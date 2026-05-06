Confira os palpites Botafogo x Racing para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (6), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Botafogo x Racing

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Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Racing se enfrentam em um dos jogos mais relevantes da rodada da Copa Sul-Americana, em confronto direto pela liderança do grupo. O Glorioso chega em grande fase na competição, enquanto o time argentino tenta encostar na ponta.

O cenário aponta para um jogo intenso, com dois times competitivos e capazes de decidir em momentos distintos.

O Botafogo lidera o grupo e está invicto, com duas vitórias e um empate, mostrando evolução clara nas últimas partidas.

A equipe vem de vitória convincente por 3 a 0 na última rodada e já mostrou força ao bater o próprio Racing fora de casa por 3 a 2, em um jogo eficiente ofensivamente. Em casa, tende a manter esse nível.

O Racing aparece com quatro pontos e ainda busca maior regularidade. A equipe tem qualidade e costuma competir bem, mas fora de casa pode encontrar dificuldades diante de um adversário organizado e confiante.

Prováveis escalações de Botafogo x Racing

Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles, Allan, Cristian Medina, Kadir Barría, Álvaro Montoro, Edenílson, Arthur Cabral;

Racing: Facundo Cambeses, Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas, Baltasar Rodríguez, Bruno Zuculini, Alan Forneris, Santiago Solari, Tomás Pérez, Tomás Conechny.

Botafogo sustenta momento e impõe ritmo em casa

O Botafogo chega com confiança elevada e deve assumir o controle da partida desde o início, utilizando intensidade e pressão para empurrar o Racing.

A equipe tem sido eficiente ofensivamente e consegue transformar suas chegadas em gols.

O Racing pode equilibrar em alguns momentos, mas tende a sofrer com a pressão e o ritmo imposto pelo time carioca. Com melhor momento coletivo e fator casa a favor, o Botafogo tem boas chances de confirmar a vitória.

Palpite 1 para Botafogo x Racing: Botafogo vence, com odds de 1.70 na KTO

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Jogo aberto aumenta tendência de gols

O confronto reúne duas equipes que não costumam abdicar do ataque, especialmente em jogos importantes.

O Botafogo já mostrou capacidade ofensiva contra o próprio Racing, enquanto o time argentino também tem qualidade para responder.

Além disso, o contexto de disputa direta pela liderança tende a acelerar o ritmo do jogo, principalmente se o placar se movimentar cedo.

Com esse cenário, a tendência é de um confronto com mais gols.

Palpite 2 para Botafogo x Racing: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na KTO

Espaços favorecem chances para os dois lados

Mesmo com o Botafogo favorito, o Racing deve conseguir criar oportunidades ao longo da partida, principalmente em transições e momentos de pressão.

A equipe argentina já mostrou que pode incomodar esse adversário.

O Botafogo, por sua vez, tem volume ofensivo suficiente para marcar, principalmente jogando em casa.

Com um jogo mais dinâmico e com espaços surgindo ao longo dos 90 minutos, a tendência é de gols para ambas as equipes.