Palpite Caxias x Internacional - Campeonato Gaúcho - 31/01/2026

Confira os palpites Caxias x Internacional para o confronto em Caxias do Sul, neste sábado (31), às 16h30, pelo Campeonato Gaúcho.

Melhores palpites para Caxias x Internacional

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Caxias x Internacional

Nossa análise: Momento das equipes

Caxias e Internacional se enfrentam em um confronto que mistura objetivos distintos, mas pressões semelhantes. Jogando no Estádio Centenário, o Caxias tenta se manter firme na briga pela classificação no Campeonato Gaúcho, enquanto o Internacional chega pressionado pelos resultados recentes e pela divisão de atenções com o Campeonato Brasileiro.

O Caxias faz campanha competitiva no estadual. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com sete pontos em cinco jogos, ficando atrás apenas do Grêmio. Apesar da derrota por 1 a 0 para o São José na última rodada, o time tem mostrado organização defensiva e bom aproveitamento em casa. O Centenário costuma ser um fator importante, principalmente pela intensidade imposta nos primeiros minutos.

O Internacional lidera o Grupo A do Gauchão, com 12 pontos em cinco partidas, mas vive momento de cobrança crescente. No meio da semana, o Colorado foi derrotado em casa pelo Athletico-PR por 1 a 0, pelo Brasileirão, resultado que ampliou a pressão sobre a equipe. A divisão de foco entre competições e o desgaste físico podem influenciar o desempenho fora de casa.

Prováveis escalações de Caxias x Internacional

Caxias: Léo Lang, Ronei, Mauricio (Joilson), Andrés Robles e Roberto, Wellington Reis, Dudu Vieira e Tomas Bastos, Calyson, Douglas Skilo (Jhonatan Ribeiro) e Jeam

Internacional: Rochet, Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero, Borré

Equilíbrio e contexto favorecem um resultado travado

O confronto reúne duas equipes que entram em campo com cautela. O Caxias sabe da importância de pontuar em casa para seguir na zona de classificação, enquanto o Internacional tenta evitar novo tropeço após derrota recente. Esse contexto tende a gerar um jogo mais estudado, com pouca exposição defensiva.

Além disso, o Internacional pode adotar postura mais conservadora, considerando o desgaste da sequência de jogos. O Caxias, por sua vez, costuma crescer em jogos de maior peso, equilibrando forças diante de adversários mais qualificados.

O cenário favorece um resultado de igualdade, especialmente se o jogo permanecer fechado nos primeiros minutos.

Palpite 1 para Caxias x Internacional: Empate, com odds de 3.00 na Betano

Jogo físico e pressão elevam o número de cartões

A combinação entre pressão por resultado e intensidade típica do Gauchão costuma gerar partidas mais físicas. O Caxias utiliza bastante a força e a marcação forte como estratégia, enquanto o Internacional, pressionado, tende a cometer faltas táticas para evitar transições rápidas.

Além disso, o confronto envolve disputa direta por posições na tabela, o que aumenta a tensão ao longo do jogo. Reclamações, entradas mais duras e disputas no meio-campo devem ser frequentes, exigindo maior intervenção da arbitragem. Esse tipo de cenário costuma resultar em um número elevado de advertências.

Palpite 2 para Caxias x Internacional: Mais de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.50 na Betano

Espaços surgem e favorecem gols dos dois lados

Mesmo com tendência de equilíbrio, o jogo oferece condições para gols de ambos os lados. O Caxias costuma ser agressivo em casa e cria chances principalmente em bolas paradas e jogadas rápidas. Já o Internacional, mesmo instável, tem qualidade técnica suficiente para aproveitar erros defensivos.

A necessidade de pontuar pode forçar as equipes a se exporem mais na segunda etapa, especialmente se o placar estiver empatado. Esse cenário aumenta a probabilidade de chances claras para os dois lados.