gol ou assistência de Garro, do Corinthians, com odds de 2.05 na bet365

Memphis Depay com mais de um chute a gol, com odds de 1.50 na bet365

Vitória do Corinthians, com odds de 1.90 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Corinthians favorito para se classificar às semifinais da Libertadores.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Corinthians está a um passo de jogar sua primeira semifinal de Libertadores desde a campanha invicta do título de 2012. A equipe alvinegra conseguiu um empate importante na Argentina, mesmo depois de ter saído atrás no placar.

A aposta do Timão é na força da fiel torcida, que tem a missão de criar um ambiente hostil na Neo Química Arena, em Itaquera, ajudando assim o Corinthians a se classificar sem a necessidade da cobrança de pênaltis.

O Estudiantes sabe que poderia ter feito coisa melhor atuando em casa diante de seu torcedor. Para se classificar sem penalidades, o time argentino terá que vencer o Corinthians pela primeira vez atuando no Brasil.

Prováveis escalações de Corinthians x Estudiantes

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay, Kaio César e Carrillo ( André)

Estudiantes: Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez e Eric Meza, Alexis Castro e Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa e Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo

Garro decide novamente?

Foi de Garro o passe nas costas dos zagueiros para o gol de Kaio César que calou a torcida em La Plata. A presença ativa do camisa 8 em um momento em que o alvinegro celebrou o primeiro gol fora de casa na Libertadores em 14 anos demonstra sua capacidade de decisão.

Garro esteve em campo durante 87 minutos contra o Estudiantes. Além da assistência, o meio-campista deu dois passes-chave e finalizou três vezes, sendo um chute no alvo adversário.

A trajetória de Rodrigo Garro na Libertadores é de cinco assistências em nove partidas. Já no Campeonato Brasileiro, o camisa 8 soma seis passes decisivos para gols, além de média de 1.6 chutes.

Palpite 1 Corinthians x Estudiantes: Gol ou assistência de Garro, com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

A hora de Memphis

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Estudiantes nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Memphis Depay renovou com o Corinthians, mas não entregou uma boa apresentação desde o início do novo contrato com o alvinegro. O atacante fez três jogos na Libertadores, ainda sem nenhum gol.

Apesar das claras dificuldades físicas, Memphis está com média de quase um chute por partida. No jogo de ida das quartas de final da Liberta contra o Estudiantes, o camisa 10 conseguiu uma finalização durante os quase 90 minutos de atividade.

Em todo o caso, Memphis continua sendo uma arma perigosa. São 20 gols marcados em 84 jogos com a camisa corintiana. Além disso, Depay fez um gol em final e outros três em clássicos, reforçando sua vocação ao protagonismo.

Palpite 2 Corinthians x Estudiantes: Memphis com mais de um chute a gol, com odds de 1.50 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Corinthians e o tabu

O Corinthians enfrentou o Estudiantes seis vezes na história e perdeu somente em uma oportunidade para os argentinos. Foram quatro vitórias e um empate no período. O retrospecto de número de gols favorece o Timão, que marcou nove tentos contra três da equipe de La Plata.

A partida mais recente do Corinthians como mandante contra o Estudiantes foi na Copa Sul-Americana de 2023, placar final de 1 x 0 para os paulistas na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

Nesta Libertadores, o Corinthians venceu duas partidas e perdeu uma na primeira fase. Já nas oitavas, o Timão eliminou o Rosário Central justamente com um triunfo em Itaquera. Do outro lado, o Estudiantes não ganhou nenhum compromisso como visitante na fase de grupos do torneio.

Palpite 3 Corinthians x Estudiantes: Vitória do Corinthians, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.