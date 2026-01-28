Palpite Chapecoense x Santos - Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpites Chapecoense x Santos para o confronto em Chapecó, nesta quarta (28), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Chapecoense x Santos

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Chapecoense x Santos

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto entre Chapecoense e Santos coloca frente a frente duas equipes em momentos bastante distintos da temporada, apesar de campanhas que, à primeira vista, podem parecer equilibradas. Jogando na Arena Condá, a Chapecoense chega embalada por uma atuação extremamente dominante no fim de semana, enquanto o Santos tenta encontrar regularidade após mais um resultado sem gols no Campeonato Paulista.

A Chapecoense vive um início de ano positivo. A goleada por 6 a 0 sobre o Joinville evidenciou um time confiante, agressivo e com boa capacidade de finalização, sobretudo atuando em casa. Em seis jogos na temporada, a equipe soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota, campanha suficiente para garantir vaga nas quartas de final do Campeonato Catarinense.

O time tem mostrado intensidade desde os primeiros minutos, pressionando alto e aproveitando bem o fator local, algo que costuma pesar bastante na Arena Condá.

O Santos, por sua vez, atravessa um momento de estabilidade, mas sem grande evolução. O empate sem gols contra o Red Bull Bragantino reforçou a dificuldade da equipe em transformar posse de bola em chances claras. No Paulistão, o Peixe ocupa apenas a 11ª posição, com uma vitória nos últimos cinco jogos, além de três empates e uma derrota.

Apesar de mostrar organização defensiva, o time ainda carece de maior agressividade ofensiva e sofre quando enfrenta adversários que impõem ritmo físico mais intenso.

Prováveis escalações de Chapecoense x Santos

Chapecoense: Rafael Santos, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Marcos Vinícius, Camilo, Carvalheira, Jean Carlos, Walter Clar, Marcinho, Italo Vargas

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira, João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino, Rollheiser, Barreal e Gabigol

Chapecoense impõe ritmo, Santos responde nos espaços

Mesmo com a Chapecoense mais confiante, o Santos tem qualidade suficiente para encontrar espaços, especialmente em transições rápidas. O time catarinense costuma se lançar ao ataque quando joga em casa, o que pode abrir brechas defensivas ao longo da partida. Já o Peixe, mesmo em fase irregular, consegue ser competitivo quando encontra espaços para acelerar o jogo.

Esse cenário favorece um confronto em que ambas as equipes têm condições reais de balançar as redes, ainda que o placar não seja elástico. A tendência é de gols para os dois lados, principalmente se o jogo se mantiver aberto após o primeiro gol.

Palpite 1 para Chapecoense x Santos: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.88 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chapecoense x Santos nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Construção mais central reduz volume de escanteios

Apesar da intensidade da Chapecoense, o padrão de jogo das duas equipes não costuma gerar alto número de jogadas de linha de fundo. O time da casa prioriza infiltrações e finalizações de média distância, enquanto o Santos trabalha mais a bola pelo meio, evitando cruzamentos em excesso.

Além disso, se o jogo permanecer equilibrado, a tendência é de menos ataques diretos e mais troca de passes em zonas intermediárias do campo. Esse tipo de dinâmica costuma resultar em um número mais baixo de escanteios ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Chapecoense x Santos: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.87 na Betano

Postura mais estratégica limita número de cartões

Mesmo com a intensidade da Chapecoense, o confronto não apresenta características de jogo excessivamente truncado ou violento. Ambas as equipes tendem a priorizar organização e disciplina tática, evitando entradas desnecessárias e faltas em excesso, principalmente nos primeiros tempos.

Além disso, o Santos costuma adotar uma postura mais conservadora fora de casa, reduzindo o risco de confrontos físicos constantes. Esse contexto favorece um jogo com menos interrupções e menor número de advertências por parte da arbitragem.