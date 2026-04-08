Palpite Blooming x River Plate- Copa Sul-Americana - 08/04/2026

Confira os palpites Blooming x River Plate para o confronto em Santa Cruz, nesta quinta (8), às 21h30, pela Copa Sul-Americana.

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Em jogo aberto, o River Plate vencerá por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Blooming e River Plate se enfrentam em Santa Cruz de La Sierra na estreia da Copa Sul-Americana, em um duelo que coloca frente a frente equipes com níveis distintos de experiência internacional. O time boliviano chega embalado pelo bom início de temporada, enquanto o River busca impor sua tradição continental logo na primeira rodada.

O Blooming fez apenas dois jogos em 2026, com duas vitórias, incluindo um expressivo 5 a 0 sobre o Guabirá. A equipe lidera o Campeonato Boliviano e vive bom momento, principalmente atuando em casa, onde costuma ser mais agressiva e ofensiva, tentando pressionar desde os primeiros minutos.

O River Plate soma sete vitórias, dois empates e três derrotas em 12 jogos na temporada. A equipe tem mais qualidade e experiência em competições sul-americanas, mesmo retornando à Sul-Americana após anos na Libertadores.

Prováveis escalações de Blooming x River Plate

Blooming: Braulio Uraezaña, Marc Enoumba, Gabriel Valverde, Julio Vila, Denilson Durán, Arquímedes Figuera, Juan Mercado, Matías Abisab, Jeyson Chura, César Menacho, Franco Posse

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio

River Plate tem mais qualidade para estrear com vitória

O River Plate chega como favorito, principalmente pela diferença técnica e pela experiência em competições internacionais. A equipe costuma controlar esse tipo de jogo, mesmo fora de casa, com boa organização e leitura das situações.

O Blooming vive bom momento, mas ainda não foi testado em nível mais alto nesta temporada. Ao longo do jogo, o River tende a assumir o controle e criar as melhores oportunidades. Com mais consistência e poder ofensivo, o time argentino tem boas chances de sair com a vitória.

Palpite 1 para Blooming x River Plate: River Plate vence, com odds de 1.44 na KTO

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Jogo pode ter menos gols do que o esperado

Apesar da diferença técnica, a estreia em competição continental costuma trazer mais cautela. O River Plate pode controlar o ritmo e evitar se expor, principalmente atuando fora de casa.

O Blooming, mesmo ofensivo em casa, pode encontrar dificuldades para criar contra um adversário mais organizado. Com menor volume de chances claras e um jogo mais estudado, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Blooming x River Plate: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.55 na KTO

Defesa argentina pode fazer a diferença

O River Plate tem um sistema defensivo mais estruturado e tende a controlar bem os espaços ao longo da partida. Mesmo fora de casa, a equipe costuma conceder poucas oportunidades claras.

O Blooming pode tentar pressionar no início, mas deve encontrar dificuldades para furar a defesa adversária. Em um jogo com domínio técnico do River e menor volume ofensivo do mandante, a tendência é de apenas um lado conseguir marcar.