Palpite Botafogo x Boavista- Campeonato Carioca - 28/02/2026

Confira os palpites Botafogo x Boavista para o confronto no Rio de Janeiro, neste sábado (28), às 19h30, pelo Campeonato Carioca.

Melhores palpites para Botafogo x Boavista

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O jogo de volta da semifinal da Taça Rio coloca o Botafogo em situação confortável após a vitória por 2 a 0 em Bacaxá. O torneio reúne justamente os eliminados nas quartas do Carioca, o que naturalmente diminui o peso competitivo, mas não reduz a necessidade de resposta. Para o Glorioso, que caiu diante do Flamengo, a Taça Rio virou oportunidade de dar alguma satisfação ao torcedor em meio a uma temporada irregular.

Pelo lado do mandante, o momento ainda é de oscilação. Em 12 partidas no ano, o Botafogo soma cinco vitórias e sete derrotas, números que mostram instabilidade. Mesmo assim, a vantagem construída na ida permite uma abordagem mais controlada no Nilton Santos. A tendência é de um time menos exposto, priorizando organização defensiva e administração do resultado, sem necessidade de se lançar de forma desordenada ao ataque.

O Boavista chega pressionado pelo desempenho abaixo do esperado, especialmente considerando o investimento recente. Eliminado pelo Madureira nas quartas, o time soma apenas duas vitórias em oito jogos na temporada. Fora de casa e em desvantagem no confronto, a equipe precisará se arriscar mais, mas seu histórico recente mostra dificuldades ofensivas, o que pode limitar a capacidade de reação.

Prováveis escalações de Botafogo x Boavista

Botafogo: Neto, Gabriel Justino, Ythallo e Bernardo Valim, Kadu Santos, Nathan Fernandes, Marquinhos, Caio Valle e Gabriel Abdias, Kadir e Kauan Toledo

Boavista: Lucas Maticoli, Cesinha, Gabriel Caran, Bruno Jesus e Tito, Ryan Couto, Leandrinho, Fellipinho, Isael e Lucas Silva, Brunão

Vantagem construída muda o cenário

Com dois gols de vantagem, o Botafogo não precisa acelerar o jogo. A equipe pode administrar o ritmo, controlar a posse quando necessário e evitar exposição desnecessária. Esse tipo de contexto costuma reduzir o número de chances claras e transformar a partida em um confronto mais estratégico do que intenso.

O Boavista, mesmo precisando atacar, não tem mostrado força ofensiva consistente ao longo da temporada. Se encontrar dificuldades para infiltrar, o jogo tende a perder ritmo rapidamente. A combinação entre vantagem no agregado e limitação ofensiva do visitante favorece um placar sem gols para um dos lados.

Palpite 1 para Botafogo x Boavista: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Boavista nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de partida mais controlada

Sem necessidade de correr riscos, o Botafogo pode optar por jogo mais pragmático. A vantagem construída na ida permite ao time administrar tempo e energia, especialmente pensando na sequência da temporada. Isso reduz naturalmente o volume ofensivo exagerado.

O Boavista terá que se expor, mas se não conseguir criar chances claras cedo, o confronto tende a ficar truncado, com poucas finalizações realmente perigosas. Em partidas com esse perfil, o número de gols costuma ser limitado.

Palpite 2 para Botafogo x Boavista: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365

Superioridade técnica deve prevalecer

Mesmo com temporada irregular, o elenco do Botafogo é tecnicamente superior. Jogando no Nilton Santos e com vantagem no agregado, a equipe tem cenário favorável para confirmar a classificação.

O Boavista precisará se lançar ao ataque em algum momento, o que pode abrir espaços para transições rápidas do Glorioso. Em jogos de mata-mata com esse tipo de vantagem inicial, o mandante costuma encontrar pelo menos um momento decisivo para confirmar o domínio.