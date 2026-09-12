Palpite Botafogo x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Botafogo x Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 20h30.
Melhores palpites para Botafogo x Bragantino
- Empate, com odds de 3.50 na bet365;
- (Ambos marcam) Sim, com odds de 1.57 na bet365;
- (Pênalti cometido) Sim, com odds de 2.63 na bet365.
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Fogão ainda não venceu após mudança no comando técnico.
Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.
Conheça o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momentos das equipes
A sequência sem vencer não permite que o Botafogo trate com enorme positividade o empate sem gols contra o Palmeiras na rodada passada, mas tirar pontos do então líder da competição tem os seus méritos. Contrariando o histórico defensivo altamente questionável, o Botafogo segurou o ímpeto ofensivo palmeirense e garantiu os primeiros pontos em basicamente um mês.
Ceder três gols em casa diante do Bahia gerou um obstáculo grande demais para ser superado pelo Massa Bruta, derrotado por 3 a 2 em um jogo no qual merecia uma sorte melhor pela qualidade de suas chances em comparação ao adversário mais letal. Vencendo apenas um dos últimos sete jogos, o Massa Bruta vem perdendo terreno de maneira consistente na briga pela Libertadores.
Prováveis escalações de Botafogo e Bragantino
Botafogo: G. Batista, Vitinho, Ferraresi, Monzón, Marçal, Huguinho, D. Santos, Villalba, Montoro, Daniilo e K. Barria
Bragantino: Volpi, Sant’Anna, G. Marques, A. Vinícius, Capixaba, Fabinho, Rodriguinho, Fernando, L. Barbosa, L. Herrera e W. Yan
Espaço para otimismo em ambos os lados
Nitidamente essas duas equipes conquistaram resultados abaixo do seu potencial em semanas recentes, mas é justamente dentro desse contexto que a última rodada do Brasileirão deixou pontos positivos para Botafogo e Bragantino, embora nenhum dos dois tenha ficado com a vitória.
O Botafogo conseguiu o que diversas equipes falham: limitar completamente o ataque palmeirense em um empate sem gols, enquanto o Massa Bruta levou a defesa do Bahia ao seu limite. Considerando que o empate é o resultado mais comum para o Fogão ao longo de seus 12 jogos em casa no Brasileirão, a projeção de uma partida sem vencedor diante do Bragantino é razoável.
- Palpite 1 Botafogo x Bragantino: Empate, com odds de 3.50 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja as odds para Resultado da PartidaReunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Botafogo x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Ataques que podem aparecer bem
Embora o desempenho diante do Palmeiras seja digno de elogios, a estratégia não deverá ser repetida. Utilizando o compromisso mais recente do Massa Bruta como exemplo, o Botafogo deve optar por um caminho arriscado, lançando-se à frente desde os minutos iniciais em busca da vitória.
O Massa Bruta demonstrou na rodada anterior que também está absolutamente disposto a abraçar um jogo de maior trocação caso consiga competir de igual para igual com o seu adversário, algo extremamente viável diante do Botafogo, número um no ranking de gols em suas partidas.
- Palpite 2 Botafogo x Bragantino: (Ambos marcam) Sim, com odds de 1.57 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Massa Bruta tem o pior aproveitamento de pênaltis no Brasileirão
Apenas cinco equipes marcaram um número menor de gols de pênalti do que o Bragantino neste Campeonato Brasileiro — esse número não indica adequadamente o quão frequentemente o Massa Bruta teve a oportunidade com a bola na marca da cal, desperdiçando três dos cinco pênaltis a seu favor.
Ilustrando o quão significativo é esse número de pênaltis a favor do Bragantino no Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos são as únicas equipes que tiveram uma marca superior. Defensivamente, o Massa Bruta concedeu três pênaltis, incluindo um em seu compromisso mais recente, a derrota diante do Bahia.
- Palpite 3 Botafogo x Bragantino: (Pênalti cometido) Sim, com odds de 2.63 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.