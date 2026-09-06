Palpite Corinthians x Chapecoense - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Corinthians x Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 19h30.
Melhores palpites para Corinthians x Chapecoense
- Vitória do Corinthians, com odds de 1.39 na bet365
- Acima de 4.5 cartões, com odds de 1.88 na bet365
- Chapecoense ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.68 na bet365
Cointhians quer voltar a pontuar na Série A.
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momentos das equipes
A mesma capacidade de estar no lado vencedor de duelos equilibrados que colocou o Timão nas quartas de final da Copa Libertadores não se encontra no Campeonato Brasileiro. A derrota no clássico contra o Santos no último final de semana foi a terceira seguida do Timão no Brasileirão, todas em jogos decididos por somente um gol de diferença.
Coletivamente, nem mesmo em suas duas vitórias na competição a Chapecoense chegou a ter uma atuação de tamanha criação ofensiva quanto na derrota fora de casa diante do Grêmio, incapaz de aproveitar todo o volume ofensivo que criou como visitante — terminando a rodada com o maior número de finalizações entre todas as 20 equipes da Série A.
Prováveis escalações de Corinthians e Chapecoense
Corinthians: H.Souza, Matheuzinho, J. Pedro, G. Henrique, M. Bidu, Allan, M. Pereira, K. César, Garro, Dieguinho e Depay
Chapecoense: Anderson, Heitor, Kauan, E. Doma, Fernando, Yago, B. Matias, Garcez, G. Augusto, Marcinho e T Eduardo
Timão podendo reencontrar o caminho das vitórias
Tendo logo à frente os compromissos decisivos pela Copa Libertadores, o Timão tem na Chapecoense potencialmente o melhor oponente para voltar a vencer em meio a esse período de dificuldades e elevar a moral na véspera dos duelos importantíssimos diante do Estudiantes.
Embora as ausências do zagueiro Gabriel Paulista e do volante Raniele tenham o seu impacto — ambos suspensos por acúmulo de amarelos —, o Corinthians tem totais condições de tirar proveito de uma equipe que perdeu 75% dos seus compromissos fora de casa no Brasileirão.
- Palpite 1 Corinthians x Chapecoense: Vitória do Corinthians, com odds de 1.39 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Ambos vêm de jogos com muitos cartões
Apesar de a partida terminar com um número razoável de faltas, particularmente dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Chapecoense e Grêmio na rodada anterior terminou com um total de cinco cartões amarelos.
Equipe mandante neste final de semana, o Corinthians tem uma tendência bem estabelecida a jogos com um alto número de advertências. Naturalmente, o fator clássico contribuiu para que o compromisso mais recente do Timão tivesse seis cartões amarelos, mas, pressionado por uma vitória, o Corinthians pode protagonizar mais um jogo com vários cartões.
- Palpite 2 Corinthians x Chapecoense: Acima de 4.5 cartões, com odds de 1.88 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Equipe mandante domina os escanteios
Embora cada time traga as suas tendências naturais para o jogo, a Chapecoense provavelmente tentará emular certos aspectos do jogo santista na vitória na Neo Química Arena no último final de semana.
Sem competir com o Corinthians pela posse, o Santos atacou quando lhe era mais conveniente e só gerou um escanteio na casa do Timão. A Chapecoense, que, apesar de seu último jogo, não é conhecida pelo seu ataque, não deve alcançar um número alto de escanteios na visita à casa do Timão.
- Palpite 3 Corinthians x Chapecoense: Chapecoense ter menos de 3.5 escanteios, com odds de 1.68 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.