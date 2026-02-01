Confira os palpites Botafogo x Fluminense para o confronto no Rio de Janeiro, neste domingo (01), às 20h30, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Botafogo x Fluminense

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Fluminense se enfrentam em um clássico que chega cercado de confiança dos dois lados. Líderes de seus respectivos grupos no Campeonato Carioca, as equipes também vêm de vitórias importantes pelo Brasileirão, o que eleva o nível de expectativa para o confronto no Nilton Santos. O cenário aponta para um jogo intenso, com bom ritmo e disputas constantes em todos os setores do campo.

O Botafogo vive um ótimo momento. A goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, em casa, mostrou um time agressivo, organizado e com forte presença ofensiva. No Carioca, o Glorioso lidera o Grupo B, com nove pontos em quatro jogos, sustentando bom equilíbrio entre defesa e ataque. Jogando no Nilton Santos, a equipe costuma pressionar desde os primeiros minutos e explorar bastante as jogadas pelos lados do campo.

O Fluminense também chega fortalecido. A vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no Maracanã, reforçou a boa fase do time, que lidera o Grupo A do Estadual com a mesma campanha do rival. O Tricolor mantém um padrão de jogo intenso, com troca rápida de passes e boa ocupação do campo ofensivo. Fora de casa, tende a ser competitivo, mesmo em jogos de maior exigência física.

Prováveis escalações de Botafogo x Fluminense

Botafogo: Neto, Ponte, Barboza e Newton, Vitinho, Allan, Danilo, Montoro e Alex Telles, Sant Rodríguez e Arthur Cabral;

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana, Bernal, Martinelli e Lima, Canobbio, Serna e John Kennedy.

Jogo intenso deve gerar muitos escanteios

O estilo das duas equipes favorece um alto volume de jogadas ofensivas pelos lados do campo. O Botafogo utiliza bastante os pontas e laterais para criar situações de ataque, enquanto o Fluminense costuma acelerar o jogo com inversões rápidas e infiltrações constantes. Esse tipo de dinâmica aumenta o número de finalizações desviadas e bolas afastadas pela defesa.

Além disso, por se tratar de um clássico equilibrado, a tendência é de alternância de domínio ao longo da partida. Quando um dos lados não consegue finalizar com clareza, a bola acaba sendo desviada para a linha de fundo. Esse cenário favorece um número elevado de tiros de canto, especialmente se o jogo se mantiver aberto até a reta final.

Palpite 1 para Botafogo x Fluminense: Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clássico e pressão elevam o número de cartões

Mesmo com o bom momento das equipes, o peso do clássico e a disputa direta pela liderança aumentam a tensão natural do confronto. Botafogo e Fluminense entram em campo sabendo da importância do resultado, o que costuma gerar disputas mais duras no meio-campo e faltas táticas para conter transições rápidas.

Além disso, a intensidade física aplicada pelos dois times tende a crescer principalmente no segundo tempo, quando o desgaste aparece e a margem para erro diminui. Reclamações, entradas mais fortes e interrupções frequentes fazem parte desse tipo de jogo. O contexto favorece um número elevado de advertências ao longo da partida.

Palpite 2 para Botafogo x Fluminense: Mais de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.74 na bet365.

Qualidade ofensiva dos dois lados aponta para gols

Botafogo e Fluminense apresentam bom desempenho ofensivo neste início de temporada. O Glorioso mostrou força ao marcar quatro gols no Cruzeiro, enquanto o Tricolor foi eficiente contra o Grêmio, criando chances e aproveitando bem os espaços. As duas equipes possuem jogadores capazes de decidir em jogadas individuais ou coletivas.

Além disso, a postura ofensiva dos dois times tende a abrir espaços defensivos, especialmente em um jogo de ritmo alto. Mesmo com sistemas organizados, a intensidade pode gerar falhas pontuais, aumentando a probabilidade de gols para ambos os lados.