Palpite Chapecoense x Internacional - Campeonato Brasileiro - 12/09/26

Veja os melhores palpites para o jogo entre Chapecoense x Internacional, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 17h.

Melhores palpites para Chapecoense x Internacional

Vitória da Chapecoense, com odds de 3.30 na bet365

Mais de 5.5 cartões amarelos, com odds de 2.12 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.86 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Chape é favorita para vencer Inter, que não ganha há oito jogos na temporada.

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Nossa análise: Momento das equipes

A Chapecoense deve atuar com a Arena Condá lotada. Também pudera, pois embora ainda siga na lanterna, o time de Santa Catarina ensaia uma reação ao acumular resultados importantes, como as vitórias contra São Paulo, em Chapecó, e sobre o Corinthians, em Itaquera, na última rodada do Brasileirão.

Para sair do rebaixamento, a Chapecoense precisa tirar diferença de 11 pontos em relação ao Mirassol, mas o viés de alta se tornou o combustível que faltava para o verde catarinense tentar uma remontada histórica.

Quanto ao Colorado, a crise definitivamente se instaurou. Na zona de rebaixamento com 25 pontos, o Internacional não vence há oito partidas na temporada e vem de derrota para o Santos em pleno Beira-Rio, aumentando a pressão pela saída de Paulo Pezzolano, de volta ao banco de reservas após suspensão.

Prováveis escalações de Chapecoense x Internacional

Chapecoense: Anderson, Heitor, Kauan Faria, Eduardo Doma, Bruno Pacheco, Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto, Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez

Internacional: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei, Villagra, Thiago Maia e Alan Patrick, Vitinho, Carbonero e Sanabria

A hora da Chape

A Chapecoense precisou de seis jogos para praticamente igualar a campanha de nove pontos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São oito pontos somados, com destaque para o empate por 3 x 3 com o Bahia e as vitórias contra São Paulo (em casa) e Corinthians, marcando o primeiro triunfo da Chape na história atuando na Neo Química Arena.

Dona do 10º melhor desempenho do segundo turno do Brasileirão, a Chapecoense recebe o Internacional ostentando aproveitamento na casa dos 44%. Mérito do técnico Rafael Lacerda, que entre outras boas novas, viu Bolasie, com uma assistência diante do Corinthians, aparentemente se reencontrar com o bom futebol.

Apesar de ter derrotado a Chapecoense no primeiro turno, o Internacional está afundado em uma crise que não para de crescer. São oito jogos sem vitória para o Colorado, que perdeu em casa para o Santos na 26ª rodada da Série A, e não venceu nenhum dos últimos cinco compromissos como visitante.

Palpite 1: Chapecoense x Internacional: Vitória da Chape, com odds de 3.30 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Nervosismo pode aumentar quantidade de amarelos

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Chapecoense x Internacional nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Internacional apresentou um desempenho muito ruim na derrota por 3 x 2 diante do Santos e, inclusive, foi para o intervalo perdendo por 3 x 0 para o Peixe. Um dos efeitos colaterais do nível de pressão é a quantidade de cartões recebidos na partida: quatro amarelos e um vermelho.

Em todo o Campeonato Brasileiro, o Internacional apresenta média de 2.3 cartões amarelos por partida. O time de Paulo Pezzolano comete por volta de 15.7 faltas a cada jogo.

A Chapecoense levou quatro cartões amarelos na vitória de virada diante do Corinthians, reflexo de uma equipe que precisou cometer faltas (21) para segurar a pressão na Neo Química Arena. Assim como o Inter, a Chapecoense está com média de 2.3 amarelos a cada jogo.

Palpite 2 Chapecoense x Internacional: Mais de 5.5 cartões amarelos, com odds de 2.12 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Baixa expectativa de gols

A média de gols da Chapecoense no Campeonato Brasileiro é de 1.1 por partida, números que colocam o ataque da equipe entre os piores de toda a Série A, com apenas 27 gols marcados em 26 rodadas.

Os números demonstram que os dois gols anotados contra o Corinthians, em Itaquera, são a exceção de um setor ofensivo econômico ao longo de todo o desenrolar do Brasileirão.

Com 12 gols computados como visitante, o Internacional encontra dificuldades para achar o caminho da rede quando atua longe do Beira-Rio. Além de ter perdido quatro dos cinco jogos mais recentes fora de casa, o Colorado viu seu ataque passar em branco em três partidas das citadas.

Palpite 3 Chapecoense x Internacional: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.86 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.