Palpite Betim x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 01/02/2026

Confira os palpites Betim x Cruzeiro para o confronto em Minas Gerais, neste domingo (01), às 20h, pelo Campeonato Mineiro.

Melhores palpites para Betim x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

Betim e Cruzeiro se enfrentam em um confronto marcado por pressão dos dois lados no Campeonato Mineiro. O Betim não vive bom momento na competição, mas ainda se mantém competitivo dentro do Grupo B. Em cinco jogos, a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota.

Na última rodada, empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Athletic, resultado que mostrou alguma capacidade de reação, embora o desempenho geral siga irregular.

O Cruzeiro chega ainda mais pressionado. A equipe estreou no Brasileirão com uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Botafogo, fora de casa, resultado que ampliou a cobrança interna. No Estadual, a campanha também é instável. Em cinco partidas, são duas vitórias e três derrotas, incluindo o revés no clássico contra o Atlético-MG.

Atualmente, a Raposa ocupa a segunda posição do Grupo C, dois pontos atrás do North, o que torna o resultado deste jogo fundamental para seguir com chances reais de classificação.

Prováveis escalações de Betim x Cruzeiro

Betim: Jori, Danilo Belão, Naldo, Jean Rodrigues e Pedro Rodrigues, Vitinho, Victor Mafra e Riquelmy, Erick Salles, Maycon Rangel e Paulo Henrique;

Cruzeiro: Cássio, William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva (Gerson), Matheus Pereira e Christian, Wanderson e Kaio Jorge.

Pressão obriga o Cruzeiro a assumir o protagonismo

A necessidade de resultado deve fazer o Cruzeiro adotar postura mais agressiva desde o início. Mesmo com desempenho irregular, a equipe possui elenco tecnicamente superior e tende a ter mais posse de bola e presença no campo ofensivo.

Diante de um adversário que apresenta dificuldades defensivas em alguns momentos, a Raposa deve buscar controlar o jogo e minimizar riscos.

O Betim, por sua vez, costuma competir bem, mas encontra limitações quando enfrenta times que mantêm pressão constante.

Esse cenário favorece o Cruzeiro, que precisa transformar urgência em desempenho para se manter vivo no Estadual.

Palpite 1 para Betim x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 1.40 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Betim x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Confronto tende a ser mais controlado disciplinarmente

Apesar da pressão sobre o Cruzeiro, o jogo não indica excesso de tensão física. O Betim costuma adotar postura mais organizada e evitar confrontos desnecessários, enquanto a Raposa, pressionada, tende a controlar melhor suas ações para não comprometer o resultado com faltas evitáveis.

Além disso, o contexto de um jogo decisivo costuma gerar maior cautela nas entradas, principalmente no primeiro tempo.

A tendência é de um confronto firme, mas com poucas intervenções disciplinares ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Betim x Cruzeiro: Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.50 na KTO

Defesa do Cruzeiro pode se impor diante de ataque limitado

Mesmo com falhas recentes, o Cruzeiro deve adotar postura mais segura defensivamente após a goleada sofrida no Brasileirão.

A expectativa é de uma equipe mais compacta, evitando espaços e reduzindo as chances do Betim, que tem mostrado dificuldades para criar volume ofensivo.

Se conseguir controlar o meio-campo e evitar transições rápidas, a Raposa tem boas chances de sair de campo sem sofrer gols.

O cenário favorece um jogo em que apenas um dos lados balance as redes.