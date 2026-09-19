Palpite Brighton x Arsenal - Premier League - 19/09/2026

O Arsenal não sofreu gols em nenhum dos seus dois jogos fora de casa. Ainda assim, nenhuma outra equipe da Premier League supera o xG (expectativa de gols) de 10,2 do Brighton após as primeiras 4 rodadas.

Dicas de apostas para Brighton x Arsenal:

Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.05 na bet365 ;

; Arsenal vencer sem sofrer gols, com odds de 3.00 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Bukayo Saka, com odds de 2.80 nabet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brighton 0x1 Arsenal;

Brighton 0x1 Arsenal; Palpite de artilheiros: Arsenal – Saka.

O Brighton recebe o Arsenal no American Express Stadium neste sábado. Os atuais campeões ainda não perderam pontos, o que deve preocupar os rivais do Arsenal na briga pelo título em 2026/27.

O Seagulls de Fabian Hürzeler chega embalado por uma goleada de 5 a 0 sobre o Coventry fora de casa. Charalampos Kostoulas abriu o placar antes de o Brighton marcar mais quatro gols na etapa final, batendo com tranquilidade os recém-promovidos Sky Blues. O Brighton marcou 13 gols em seus últimos cinco jogos.

A lista de lesionados, porém, continua preocupante. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas e Evan Ferguson são desfalques. Maxim De Cuyper segue improvisado na ponta esquerda.

O Arsenal venceu todos os quatro jogos que disputou na Premier League e ainda superou o Napoli na Europa. O time de Mikel Arteta também bateu o Ipswich por 4 a 2 pela EFL Cup na terça-feira, com relativa facilidade.

Bukayo Saka e Bruno Guimarães marcaram na vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland. William Saliba e Jurriën Timber seguem indisponíveis. Arteta fez muitas mudanças em Portman Road e deve voltar com sua escalação titular para a viagem até a costa de Sussex.

Escalações esperadas para Brighton x Arsenal

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Bruno Guimarães, Saka, Ødegaard, Eze, Tzolis.

Mais um duelo apertado esperado

Quatro dos últimos cinco confrontos entre essas equipes tiveram dois gols ou menos. O estilo controlado e estruturado do Arsenal é capaz de sufocar o Albion de Hürzeler em seus domínios.

O retrospecto ofensivo do Albion parece mais impressionante do que realmente é. O time balançou as redes cinco vezes contra um Coventry com dez jogadores e nada preparado para a Premier League. Também marcou quatro contra um Aston Villa com dez em campo, seguido de três contra um Chelsea que tem sido extremamente vulnerável na defesa.

Há duas semanas, o Brighton empatou em 1 a 1 em casa contra o Leeds, cuja estrutura defensiva se mostrou mais sólida. Apenas dois dos quatro jogos do Arsenal na Premier League ultrapassaram a linha de 2,5 gols. Podemos apostar em menos de 2,5 gols neste fim de semana, com uma probabilidade implícita de 48,78%.

Dica de aposta 1 para Brighton x Arsenal: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.05 na bet365

As odds foram verificadas no momento da rdação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brighton x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rotina de vitórias para os atuais campeões

O Arsenal acumula oito vitórias seguidas em todas as competições. O time parece coeso em todos os setores do campo. Mesmo com o time reserva, a atuação foi igualmente fluida e eficiente na vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich pela EFL Cup no meio de semana.

Os Gunners também venceram os dois primeiros jogos fora de casa na Premier League sem sofrer gols, incluindo a difícil visita ao Sunderland logo após o duelo da Champions League contra o Napoli no meio de semana.

Arteta conseguiu poupar vários titulares no jogo da EFL Cup em Portman Road. Assim, ele pode retornar com sua força máxima na visita ao Brighton. O Arsenal venceu por 1 a 0 na última visita, em março, e podemos esperar um resultado parecido desta vez.

Embora o Brighton tenha o maior xG da Premier League, o Arsenal tem o menor xGA (expectativa de gols sofridos), com 2,7. Essa aposta oferece um retorno de 300% em caso de vitória do Arsenal, com um quarto clean sheet em cinco jogos. Esta parece ser a melhor aposta de valor entre os palpites desta rodada de Brighton x Arsenal.

Dica de aposta 2 para Brighton x Arsenal: Arsenal vencer sem sofrer gols, com odds de 3.00 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Valor real na aposta em gol de Saka

Bukayo Saka tem sido o destaque ofensivo do Arsenal nesta temporada. Ele já marcou 3 gols e acumulou um xG de 2,90, o que sugere que seu retorno goleador não é fruto do acaso. Ele também tem média de mais finalizações no alvo por 90 minutos (2,1) do que qualquer outro atacante do Arsenal.

Sua média de 3,5 finalizações por 90 minutos está bem à frente do segundo maior finalizador do Arsenal, Kai Havertz (2,1).

Mikel Arteta optou por deixar Saka no banco na vitória do Arsenal sobre o Ipswich pela EFL Cup na terça-feira. Com a folga no meio de semana, Saka estará descansado e afiado para a visita ao Amex Stadium neste sábado. Podemos apostar nele para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 35,71%, refletindo seu início de temporada produtivo em 2026/27.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Brighton x Arsenal: Artilheiro a qualquer momento: Bukayo Saka, com odds de 2.80 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.