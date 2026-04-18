Palpite Chapecoense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 18/04/2026

Confira os palpites Chapecoense x Botafogo para o confronto em Chapecó, neste sábado (18), às 18h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Chapecoense x Botafogo

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Nossa análise: Momento das equipes

Chapecoense e Botafogo se enfrentam na Arena Condá em um duelo importante na parte de baixo da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem momentos de pressão e buscam recuperação na competição, o que aumenta o peso do confronto.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com tendência de forte disputa.

A Chapecoense ocupa a 19ª posição, com oito pontos em 10 jogos. A equipe soma uma vitória, cinco empates e quatro derrotas, mostrando dificuldade para vencer, mas com certa competitividade.

Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Athletico-PR, fora de casa, e segue pressionada.

O Botafogo é o 11º colocado, com 13 pontos em 10 partidas. A equipe vem de empate por 2 a 2 com o Coritiba, em casa, resultado que aumentou a pressão após início irregular de temporada. São quatro vitórias, um empate e cinco derrotas até aqui.

Prováveis escalações de Chapecoense x Botafogo

Chapecoense: Rafael Santos, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Bruno Leonardo, Bruno Pacheco, Higor Meritão, João Vitor, Italo Vargas, Camilo Reijers, Ênio, Yannick Bolasie;

Botafogo: Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Jhoan Hernández, Cristian Medina, Danilo, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera, Arthur Cabral.

Empate aparece como cenário provável

O confronto reúne duas equipes pressionadas e que ainda buscam maior consistência na competição. A Chapecoense tem dificuldade para transformar empates em vitórias, enquanto o Botafogo oscila bastante ao longo das partidas.

Mesmo em zonas diferentes da tabela, os dois times precisam, urgentemente, pontuar e sair desse momento tenso.

Jogando em casa, a Chape tende a competir e equilibrar o jogo, enquanto o Botafogo pode encontrar dificuldades para impor seu ritmo fora.

Em um cenário de equilíbrio técnico e emocional, o empate surge como um resultado bastante possível.

Palpite 1 para Chapecoense x Botafogo: Empate, com odds de 3.50 na KTO

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Jogo pode ter gols para os dois lados

A Chapecoense, mesmo com limitações, costuma competir bem em casa e pode criar oportunidades ao longo da partida. A equipe tende a se expor mais diante da torcida, o que pode gerar situações ofensivas.

O Botafogo tem qualidade no ataque, mas apresenta falhas defensivas, como ficou evidente no empate por 2 a 2 com o Coritiba.

Em um jogo com espaços e possíveis erros dos dois lados, a tendência é de gols para ambas as equipes.

Palpite 2 para Chapecoense x Botafogo: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.78 na KTO

Jogo pode ter número controlado de escanteios

A tendência é de um jogo mais equilibrado, sem domínio absoluto de nenhuma das equipes. Isso pode reduzir o volume de jogadas ofensivas constantes, principalmente pelos lados do campo.

A Chapecoense não costuma gerar grande número de escanteios, enquanto o Botafogo, fora de casa, tende a ter menos volume ofensivo contínuo.

Com alternância de posse e menos pressão constante, o número de escanteios pode ficar abaixo da linha proposta.