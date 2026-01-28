Palpite Benfica x Real Madrid - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que, novamente, Kylian Mbappé marque primeiro. O jogo provavelmente permanecerá truncado até o segundo tempo.

Melhores palpites para Benfica x Real Madrid:

Nossa análise: momento das equipes

Após vencer por 6-1 contra o Mônaco na semana passada, o Real Madrid está em uma posição muito forte na Champions League. Atualmente, eles estão em terceiro lugar, com uma diferença de gols favorável de +11.

Um empate quase certamente garantirá uma vaga nas oitavas de final, mas eles estão mirando um lugar entre os quatro primeiros.

As esperanças do Benfica de avançar para a rodada de play-offs dependem de uma vitória. No entanto, uma derrota por 2-0 para a Juventus na semana passada significa que eles também precisarão de favores de outros resultados.

Ambos os times conquistaram vitórias em suas ligas domésticas no fim de semana. O Real Madrid venceu um confronto difícil por 2-0 contra o Villarreal. Enquanto isso, o Benfica triunfou por 4-0 em casa contra o Estrela da Amadora.

Prováveis escalações para Benfica x Real Madrid

Benfica: Trubin, Dahl, Silva, Otamendi, Dedic, Aursnes, Barrenechea, Sudakov, Barreiro, Prestianni, Pavlidis;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vinícius, Mbappé, Mastantuono.

Novamente, Mbappé marcará primeiro para os Blancos

Foi um início agitado de 2026 no Santiago Bernabéu. Xabi Alonso foi demitido no início deste mês. O reinado de Álvaro Arbeloa começou de forma decepcionante com uma derrota chocante na copa.

No entanto, os resultados recentes foram melhores, e a mudança teve pouco impacto na capacidade de Kylian Mbappé de marcar gols.

O francês marcou primeiro em todas as suas três aparições até agora sob o comando de Arbeloa. Um duplo no fim de semana levou seu total da temporada para 21 gols em 20 jogos na La Liga. Ele parece certo para ganhar novamente o Pichichi na Espanha.

Mbappé também pode potencialmente quebrar todos os tipos de recordes na Champions League. Ele já marcou 11 gols na competição e marcou duas vezes contra o Mônaco na última terça-feira.

O jogador de 27 anos tem uma média de um gol a cada 48 minutos na Europa nesta temporada.

Dado isso, Mbappé é o candidato destacado para marcar primeiro nesta partida. Mesmo com odds baixas, ele oferece valor para abrir o placar.

Palpite 1 para Benfica x Real Madrid: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 3.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Benfica x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mourinho enfrenta seu ex-clube e um confronto com muitos gols é improvável

O reencontro de José Mourinho com o Real Madrid adiciona mais um subtexto a este jogo. O técnico de 63 anos não enfrentava os Blancos desde a Supercopa de 2017 com o Man Utd.

Embora o Benfica precise vencer, ainda é difícil ver Mourinho adotando uma abordagem totalmente ofensiva. Ele vai tentar que seu time ganhe terreno na partida e se dê uma chance de marcar um gol decisivo.

A prioridade inicial do Real Madrid será evitar a derrota. Perder a partida poderia facilmente vê-los cair de um top oito congestionado e entrar nos play-offs.

Vimos uma abordagem um pouco mais pragmática de Arbeloa no fim de semana em um jogo difícil fora de casa.

Franco Mastantuono começou no lugar de Rodrygo na ala direita, enquanto a equipe cobriu mais terreno defensivamente e restringiu o Villarreal a apenas 0,57 xG.

Embora a ação da Champions League de quarta-feira pareça pronta para oferecer vários jogos de muitos gols, este pode não ser um deles.

Incluindo as rodadas de qualificação, apenas uma das 11 partidas europeias do Benfica nesta temporada produziu mais de três gols.

Dado isso, apostar em menos de 3,5 gols parece atraente, com uma probabilidade implícita de 60,6%.

Palpite 2 para Benfica x Real Madrid: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.65 na Betano.

O jogo vai se abrir após o intervalo

As permutações em jogo sugerem que o Benfica precisará correr riscos em algum momento. No entanto, ambos os treinadores podem adotar uma abordagem cautelosa durante a primeira hora.

Deve ficar mais claro qual resultado cada lado precisa à medida que a noite avança.

Essas dinâmicas apontam para um segundo tempo mais aberto. O Benfica pode acabar precisando vencer por mais de um gol. Isso realmente abriria o jogo e potencialmente deixaria Mbappé e Vinícius Júnior com muito espaço para explorar.

Os quatro jogos do Real Madrid até agora sob Arbeloa produziram mais gols no segundo tempo do que no primeiro.

Seus jogos sob o comando do ex-lateral tiveram uma média de exatamente três gols após o intervalo. Dois desses confrontos estavam empatados em 0-0 no intervalo.

Dadas essas tendências, apostar que o segundo tempo produzirá o maior número de gols parece promissor.