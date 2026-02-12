Palpite Brentford x Arsenal - Premier League - 12/02/2026

Este pode ser um teste complicado para os Gunners, já que o Brentford tem uma média de dois gols por jogo em casa na temporada 2025/26.

Dicas de apostas para Brentford x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brentford 1-1 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Brentford - Thiago; Arsenal - Gyokeres.

O Brentford recebe o líder da Premier League, Arsenal, no Gtech Community Stadium na noite de quinta-feira. Eles visam encurtar a distância para os cinco primeiros.

Poucos poderiam ter previsto o início impressionante do Brentford na temporada 2025/26 da Premier League. A maioria dos analistas esperava que as Abelhas lutassem para evitar o rebaixamento. A vida após Thomas Frank parece estar indo muito bem sob o comando do novo técnico, Keith Andrews.

O Brentford é definitivamente um time forte em casa, registrando vitórias sobre Liverpool e Manchester United nesta temporada. Eles têm uma média de 1,92 gols marcados por jogo em casa, sofrendo apenas um gol por partida em casa.

No entanto, o Arsenal tem sido historicamente um adversário difícil. Eles estão invictos nos últimos nove encontros com o Brentford.

O Arsenal de Mikel Arteta se recuperou de alguns resultados decepcionantes em janeiro e acumulou vitórias consecutivas. Isso ajudou a restabelecer a confiança dos Gunners e manter sua vantagem de seis pontos sobre o Manchester City.

Eles superaram o recém-promovido Leeds em Elland Road com uma vitória de 4-0 antes de uma vitória confortável de 3-0 em casa sobre o Sunderland. O Arsenal manteve o gol sem sofrer gols nos últimos três jogos. No entanto, esse recorde será testado pelas Abelhas em boa fase.

Escalações esperadas para Brentford x Arsenal

Escalação esperada do Brentford: Kelleher, Henry, Kayode, Ajer, van den Berg, Henderson, Janelt, Lewis-Potter, Ouattara, Jensen, Thiago;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba, Rice, Zubimendi, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyokeres.

Um valor significativo em apostar nas Abelhas abrindo o placar

O Arsenal manteve o gol sem sofrer gols nos últimos três jogos. No entanto, eles enfrentam um Brentford que tem uma média de quase dois gols por jogo em casa. O time de Keith Andrews também marcou primeiro em 67% dos jogos em casa nesta temporada.

Em contraste, o Arsenal ficou atrás no placar em 50% dos jogos fora de casa até agora nesta temporada. No entanto, os mercados de apostas dão às Abelhas apenas 35,71% de chance de abrir o placar na quinta-feira.

Mesmo analisando o desempenho do Arsenal fora de casa, pode haver mais de 14% de valor nas chances dos anfitriões marcarem primeiro. O Brentford só esteve atrás no intervalo em 25% dos jogos em casa nesta temporada, o que reforça sua reputação como um time forte no início. Esta é a aposta de valor óbvia do nosso trio de previsões para Brentford x Arsenal.

Dica de aposta 1 para Brentford x Arsenal: Brentford marca primeiro, com odds de 2.85 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brentford x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativas de um encontro equilibrado

Embora o Brentford tenha uma média de quase dois gols marcados por jogo em casa, o Arsenal raramente sofre mais de um gol fora de casa. Eles só sofreram mais de um gol em quatro dos últimos 15 jogos em todas as competições.

Eles também venceram sete dos últimos oito jogos fora de casa em todas as competições. Isso sugere que o Brentford pode ser um pouco contido esta semana. No entanto, seu estilo direto e incisivo certamente manterá os Gunners em alerta.

Cinco dos últimos sete encontros entre as duas equipes tiveram dois ou menos gols marcados. O Arsenal pretende sufocar as Abelhas no início do confronto e gradualmente se impor no jogo. Menos de um terço (28,57%) dos últimos sete confrontos resultaram em apostas de Menos de 2,5 Gols vencedoras. Por isso, é surpreendente que as apostas de Menos estejam disponíveis com uma probabilidade de apenas 52,63% esta semana.

Dica de aposta 2 para Brentford x Arsenal: Total de gols: menos de 2,5 gols, com odds de 1.93 na Betano.

Ouattara como o diferencial

O atacante burquinense do Brentford, Dango Ouattara, tem sido um ativo importante para Keith Andrews desde que chegou do AFC Bournemouth. Ele se encaixou perfeitamente no Gtech Community Stadium, atuando como um atacante aberto eficaz.

O internacional de Burkina Faso acumulou seis contribuições para gols em 19 aparições na Premier League até agora nesta temporada. Isso representa uma taxa de contribuição para gols de 31,58%. Observando seu desempenho recente, Ouattara tem três contribuições para gols em suas últimas quatro aparições. O jovem de 23 anos tem demonstrado confiança desde que retornou do dever na Copa Africana de Nações.

Os mercados de apostas nos permitem apostar que Ouattara marcará ou assistirá com uma probabilidade de apenas 27,78% esta semana. Isso já está ligeiramente abaixo de sua média. No entanto, oferece valor ao considerar seu desempenho desde o início do ano.