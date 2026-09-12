Palpite Chapecoense x Internacional - Campeonato Brasileiro - 12/09/26

Veja os melhores palpites para o jogo entre Chapecoense x Internacional, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 17h.
Melhores palpites para Chapecoense x Internacional
- Vitória da Chapecoense, com odds de 3.30 na bet365
- Mais de 5.5 cartões amarelos, com odds de 2.12 na bet365
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.86 na bet365
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Chape é favorita para vencer Inter, que não ganha há oito jogos na temporada.
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Nossa análise: Momento das equipes
A Chapecoense deve atuar com a Arena Condá lotada. Também pudera, pois embora ainda siga na lanterna, o time de Santa Catarina ensaia uma reação ao acumular resultados importantes, como as vitórias contra São Paulo, em Chapecó, e sobre o Corinthians, em Itaquera, na última rodada do Brasileirão.
Para sair do rebaixamento, a Chapecoense precisa tirar diferença de 11 pontos em relação ao Mirassol, mas o viés de alta se tornou o combustível que faltava para o verde catarinense tentar uma remontada histórica.
Quanto ao Colorado, a crise definitivamente se instaurou. Na zona de rebaixamento com 25 pontos, o Internacional não vence há oito partidas na temporada e vem de derrota para o Santos em pleno Beira-Rio, aumentando a pressão pela saída de Paulo Pezzolano, de volta ao banco de reservas após suspensão.
Prováveis escalações de Chapecoense x Internacional
Chapecoense: Anderson, Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto, Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez
Internacional: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei, Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Sanabria
A hora da Chape
A Chapecoense precisou de seis jogos para praticamente igualar a campanha de nove pontos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São oito pontos somados, com destaque para o empate por 3 x 3 com o Bahia e as vitórias contra São Paulo (em casa) e Corinthians, marcando o primeiro triunfo da Chape na história atuando na Neo Química Arena.
Dona do 10º melhor desempenho do segundo turno do Brasileirão, a Chapecoense recebe o Internacional ostentando aproveitamento na casa dos 44%. Mérito do técnico Rafael Lacerda, que entre outras boas novas, viu Bolasie, com uma assistência diante do Corinthians, aparentemente se reencontrar com o bom futebol.
Apesar de ter derrotado a Chapecoense no primeiro turno, o Internacional está afundado em uma crise que não para de crescer. São oito jogos sem vitória para o Colorado, que perdeu em casa para o Santos na 26ª rodada da Série A, e não venceu nenhum dos últimos cinco compromissos como visitante.
- Palpite 1: Chapecoense x Internacional: Vitória da Chape, com odds de 3.30 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nervosismo pode aumentar quantidade de amarelos
O Internacional apresentou um desempenho muito ruim na derrota por 3 x 2 diante do Santos e, inclusive, foi para o intervalo perdendo por 3 x 0 para o Peixe. Um dos efeitos colaterais do nível de pressão é a quantidade de cartões recebidos na partida: quatro amarelos e um vermelho.
Em todo o Campeonato Brasileiro, o Internacional apresenta média de 2.3 cartões amarelos por partida. O time de Paulo Pezzolano comete por volta de 15.7 faltas a cada jogo.
A Chapecoense levou quatro cartões amarelos na vitória de virada diante do Corinthians, reflexo de uma equipe que precisou cometer faltas (21) para segurar a pressão na Neo Química Arena. Assim como o Inter, a Chapecoense está com média de 2.3 amarelos a cada jogo.
- Palpite 2 Chapecoense x Internacional: Mais de 5.5 cartões amarelos, com odds de 2.12 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Baixa expectativa de gols
A média de gols da Chapecoense no Campeonato Brasileiro é de 1.1 por partida, números que colocam o ataque da equipe entre os piores de toda a Série A, com apenas 27 gols marcados em 26 rodadas.
Os números demonstram que os dois gols anotados contra o Corinthians, em Itaquera, são a exceção de um setor ofensivo econômico ao longo de todo o desenrolar do Brasileirão.
Com 12 gols computados como visitante, o Internacional encontra dificuldades para achar o caminho da rede quando atua longe do Beira-Rio. Além de ter perdido quatro dos cinco jogos mais recentes fora de casa, o Colorado viu seu ataque passar em branco em três partidas das citadas.
- Palpite 3 Chapecoense x Internacional: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.86 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.