Palpite Bodo/Glimt x Inter de Milão - Champions League - 18/02/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o time da casa dará uma canseira nos visitantes, com o empate sendo o resultado mais provável.

Dicas de apostas para Bodo/Glimt x Inter de Milão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bodo/Glimt 1-1 Inter de Milão;

Palpite de artilheiros: Bodo/Glimt - Kasper Hogh; Inter de Milão - Lautaro Martínez.

O Bodo/Glimt alcançou um marco histórico em sua atual campanha na Champions League. O clube norueguês conquistou sua primeira vitória na fase principal da competição, derrotando o Manchester City por 3-1. Essa é uma conquista notável, especialmente por ser sua estreia na fase de grupos do torneio.

A Horda Amarela garantiu sua vaga na fase eliminatória da competição com uma série dramática de resultados. Eles venceram seus dois últimos jogos da fase de grupos, em casa contra o City e fora contra o Atlético de Madrid, terminando em 23º na classificação.

O técnico Kjetil Knutsen está focado na natureza imprevisível do futebol eliminatório, onde os riscos são significativamente maiores. Dadas as recentes vitórias contra adversários de elite, a equipe entra nesta fase sem medo.

A Inter de Milão enfrentará o desafio de viajar para o Círculo Ártico, algo que tem sido difícil para muitas equipes. No entanto, os Nerazzurri devem estar confiantes, especialmente porque atualmente lideram a Série A e parecem muito estáveis.

Além disso, a equipe de Christian Chivu terminou em 10º na fase de grupos desta competição, apesar de ter sofrido três derrotas consecutivas. A Inter chegou à final da Champions League em duas das últimas três temporadas, mas não conseguiu conquistar o título em ambas as vezes. Os torcedores visitantes esperam que esta campanha finalmente leve a um troféu.

Escalações esperadas para Bodo/Glimt x Inter de Milão

Escalação esperada do Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Hogh, Hauge;

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Thuram.

Desempenhos semelhantes

Ambas as equipes mantiveram registros de pontuação semelhantes durante a fase inicial da Champions League. Os anfitriões marcaram 14 gols, com uma média de 1,75 gols por partida. Enquanto isso, os visitantes marcaram 15 gols, equivalendo a uma média de 1,88 gols por jogo.

Defensivamente, o Bodo/Glimt enfrentou desafios, tendo sofrido 15 gols durante a fase de grupos. Os homens de Chivu foram muito mais seguros na defesa, permitindo apenas sete gols em seus oito jogos. Notavelmente, todos os sete desses gols foram sofridos durante seus últimos cinco jogos na Champions League.

Vale destacar que a Horda Amarela marcou dois ou mais gols em seis dos seus oito jogos da fase de grupos, incluindo os últimos quatro consecutivos. Além disso, 88% dos seus jogos viram ambas as equipes marcarem, uma estatística que também se aplicou a três das últimas cinco partidas europeias da Inter.

Dica de aposta 1 para Bodo/Glimt x Inter de Milão: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.56 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bodo/Glimt x Inter de Milão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto altamente competitivo

Embora os anfitriões possam ser tipicamente considerados azarões, suas vitórias contra o Manchester City e o Atlético de Madrid sugerem que são adversários formidáveis. O time norueguês estabeleceu um forte recorde em casa, vencendo 11 dos seus últimos 16 jogos europeus no Aspmyra Stadion.

A equipe de Knutsen também está acostumada com esses confrontos em duas mãos, tendo vencido seis dos seus últimos oito confrontos europeus em duas mãos. O Bodo/Glimt derrotou a Lazio em um confronto de duas mãos a caminho das semifinais da Liga Europa na temporada passada. Consequentemente, eles devem estar muito confiantes na quarta-feira.

Uma vitória para os visitantes não é certa, especialmente após terem participado recentemente de um jogo de alta intensidade contra a Juventus. A Inter estava em uma sequência de três derrotas na Champions League antes do último dia de jogos. Além disso, a sequência de três derrotas da Inter no início da competição dá aos anfitriões esperança de conseguir um resultado positivo ou um empate.

Dica de aposta 2 para Bodo/Glimt x Inter de Milão: Dupla chance: Bodo/Glimt ou empate, com odds de 2.07 na Betano.

Uma ameaça a não ser subestimada

A Inter de Milão possui um talento ofensivo significativo, incluindo Marcus Thuram e o capitão Lautaro Martínez. Este último é o artilheiro do clube na Champions League nesta temporada, com quatro gols. No entanto, o principal atacante dos anfitriões oferece melhor valor em termos de marcar.

Kasper Hogh é esperado para liderar o ataque do Bodo/Glimt, tendo marcado três gols em seus últimos dois jogos na Champions League. Ele concluiu a temporada doméstica com 17 gols em 28 partidas e finalmente descobriu sua forma de marcar nesta competição.

Tendo marcado contra tanto o Manchester City quanto o Atlético de Madrid, incluindo um duplo contra o City, Hogh mostrou que pode competir contra defensores de elite. Ele deve representar uma ameaça significativa para a defesa da Inter na quarta-feira.