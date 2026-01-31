Palpite Chelsea x West Ham - Premier League - 31/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Chelsea domine este confronto para se manter competitivo na corrida por um lugar entre os quatro primeiros na Premier League.

Dicas de apostas para Chelsea x West Ham:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 3-1 West Ham;

Palpite de artilheiros: Chelsea - João Pedro, Enzo Fernandez, Estevão; West Ham - Jarrod Bowen.

O Chelsea confirmou sua vaga nas oitavas de final da Champions League na noite de quarta-feira, o que deve lhes dar impulso na Premier League. Os Blues entram nesta rodada em quinto lugar, apenas um ponto atrás do Manchester United, que está em quarto.

Liam Rosenior tem se saído bem desde que assumiu o comando de Enzo Maresca no início deste mês. O único revés em seu curto mandato até agora foi uma derrota contra o Arsenal na semifinal da Copa da Liga. Enquanto a partida de volta está marcada para a próxima semana, os comandados de Rosenior devem se concentrar em derrotar o West Ham neste fim de semana.

Os Hammers enfrentaram uma temporada difícil, passando a maior parte dela na zona de rebaixamento. O time de Nuno Espírito Santo parece agora ganhar fôlego na liga, tendo vencido duas partidas consecutivas.

Apesar dessa melhora, o West Ham ainda está cinco pontos atrás do Nottingham Forest e deve continuar a somar pontos para evitar o rebaixamento. Tendo tido uma semana inteira de descanso entre os jogos, os visitantes devem estar confiantes para garantir um resultado em Stamford Bridge.

Escalações esperadas para Chelsea x West Ham

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevão, Fernandez, Neto, Pedro;

Escalação esperada do West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Pablo, Castellanos.

Uma ameaça ofensiva constante

O time da casa ostenta um dos melhores ataques da divisão. Eles marcaram 39 gols na liga nesta temporada, com apenas Arsenal e os dois clubes de Manchester marcando mais. Os Blues têm uma média de 1,70 gols marcados e 1,09 gols sofridos por partida.

Os anfitriões marcaram em 21 de seus 23 jogos nesta competição, o que significa que é muito provável que balancem as redes no sábado. Quatorze de suas 23 partidas na liga tiveram mais de dois gols no dia, o que equivale a 61% de seus jogos.

O West Ham chega a Stamford Bridge com uma média de um gol por jogo fora de casa nesta temporada e 1,73 gols por jogo sofridos. Notavelmente, eles participaram de mais partidas com mais de 2,5 gols do que qualquer outro clube nesta temporada, alcançando esse total em 16 jogos.

Os dados históricos também apoiam um encontro de muitos gols, já que cada um dos últimos cinco confrontos diretos produziu pelo menos três gols.

Dica de aposta 1 para Chelsea x West Ham: Mais/menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.54 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x West Ham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pedro em excelente forma

O Chelsea contará com seu artilheiro, João Pedro, para inspiração no sábado. O brasileiro marcou oito gols na liga nesta temporada, incluindo um no último fim de semana contra o Crystal Palace. Suas contribuições de gols representam 21% do total de gols da equipe na liga nesta temporada.

Pedro continuou sua excelente forma na Champions League durante a semana, marcando dois gols em Nápoles para ajudar os Blues a garantir uma vaga entre os oito melhores. Ele também é o artilheiro da equipe na Europa nesta temporada com três gols.

Além disso, ele marcou quatro vezes em suas últimas três partidas como titular pelo Chelsea, justificando a confiança de Rosenior nele para liderar o ataque. O ex-jogador do Brighton certamente está liderando a corrida para marcar contra o West Ham.

Dica de aposta 2 para Chelsea x West Ham: Artilheiro a qualquer momento: João Pedro, com odds de 2.45 na Betano.

Uma vitória com conforto

Os Blues têm sido dominantes em suas vitórias na liga nesta temporada. Eles venceram 10 jogos na Premier League até agora, metade dos quais com uma margem de vitória de dois gols.

Seus confrontos recentes contra o West Ham tiveram vitórias por várias margens. No entanto, três dos últimos quatro encontros viram uma vitória por no mínimo dois gols.

Embora a maioria das 13 derrotas do West Ham nesta temporada tenha sido por um único gol, três dessas derrotas foram por uma margem de dois gols. Dada a qualidade atual dentro do elenco, o Chelsea parece capaz de garantir uma vitória confortável.