Palpite Benfica x Real Madrid - Champions League - 17/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo relativamente aberto, com os portugueses sendo capazes de surpreender os Los Blancos mais uma vez.

Dicas de apostas para Benfica x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Benfica 2-1 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Benfica - Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup; Real Madrid - Vinicius Junior.

O Benfica venceu o Real Madrid por 4-2 na última rodada da fase de grupos no mês passado. O goleiro Anatoliy Trubin marcou um dramático quarto gol nos acréscimos e garantiu a progressão para o time de José Mourinho.

Esse resultado também impediu o Real Madrid de avançar diretamente para as oitavas de final. Agora, eles devem enfrentar um confronto de play-off em duas mãos contra o mesmo adversário.

Desde aquela noite notável, o Benfica perdeu terreno na corrida pelo título português após empatar com o Tondela. Enquanto isso, o Real Madrid se recuperou desse revés com vitórias na liga sobre Rayo Vallecano e Valencia.

Escalações esperadas para Benfica x Real Madrid

Escalação esperada do Benfica: Trubin, Dahl, T. Araújo, Otamendi, Dedić, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Sudakov, Prestianni, Pavlidis;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

O Real Madrid vai enfrentar outra noite difícil em Lisboa

A vitória do Benfica há três semanas não foi por acaso. Eles foram o time superior naquele jogo contra um instável Real Madrid, que só precisava de um empate. Os anfitriões criaram oito grandes chances e geraram 3,01 xG ao longo dos 90 minutos. O Real Madrid terminou com um total de xG de 1,51, apesar de dominar a posse de bola.

O Benfica explorou os problemas dos adversários na lateral direita, com o ponta esquerda Andreas Schjelderup marcando duas vezes. Desde então, Álvaro Arbeloa optou por mover Fede Valverde de volta para o meio-campo. No entanto, nem Dani Carvajal nem Trent Alexander-Arnold conseguiram ganhar muito ritmo de jogo após lesões recentes.

Jude Bellingham e Éder Militão estão fora por lesão, enquanto Kylian Mbappé não treinou completamente na semana anterior a este jogo. Esses problemas apontam para outra noite potencialmente complicada para os visitantes. Apostar no Benfica para vencer ou empatar tem uma probabilidade implícita de 53,5%.

Dica de aposta 1 para Benfica x Real Madrid: Dupla chance: Benfica vence ou empata, com odds de 1.87 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Benfica x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque do Benfica chagará preparado

O cartão vermelho tardio de Raúl Asencio no último encontro o deixa de fora para terça-feira. O jovem tem sido um dos defensores mais confiáveis do Real Madrid nos últimos meses.

Embora os gigantes espanhóis tendam a ser mais fechados na La Liga, a história tem sido diferente na Europa. Contra adversários mais ofensivos, o Real Madrid sofreu 1,5 gols por jogo na fase de grupos da Champions League. Eles também permitiram um total de 13,0 xG, que foi o 14º pior registro.

Além do ausente de longo prazo Dodi Lukebakio, o ataque do Benfica deve estar em plena força. Schjelderup deve causar problemas novamente, enquanto Vangelis Pavlidis tem sido prolífico em Portugal nesta temporada. Ele também registrou dois gols e duas assistências na Champions League.

Apostar que os anfitriões marquem mais de 1,5 gols oferece valor, com uma probabilidade implícita de 41,7%.

Dica de aposta 2 para Benfica x Real Madrid: Benfica marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.40 na Betano.

A rede deve balançar após o intervalo

O encontro recente estava sem gols até o 30º minuto, mas explodiu em vida depois disso. Também houve uma clara tendência geral de gols tardios desde que Álvaro Arbeloa assumiu o comando do Real Madrid.

Os primeiros quatro jogos dos Los Blancos sob a orientação de Arbeloa apresentaram mais gols no segundo tempo do que no primeiro. O jogo contra o Benfica interrompeu essa sequência, com três gols de cada lado do intervalo. No entanto, o padrão foi retomado nos jogos da liga contra Rayo Vallecano e Valencia.

O Benfica sofreu oito vezes após o intervalo na fase de grupos da Champions League. Isso foi o dobro dos gols que sofreram no primeiro tempo.

Mourinho provavelmente não correrá riscos desnecessários desde o primeiro apito aqui. No entanto, ele sabe que o Benfica precisa fazer valer a vantagem de jogar em casa, então o jogo deve eventualmente se abrir. Apostar que o segundo tempo terá mais gols parece ser a aposta inteligente.