Palpite Botafogo x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 29/01/2026

Confira os palpites Botafogo x Cruzeiro para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta (29), às 21h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Botafogo x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

A estreia do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente Botafogo e Cruzeiro em um contexto de contrastes claros entre momento, estabilidade e pressão. O Botafogo chega para a primeira rodada com um cenário mais favorável: além de jogar no Nilton Santos, lidera seu grupo no Campeonato Carioca e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, resultado que reforçou a consistência defensiva e o bom funcionamento coletivo da equipe neste início de temporada. O time demonstrou capacidade de controlar jogos sem se expor, algo relevante para uma estreia de Brasileirão.

O Cruzeiro vive uma situação oposta. Apesar do forte investimento após terminar o último Brasileirão na terceira colocação, a equipe ainda não conseguiu engrenar em 2026. A troca de comando técnico, com a saída de Leonardo Jardim e a chegada de Tite, trouxe expectativas imediatas, mas o desempenho em campo ainda não acompanhou o discurso. A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo, evidenciou problemas defensivos, dificuldades de adaptação ao novo modelo e um time ainda em busca de identidade.

Outro ponto relevante é o aspecto emocional. Enquanto o Botafogo inicia o Brasileirão embalado e sem pressão imediata, o Cruzeiro estreia sob cobrança, inclusive com risco de eliminação precoce no Campeonato Mineiro. Esse cenário tende a influenciar diretamente a postura das equipes em campo.

Prováveis escalações de Botafogo x Cruzeiro

Botafogo: Dida, Almir, Victor Pereira, Sandro (Rafael Foster) e Rafael Carioca, Wellington, Matheus Lira e Caio Vítor (Marcelo), Matheus Alessandro, Denílson (Diogo Bolt) e Alex

Cruzeiro: Zé Carlos, Lucas Carvalho, Daniel, Marreta e Guilherme, Pablo, Alexandre e Luan; Iacovelli, Elias e Octávio

Botafogo chega mais pronto para a estreia

O Botafogo inicia o Brasileirão com sinais claros de solidez coletiva. A vitória contra o Bangu reforçou um time bem ajustado defensivamente, com boa ocupação de espaços e capacidade de controlar o jogo sem precisar acelerar o tempo todo. Atuando no Nilton Santos, o Glorioso tende a assumir o protagonismo de forma natural, pressionando o adversário e explorando o nervosismo típico de uma estreia.

O Cruzeiro, ainda em processo de adaptação ao novo treinador e às mudanças no elenco, pode sentir dificuldades para responder à intensidade inicial. A tendência é de um visitante mais reativo, priorizando proteção defensiva. Esse contexto favorece o mandante, que chega mais organizado e confiante para transformar volume de jogo em resultado positivo.

Palpite 1 para Botafogo x Cruzeiro: Botafogo vence, com odds de 2.57 na Betano.

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estreia tende a ser marcada por cautela e poucos gols

Jogos de estreia no Campeonato Brasileiro costumam apresentar um nível maior de cautela, especialmente quando envolvem equipes com objetivos altos na temporada. O Botafogo, mesmo em bom momento, não deve se expor excessivamente, enquanto o Cruzeiro chega pressionado e com necessidade de evitar novo tropeço logo na primeira rodada.

A tendência é de um confronto mais estudado, com disputas concentradas no meio-campo e poucas concessões defensivas. Situações de bola parada e erros pontuais podem decidir, mas dificilmente o jogo se tornará aberto. Dentro desse cenário, um placar enxuto se encaixa melhor na leitura tática da partida.

Palpite 2 para Botafogo x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.83 na Betano.

Cruzeiro pode encontrar dificuldades para balançar as redes

Mesmo com peças ofensivas qualificadas, o Cruzeiro ainda não mostrou fluidez no ataque sob o novo comando técnico. A derrota para o Atlético-MG evidenciou dificuldades na criação e na proteção defensiva quando perde a bola. Diante de um Botafogo bem organizado e confiante, essas limitações podem pesar ainda mais.

O time carioca costuma fechar bem os espaços, especialmente em casa, e tende a reduzir o número de chances claras do adversário. Se conseguir manter a concentração defensiva e controlar as transições, o Botafogo tem boas condições de neutralizar o ataque cruzeirense. Por isso, o cenário favorece um jogo em que apenas um dos lados marque.