Palpite Borussia Dortmund x Bayern de Munique - Bundesliga - 28/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Dortmund divida os pontos ao receber o Bayern poucos dias após o crucial jogo pela Champions League contra a Atalanta.

Dicas de apostas para Borussia Dortmund x Bayern de Munique:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Borussia Dortmund 2-2 Bayern de Munique;

Palpite de artilheiros: Borussia Dortmund - Serhou Guirassy, Karim Adeyemi; Bayern de Munique - Harry Kane, Luis Díaz.

No último jogo, o Borussia Dortmund precisou de um gol nos acréscimos do substituto Fábio Silva para garantir um ponto na Red Bull Arena. O empate em 2-2 com o RB Leipzig encerrou sua sequência de seis vitórias consecutivas na Bundesliga. No entanto, eles permanecem invictos em 16 jogos consecutivos na liga.

Essa é talvez a única razão pela qual estão atrás do Bayern, embora estejam oito pontos atrás. Notavelmente, na 7ª rodada, o Bayern de Munique foi o último adversário a derrotar Die Borussen na liga. Desde então, o Dortmund melhorou seu desempenho, apesar das derrotas em competições de copas.

O Bayern venceu seu último jogo por 3-2 em casa contra o Eintracht Frankfurt, apesar de ter sofrido dois gols nos últimos 15 minutos. Apesar de sua dominância geral na liga, o time de Vincent Kompany tem mostrado fragilidade na defesa recentemente. No entanto, serão encorajados pelo retorno de Manuel Neuer.

O Dortmund é o único time que permanece invicto em casa na Bundesliga. O Bayern não conseguiu manter seu próprio recorde invicto em casa na Allianz Arena, já que seus rivais regionais, Augsburg, garantiram uma vitória por 2-1 no final de janeiro. Essa continua sendo sua única derrota na liga nesta temporada.

Ambos os clubes sofreram apenas uma derrota durante esta campanha. Portanto, é improvável que um lado supere o outro nos 90 minutos. Um empate deve ser um resultado satisfatório para ambas as equipes.

Escalações esperadas para Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Guirassy;

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Stanisic, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane.

Os bávaros dominarão o primeiro tempo

O Bayern de Munique não deixou de impressionar nesta temporada, marcando 85 gols contra adversários da Bundesliga. Eles começaram o ano novo com uma vantagem de nove pontos no topo da tabela. Dois meses depois, a diferença diminuiu apenas um ponto.

O Bayern tende a começar forte, tendo vencido 14 dos seus 23 primeiros tempos nesta temporada. O Dortmund venceu um a menos no mesmo período. Os visitantes ficaram atrás no intervalo em apenas um jogo e permaneceram invictos no primeiro tempo em 22 outros jogos. Notavelmente, eles eventualmente venceram aquele jogo também.

O recorde do Dortmund é diferente, já que perderam os dois jogos em que ficaram atrás no intervalo. No entanto, o apoio da torcida em casa oferece uma clara vantagem para os anfitriões.

O time de Niko Kovac sofreu um número semelhante de gols que seus adversários nesta temporada. No entanto, será desafiador para eles conter os jogadores ofensivos do Bayern, pelo menos na primeira metade. Die Roten têm o que é necessário para oferecer grandes retornos nesta previsão.

Dica de aposta 1 para Borussia Dortmund x Bayern de Munique: Bayern vence o 1º tempo, com odds de 2.10 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Borussia Dortmund x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Guirassy marcará novamente

O ataque do Bayern será um foco principal deste jogo. Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise têm um total combinado de 51 gols na Bundesliga nesta temporada. Kane, que marcou 28 gols, é um jogador particularmente significativo neste confronto.

No entanto, Serhou Guirassy tem sido igualmente formidável pelos padrões do Dortmund. O artilheiro da Guiné registrou 16 gols e seis assistências em 34 aparições pelo clube.

Embora ele não tenha marcado contra o Leipzig, sua habilidade ofensiva é uma ameaça constante. Guirassy registrou cinco gols em seus últimos cinco jogos, incluindo recentes duplos contra Mainz e Heidenheim.

O Bayern é um adversário mais formidável. No entanto, dada sua forma recente, é provável que ele encontre oportunidades contra uma defesa do Die Roten que tem consistentemente sofrido gols. Guirassy provavelmente enfrentará o goleiro Manuel Neuer após o talismã ter se recuperado rapidamente de uma lesão prolongada.

Dica de aposta 2 para Borussia Dortmund x Bayern de Munique: Artilheiro a qualquer momento: Serhou Guirassy, com odds de 2.40 na Betano

A rede vai balançar no segundo tempo

O Dortmund ficou atrás do Leipzig por dois gols no intervalo em seu último jogo. Eles fizeram uma recuperação após o reinício, após um gol contra de Rômulo Cardoso. Silva então marcou o gol de empate no minuto 95.

Os Schwarzgelben têm sido particularmente produtivos após o intervalo, marcando 15 gols no segundo tempo em nove jogos consecutivos da liga. Eles vão aproveitar suas chances tardias contra um time do Bayern que não conseguiu manter um único jogo sem sofrer gol em oito partidas da Bundesliga desde o início do ano.

O Bayern também encontrou consistentemente a rede no segundo tempo nesta temporada. No entanto, a última vez que não conseguiram fazer isso, sofreram sua única derrota na Bundesliga contra o Augsburg.

No confronto reverso, dois dos três gols na vitória do Bayern por 2-1 vieram no segundo tempo. Kane abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Michael Olise garantiu a vitória no minuto 79, apesar de um gol tardio de Julian Brandt.

Apostar que ambos os times marcarão oferece um grande valor em um Der Klassiker raramente decepcionante.