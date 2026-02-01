Confira os palpites Botafogo-SP x Palmeiras para o confronto em Ribeirão Preto, neste domingo (01), às 20h30, pelo Campeonato Paulista.

Melhores palpites para Botafogo-SP x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam em momentos bem distintos no Campeonato Paulista. O time de Ribeirão Preto chega pressionado pelos resultados recentes e pela posição incômoda na tabela.

Nos últimos cinco jogos, o Botafogo-SP venceu apenas uma vez, além de dois empates e duas derrotas, sequência que deixou a equipe na 12ª colocação.

Na rodada passada, o time foi superado pelo Novorizontino por 2 a 0, resultado que aumentou a cobrança por uma reação imediata.

O Palmeiras vive cenário oposto no estadual. Mesmo dividindo atenções com o Campeonato Brasileiro, a equipe mantém regularidade e competitividade.

No meio da semana, empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG pelo Brasileirão, em jogo exigente fisicamente.

Pelo Paulistão, porém, vem de vitória consistente por 3 a 1 sobre o São Paulo, resultado que consolidou o Verdão na segunda posição. Em cinco partidas, são quatro vitórias e apenas uma derrota.

Prováveis escalações de Botafogo-SP x Palmeiras

Botafogo-SP: Victor Souza, Gabriel Inocêncio (Jonathan Lemos), Ericson, Vilar e Patrick Brey, Leandro Maciel, Everton Morelli, Rafael Gava e Jefferson Nem, Márcio Maranhão e Léo Gamalho (Guilherme Queiróz);

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Fuchs e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio, Allan, Vitor Roque (Sosa) e Flaco López.

Regularidade do Palmeiras pesa fora de casa

Mesmo atuando longe do Allianz Parque, o Palmeiras apresenta um nível de organização superior. O time controla bem o meio-campo, reduz espaços e sabe acelerar quando encontra brechas na defesa adversária.

Essa maturidade tem sido fundamental para manter resultados positivos, mesmo em jogos mais equilibrados.

O Botafogo-SP, por outro lado, apresenta dificuldades para sustentar intensidade durante os 90 minutos. Quando é pressionado, costuma recuar excessivamente e produzir pouco ofensivamente.

Diante de um adversário mais qualificado, esse cenário tende a se repetir.

A diferença de momento e consistência coloca o Palmeiras em posição favorável para buscar os três pontos.

Palpite 1 para Botafogo-SP x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.52 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo-SP x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vitor Roque cresce como referência ofensiva

Vitor Roque tem assumido papel cada vez mais importante no ataque palmeirense. O atacante participa das principais ações ofensivas da equipe, se movimenta bem entre os zagueiros e aparece com frequência em zonas de finalização. S

eu desempenho recente reforça essa evolução.

Contra um Botafogo-SP que deve atuar mais recuado, Vitor Roque pode se beneficiar de passes em profundidade e jogadas rápidas pelo centro.

Mesmo que o jogo não seja aberto, o Palmeiras costuma criar chances suficientes para que seu camisa 9 seja acionado dentro da área. O bom momento individual aumenta o valor do mercado de gol.

Palpite 2 para Botafogo-SP x Palmeiras: Vitor Roque marca a qualquer momento, com odds de 1.60 na Betano.

Ritmo controlado aponta para poucos cartões

Apesar da pressão sobre o Botafogo-SP, o confronto não indica um jogo excessivamente truncado. O Palmeiras costuma administrar o ritmo quando é favorito, evitando faltas desnecessárias e priorizando o posicionamento defensivo. Isso contribui para partidas mais limpas do ponto de vista disciplinar.

O time da casa também deve adotar postura mais cautelosa, tentando se organizar defensivamente antes de partir para disputas mais duras.

Com menos transições agressivas e menor intensidade nos duelos, a tendência é de poucas intervenções da arbitragem.

O cenário favorece um número reduzido de cartões ao longo do jogo.