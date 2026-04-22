Palpite Burnley x Manchester City - Premier League - 22/04/2026

Os comandados de Pep Guardiola cumpriram o dever de casa contra o líder Arsenal no domingo. Agora, a equipe soma dez jogos de invencibilidade na Premier League e chega em sua melhor forma.

Dicas de apostas para Burnley x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Burnley 0x3 Manchester City

Burnley 0x3 Manchester City Palpites de artilheiros: Burnley - N/A; Manchester City - Haaland (2x), Semenyo

O rebaixamento do Burnley pode ser praticamente selado com uma derrota para o candidato ao título Manchester City na noite de quarta-feira.

Os Clarets têm encontrado muitas dificuldades desde que voltaram à Premier League. Os homens de Scott Parker venceram apenas quatro de seus 33 jogos na competição, sofrendo, em média, mais de dois gols por partida.

O Burnley perdeu cinco de seus últimos seis confrontos, e as parcas esperanças de evitar a queda quase desapareceram. O desempenho em casa caiu drasticamente ultimamente, com o time passando em branco em três das últimas quatro partidas em seus domínios. A vida não será nada fácil para Parker e companhia ao receberem um Manchester City que está com o título entre as sobrancelhas.

O City aplicou um golpe duro nas pretensões de título do Arsenal na tarde de domingo. A equipe de Guardiola despachou os Gunners no Etihad Stadium, ficando a apenas três pontos do time de Londres, mas com um jogo a menos.

Esse jogo extra acontece justamente nesta quarta-feira contra o desesperado Burnley. O City venceu os últimos 14 confrontos diretos contra os Clarets em todas as competições e não sabe o que é perder para o rival há 19 partidas. Além disso, os Citizens venceram três de seus últimos quatro jogos como visitante, após cederem um empate amargo contra o Tottenham quando venciam por dois gols de diferença.

Escalações esperadas para Burnley x Manchester City

Escalação esperada do Burnley: Dubravka, Hartman, Walker, Ekdal, Esteve, Luis, Ward-Prowse, Anthony, Ugochukwu, Edwards, Flemming

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Apostando no "clean sheet" dos visitantes

O Burnley marcou apenas cinco gols em seus últimos nove jogos em casa contra o City pela Premier League. Isso representa uma taxa de conversão de apenas 55,56%. Em um recorte mais recente, os Clarets não conseguiram balançar as redes em três das últimas quatro vezes em que receberam o time de Guardiola.

Podemos apostar que o City sairá de campo sem sofrer gols com uma probabilidade de 58,82%. Eles estarão extremamente motivados para melhorar o saldo de gols nesta quarta-feira e colocar ainda mais pressão no Arsenal de Mikel Arteta.

Vale destacar também que o City sofreu apenas dois gols em seus últimos quatro jogos fora de casa na Premier League.

Dica de aposta 1 para Burnley x Manchester City: Ambas as equipes marcam (Não) com odds de 1.70 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Burnley x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

City para vencer por pelo menos três gols de diferença

O time de Guardiola venceu por uma margem de três gols em duas das últimas quatro visitas a Turf Moor. A expectativa é que o jogo de quarta à noite eleve essa marca para três em cinco partidas.

No cenário atual, o saldo de gols pode acabar sendo o fator decisivo nesta corrida pelo título. Qualquer vitória fará o City ultrapassar o Arsenal e assumir a ponta. No entanto, uma vitória confortável colocaria os Citizens com pelo menos dois ou três gols de vantagem sobre os Gunners no critério de desempate.

Com os Clarets tendo levado quatro gols do Nottingham Forest no domingo, o City não deve ter problemas para furar esse bloqueio. Um gol cedo pode abrir a porteira. O melhor ataque da liga certamente aproveitará as brechas da defesa mais vulnerável da competição.

Dica de aposta 2 para Burnley x Manchester City: Manchester City -2 (Handicap Europeu) com odds de 2.00 na Betano

Valor alto em Cherki como garçom da partida

O meia de 22 anos do City, Rayan Cherki, vive uma fase iluminada. Ele teve quatro participações diretas em gols nos últimos três jogos, incluindo um gol e uma atuação de gala (eleito o melhor em campo) contra o Arsenal.

Cherki soma dez assistências em 16 jogos como titular e 11 vindo do banco. Três desses passes para gol aconteceram nos últimos quatro jogos da Premier League — uma taxa de sucesso de 75%. Podemos apostar que Cherki servirá pelo menos um gol na noite de quarta-feira com uma probabilidade implícita de apenas 46,51%.

A expectativa é de que o City domine a posse de bola em Turf Moor. Cherki é o tipo de jogador que cresce contra blocos defensivos baixos; seu equilíbrio e baixo centro de gravidade o tornam letal em espaços curtos. O internacional francês está atingindo o auge no momento certo, visando carimbar sua vaga para a Copa do Mundo de 2026.