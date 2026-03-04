Palpite Brighton x Arsenal - Premier League - 04/03/2026

O Albion perdeu apenas duas vezes no Amex Stadium nesta temporada. No entanto, o Arsenal também está de volta aos trilhos após vitórias sucessivas em derbies de Londres.

Dicas de apostas para Brighton x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brighton 1-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Brighton - Welbeck; Arsenal - Gabriel, Saka.

O Brighton retorna ao seu campo na quarta-feira, após a vitória no fim de semana sobre o Nottingham Forest, para jogar contra o líder da liga, o Arsenal, prestes a visitar o Amex Stadium.

O time de Fabian Hurzeler praticamente garantiu seu status na Premier League para a próxima temporada com vitórias consecutivas sobre o Brentford e em casa contra o Forest. Sua forma tem sido inconsistente ao longo da maior parte da campanha 2025/26. Por outro lado, sofreram apenas nove derrotas em 28 partidas, demonstrando que continuam sendo uma equipe difícil de vencer.

Os Seagulls estão confortavelmente longe da zona de rebaixamento graças à sua forma em casa. Eles têm uma média de 1,71 pontos por jogo em casa contra 0,93 fora de casa. Estiveram envolvidos em muitos confrontos apertados nos últimos meses. De fato, apenas dois dos seus nove jogos na Premier League em 2026 tiveram três ou mais gols.

Já o Arsenal se recuperou de forma impressionante da frustração de perder quatro pontos contra Brentford e Wolves. Uma vitória dominante por 4-1 sobre o rival Tottenham Hotspur, seguida de outra vitória em derby de Londres contra o Chelsea, fez com que os Gunners recuperassem seu ritmo. Apesar da crescente pressão sobre o elenco de Mikel Arteta, eles perderam apenas duas vezes na liga desde setembro.

Eles derrotaram o Brighton no Emirates Stadium em dezembro, um jogo em que os Gunners registraram 2,1 xG e 1,6 xG pós-chute. Pode ser uma noite desafiadora para o time da casa se um padrão semelhante emergir.

Escalações esperadas para Brighton x Arsenal

Escalação esperada do Brighton: Vebruggen, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Wieffer, Gross, Milner, Hinshelwood, Mitoma, Gomez, Welbeck;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Hincapie, Timber, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Trossard, Eze, Saka, Gyokeres.

Os Gunners vencerão uma partida disputada

O recorde em casa do Brighton é respeitável, com uma média de 1,71 pontos por jogo no Amex em 2025/26. O time de Hurzeler marcou em 12 de seus 14 jogos em casa, mas também não conseguiu manter um jogo sem sofrer gols em 11 dessas partidas.

O Arsenal está atualmente invicto em seus sete jogos anteriores fora do Emirates. Mesmo com suas fortes estatísticas defensivas nesta temporada, os Gunners sofreram gols em cada uma de suas últimas três partidas fora de casa, incluindo jogos contra Wolves e Tottenham.

Com o Manchester City enfrentando um jogo em casa favorável contra o Nottingham Forest na quarta-feira, o Arsenal está sob pressão para manter o ritmo. Assim, esperamos que os visitantes sejam os responsáveis pela terceira derrota em casa da temporada aos Seagulls, embora o Brighton provavelmente marque. Uma vitória fora de casa com ambas as equipes marcando está cotada com uma probabilidade de 28,57%, tornando-a a melhor aposta dentre todas as nossas dicas.

Dica de aposta 1 para Brighton x Arsenal: 1x2: Arsenal & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.50 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brighton x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos que o jogo vá empatado para o intervalo

Quase metade (46%) dos jogos fora de casa do Arsenal nesta temporada foram 0-0 ou 1-1 no intervalo. Além disso, 64% dos gols marcados pelos Gunners fora de casa ocorreram no segundo tempo.

Quase três quintos (59%) dos gols que o Brighton marcou em casa também chegaram após o intervalo. Em média, os Seagulls sofrem seu primeiro gol aos 56 minutos, enquanto o primeiro gol dos Gunners fora de casa geralmente vem no minuto 58.

Essas estatísticas sugerem um início cauteloso nos primeiros 45 minutos na quarta-feira. O Brighton provavelmente ficaria satisfeito com um empate nesta partida, então é improvável que tomem riscos desnecessários. Os líderes de Arteta provaram que podem permanecer pacientes e garantir vitórias no final do jogo. Apostar em um empate no intervalo com uma probabilidade de 44,44% pode ser uma jogada sólida aqui.

Dica de aposta 2 para Brighton x Arsenal: 1º tempo: empate, com odds de 2.25 na Betano

Welbeck continuará sua sequência de gols

O atacante do Brighton, Danny Welbeck, continua a brilhar nas fases finais de sua carreira durante esta temporada 2025/26. O jogador de 35 anos marcou em dois jogos consecutivos, jogando os 90 minutos completos nas vitórias sobre Brentford e Forest.

Sua forma como artilheiro tem sido inconsistente ao longo da campanha. Entre o final de setembro e meados de novembro, Welbeck marcou sete gols em oito jogos da Premier League. Como ele costuma marcar em rajadas — uma tendência vista ao longo de sua carreira — estamos apostando nele como o jogador mais provável a marcar para o Brighton na quarta-feira.

Há também o interesse adicional de Welbeck enfrentar seu antigo clube. Ele passou cinco anos com os Gunners, marcando 16 gols em 88 aparições. Sua taxa de gols para a temporada 2025/26 atualmente é de 37,04%.

Ele está disponível para marcar a qualquer momento neste confronto no meio da semana com uma probabilidade de 26,32%. Embora isso leve em conta a força da defesa do Arsenal, Welbeck está jogando com confiança e continua sendo o principal alvo dos Seagulls no ataque.