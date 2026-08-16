Palpite Chapecoense x Bahia - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Leia os palpites para o jogo entre Chapecoense x Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 11h.

Melhores palpites para Chapecoense x Bahia

Vitória do Bahia, com odds de 2.05 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.05 na bet365

Sem vencer há 20 jogos na Série A, Chape deve ter dificuldades contra o Bahia.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

A Chapecoense está em uma situação difícil de ser revertida. Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos ganhos, o time de Santa Catarina acumula 20 partidas sem vitória na Série A.

Para se ter ideia, o único triunfo registrado pela Chape veio na primeira rodada, 4 x 2 contra o Santos na Arena Condá. Desde então, 13 derrotas e sete empates para a equipe treinada por Rafael Lacerda.

O cenário parece ideal para o Bahia voltar a convencer seu torcedor, insatisfeito com o desempenho recente do clube, controlado pelo Grupo City. Inclusive, vaias puderam ser ouvidas durante o apito final do empate sem gols com o Vasco, na rodada passada do Brasileirão.

Disputando somente uma competição no calendário e com uma semana livre para trabalhar, o grupo comandado por Rogério Ceni viaja ao Sul do país em busca dos três pontos para se aproximar do G4.

Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

Chapecoense: Anderson, Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco, Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto, Rubens e Marcinho

Bahia: Ronaldo, Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Willian José (Sanabria) e Alejo Veliz

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para a partida entre Chapecoense x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.Anfitrião em crise duela com visitante incômodo.

Bahia com caminhos abertos na Arena Condá

O favoritismo do Bahia cresce diante de um rival fragilizado pela campanha de uma vitória em todo o Campeonato Brasileiro. Apesar do empate sem gols com o Vasco na Fonte Nova, o Tricolor de Aço encara uma Chapecoense com 10 gols sofridos desde o retorno após a Copa do Mundo.

Aliás, o Bahia levou a melhor sobre a Chape há menos de um mês, placar de 2 x 0 na Fonte em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão.

Palpite 1 Chapecoense x Bahia: Vitória do Tricolor, com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Baixa média de gols

O Bahia vem de dois empates sem gols consecutivos. Durante o período sem triunfos, o ataque Tricolor balançou as redes duas vezes, causando surpresa diante de um elenco com jogadores de perfil ofensivo como Jean Lucas e Willian José.

A situação da Chapecoense é um pouco melhor: três gols feitos em quatro jogos, mas com duas partidas sem conseguir vazar o rival.

Portanto, a tendência é de economia de gols em um embate que promete ser mais disputado fisicamente do que decidido em função da qualidade técnica de um dos lados.

Palpite 2 Chapecoense x Bahia: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataques econômicos

O ataque da Chapecoense é o pior do Brasileirão 2026, com 20 gols marcados. A média de um tento por jogo evidencia a estratégia da Chape de somar pontos por meio de uma defesa sólida.

No Bahia, o problema está associado à má fase de seus principais jogadores. Sem o contundido Éverton Ribeiro, Rogério Ceni tem a missão de elevar o nível técnico de peças fundamentais do time.

A baixa probabilidade de gols de ambos os lados neste duelo da 23ª rodada, no entanto, pode ser creditada à defesa do Bahia, que passou as duas últimas partidas sem ser vazada no Campeonato Brasileiro, e não sofreu gols no confronto atrasado da 4ª rodada contra a própria Chape.

Palpite 3 Chapecoense x Bahia: Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.