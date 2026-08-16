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Palpite Chapecoense x Bahia
Kauê Vieira

Palpite Chapecoense x Bahia - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Chapecoense x Bahia
Chapecoense
Bahia
Brasileirão

Virtualmente rebaixada, Chapecoense recebe um Bahia que não consegue convencer

Leia os palpites para o jogo entre Chapecoense x Bahia, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 11h.

Melhores palpites para Chapecoense x Bahia

  • Vitória do Bahia, com odds de 2.05 na bet365
  • Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365
  • Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.05 na bet365

Sem vencer há 20 jogos na Série A, Chape deve ter dificuldades contra o Bahia.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

A Chapecoense está em uma situação difícil de ser revertida. Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos ganhos, o time de Santa Catarina acumula 20 partidas sem vitória na Série A. 

Para se ter ideia, o único triunfo registrado pela Chape veio na primeira rodada, 4 x 2 contra o Santos na Arena Condá. Desde então, 13 derrotas e sete empates para a equipe treinada por Rafael Lacerda. 

O cenário parece ideal para o Bahia voltar a convencer seu torcedor, insatisfeito com o desempenho recente do clube, controlado pelo Grupo City. Inclusive, vaias puderam ser ouvidas durante o apito final do empate sem gols com o Vasco, na rodada passada do Brasileirão. 

Disputando somente uma competição no calendário e com uma semana livre para trabalhar, o grupo comandado por Rogério Ceni viaja ao Sul do país em busca dos três pontos para se aproximar do G4. 

Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

Chapecoense: Anderson, Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco, Camilo, Fernando, Max Alves e Giovanni Augusto, Rubens e Marcinho

Bahia: Ronaldo, Roman Gomez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Ademir, Willian José (Sanabria) e Alejo Veliz

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para a partida entre Chapecoense x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.Anfitrião em crise duela com visitante incômodo. 

Bahia com caminhos abertos na Arena Condá

O favoritismo do Bahia cresce diante de um rival fragilizado pela campanha de uma vitória em todo o Campeonato Brasileiro. Apesar do empate sem gols com o Vasco na Fonte Nova, o Tricolor de Aço encara uma Chapecoense com 10 gols sofridos desde o retorno após a Copa do Mundo. 

Aliás, o Bahia levou a melhor sobre a Chape há menos de um mês, placar de 2 x 0 na Fonte em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão. 

  • Palpite 1 Chapecoense x Bahia: Vitória do Tricolor, com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Baixa média de gols

O Bahia vem de dois empates sem gols consecutivos. Durante o período sem triunfos, o ataque Tricolor balançou as redes duas vezes, causando surpresa diante de um elenco com jogadores de perfil ofensivo como Jean Lucas e Willian José. 

A situação da Chapecoense é um pouco melhor: três gols feitos em quatro jogos, mas com duas partidas sem conseguir vazar o rival. 

Portanto, a tendência é de economia de gols em um embate que promete ser mais disputado fisicamente do que decidido em função da qualidade técnica de um dos lados. 

  • Palpite 2 Chapecoense x Bahia: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataques econômicos

O ataque da Chapecoense é o pior do Brasileirão 2026, com 20 gols marcados. A média de um tento por jogo evidencia a estratégia da Chape de somar pontos por meio de uma defesa sólida. 

No Bahia, o problema está associado à má fase de seus principais jogadores. Sem o contundido Éverton Ribeiro, Rogério Ceni tem a missão de elevar o nível técnico de peças fundamentais do time. 

A baixa probabilidade de gols de ambos os lados neste duelo da 23ª rodada, no entanto, pode ser creditada à defesa do Bahia, que passou as duas últimas partidas sem ser vazada no Campeonato Brasileiro, e não sofreu gols no confronto atrasado da 4ª rodada contra a própria Chape. 

  • Palpite 3 Chapecoense x Bahia: Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.