Palpite Corinthians x Chapecoense - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Corinthians x Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 19h30.

Melhores palpites para Corinthians x Chapecoense

Vitória do Corinthians, com odds de 1.39 na bet365

Acima de 4.5 cartões, com odds de 1.88 na bet365

Chapecoense ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.68 na bet365

Cointhians quer voltar a pontuar na Série A.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

A mesma capacidade de estar no lado vencedor de duelos equilibrados que colocou o Timão nas quartas de final da Copa Libertadores não se encontra no Campeonato Brasileiro. A derrota no clássico contra o Santos no último final de semana foi a terceira seguida do Timão no Brasileirão, todas em jogos decididos por somente um gol de diferença.

Coletivamente, nem mesmo em suas duas vitórias na competição a Chapecoense chegou a ter uma atuação de tamanha criação ofensiva quanto na derrota fora de casa diante do Grêmio, incapaz de aproveitar todo o volume ofensivo que criou como visitante — terminando a rodada com o maior número de finalizações entre todas as 20 equipes da Série A.

Prováveis escalações de Corinthians e Chapecoense

Corinthians: H.Souza, Matheuzinho, J. Pedro, G. Henrique, M. Bidu, Allan, M. Pereira, K. César, Garro, Dieguinho e Depay

Chapecoense: Anderson, Heitor, Kauan, E. Doma, Fernando, Yago, B. Matias, Garcez, G. Augusto, Marcinho e T Eduardo

Timão podendo reencontrar o caminho das vitórias

Tendo logo à frente os compromissos decisivos pela Copa Libertadores, o Timão tem na Chapecoense potencialmente o melhor oponente para voltar a vencer em meio a esse período de dificuldades e elevar a moral na véspera dos duelos importantíssimos diante do Estudiantes.

Embora as ausências do zagueiro Gabriel Paulista e do volante Raniele tenham o seu impacto — ambos suspensos por acúmulo de amarelos —, o Corinthians tem totais condições de tirar proveito de uma equipe que perdeu 75% dos seus compromissos fora de casa no Brasileirão.

Palpite 1 Corinthians x Chapecoense: Vitória do Corinthians, com odds de 1.39 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ambos vêm de jogos com muitos cartões

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Apesar de a partida terminar com um número razoável de faltas, particularmente dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Chapecoense e Grêmio na rodada anterior terminou com um total de cinco cartões amarelos.

Equipe mandante neste final de semana, o Corinthians tem uma tendência bem estabelecida a jogos com um alto número de advertências. Naturalmente, o fator clássico contribuiu para que o compromisso mais recente do Timão tivesse seis cartões amarelos, mas, pressionado por uma vitória, o Corinthians pode protagonizar mais um jogo com vários cartões.

Palpite 2 Corinthians x Chapecoense: Acima de 4.5 cartões, com odds de 1.88 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Equipe mandante domina os escanteios

Embora cada time traga as suas tendências naturais para o jogo, a Chapecoense provavelmente tentará emular certos aspectos do jogo santista na vitória na Neo Química Arena no último final de semana.

Sem competir com o Corinthians pela posse, o Santos atacou quando lhe era mais conveniente e só gerou um escanteio na casa do Timão. A Chapecoense, que, apesar de seu último jogo, não é conhecida pelo seu ataque, não deve alcançar um número alto de escanteios na visita à casa do Timão.

Palpite 3 Corinthians x Chapecoense: Chapecoense ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.68 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.