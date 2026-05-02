Confira os palpites Botafogo x Remo para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (02), às 16h, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Remo entram em campo em situações bem diferentes na tabela do Brasileirão. O Glorioso tenta se aproximar da parte de cima, enquanto o time paraense luta para sair da lanterna.

Jogando no Nilton Santos, o cenário favorece amplamente o mandante, que deve assumir o controle desde o início.

O Botafogo ocupa a 8ª posição, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas em 12 jogos. Na última rodada, empatou em 2 a 2 com o Internacional, em um jogo movimentado.

A equipe tem mostrado evolução ofensiva e costuma ser mais agressiva quando atua em casa.

O Remo vive situação delicada. Lanterna da competição, soma apenas uma vitória em 13 jogos, além de cinco empates e sete derrotas.

A equipe vem de derrota para o Cruzeiro e apresenta muitas dificuldades, principalmente defensivas, o que pesa ainda mais em confrontos fora de casa.

Prováveis escalações de Botafogo x Remo

Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Allan, Cristian Medina, Kadir Barría, Álvaro Montoro, Edenílson, Arthur Cabral;

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba, Mayk, Zé Welison, Patrick, Yago Pikachu, Zé Ricardo, Jajá, Gabriel Poveda.

Botafogo controla o jogo e transforma favoritismo em vitória

O Botafogo deve assumir o protagonismo desde os primeiros minutos, utilizando posse de bola e intensidade para pressionar o adversário.

A equipe tem qualidade suficiente para controlar o ritmo e criar oportunidades com frequência, principalmente jogando diante de sua torcida.

O Remo, por sua vez, deve adotar postura mais defensiva, tentando resistir ao máximo. No entanto, a diferença técnica e o momento das equipes tendem a aparecer ao longo do jogo.

Com mais volume ofensivo e maior controle, o Botafogo reúne boas condições para conquistar a vitória.

Palpite 1 para Botafogo x Remo: Botafogo vence, com odds de 1.55 na KTO

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Arthur Cabral aparece como principal referência ofensiva

Com o Botafogo pressionando durante boa parte da partida, os atacantes ganham protagonismo dentro da área.

A equipe deve criar diversas oportunidades, principalmente em jogadas trabalhadas e bolas alçadas na área.

Arthur Cabral surge como a principal referência ofensiva e tende a ser bastante acionado ao longo do jogo.

Diante de uma defesa fragilizada como a do Remo, ele deve ter boas chances de finalização e pode aproveitar uma das oportunidades para marcar.

Palpite 2 para Botafogo x Remo: Arthur Cabral marca a qualquer momento, com odds de 2.60 na KTO

Defesa sólida limita ações do adversário

Além do volume ofensivo, o Botafogo tende a controlar as ações defensivas, principalmente pela posse de bola e pela pressão no campo adversário.

Esse tipo de domínio reduz significativamente as chances do oponente.

O Remo, que já apresenta dificuldades ofensivas ao longo da competição, pode ter ainda mais problemas fora de casa.

Com poucas oportunidades criadas e muita dificuldade para sair jogando, o cenário favorece um jogo em que apenas um lado consiga balançar as redes.