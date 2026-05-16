Palpite Bayern de Munique x Koln - Bundesliga - 16/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa dê um show em sua última partida desta temporada na liga, proporcionando à torcida local a despedida perfeita.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern de Munique 4x1 Koln;

Palpite de artilheiros: Bayern de Munique – Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, Leon Goretzka; Koln – Said El Mala.

Muitos esperavam que o Bayern de Munique conquistasse a Champions League nesta temporada, mas não era para ser. Os Bávaros não passaram de um empate por 1x1 contra o Paris Saint-Germain na última semana, então tentarão novamente na próxima temporada. No entanto, os donos da casa já garantiram seu 35º título da Bundesliga — o 13º nas últimas 14 temporadas.

Os comandados de Vincent Kompany ainda podem faturar a dobradinha doméstica, com a final da DFB Pokal contra o Stuttgart marcada para após o encerramento do campeonato. Os "Reds" vão querer terminar a liga com o pé direito, mesmo já tendo erguido a taça. Quando receberem o Koln na Allianz Arena neste sábado, não espere piedade do time da casa.

O Koln passou por uma temporada difícil. O clube rescindiu com o técnico Lukas Kwasniok no final de março. Desde então, Rene Wagner comandou os "Bodes" em seis partidas, obtendo apenas uma vitória nesse período. Os visitantes estão salvos do rebaixamento e não têm mais pelo que lutar neste jogo final.

Após a derrota em casa para o Heidenheim no último fim de semana, as esperanças de um encerramento triunfal são mínimas. Ainda assim, o Koln provavelmente torce para que o Bayern esteja com a cabeça na final da DFK Pokal, o que poderia permitir uma rara vitória na Allianz Arena.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Koln

Escalação esperada do Bayern de Munique: Urbig, Stanisic, Kim, Ito, Bischof, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Diaz, Kane;

Escalação esperada do Koln: Schwabe, Sebulonsen, Schmied, Ozkacar, Lund, Krauss, Johannesson, Maina, Kaminski, El Mala, Bulter.

Expectativa de muitos gols na Allianz

Os jogos do Bayern costumam envolver um alto número de gols. A derrota por 5x4 para o PSG no jogo de ida da semifinal da Champions League foi um exemplo claro disso. No entanto, os mandantes também são letais diante do gol na Bundesliga, balançando as redes 117 vezes em 33 jogos.

A equipe da casa mantém uma média de 3,55 gols por partida em todos os estádios. Em seus domínios, os homens de Kompany marcaram 63 gols em 16 jogos, uma média impressionante de 3,94 gols por partida. Contudo, eles não conseguiram manter o "clean sheet" (passar sem sofrer gols) em 11 de seus 16 jogos em casa pela Bundesliga.

O Koln pode se aproveitar disso, considerando que marcou 18 gols em 16 compromissos como visitante, com uma média de 1,18 por jogo. Vale notar que as partidas dos "Bodes" na liga nesta temporada tiveram uma média combinada de 3,21 gols. Enquanto isso, os jogos do Bayern em casa tiveram média de 5,06 gols, portanto, este confronto tem tudo para ser um festival de gols.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Koln: Mais/Menos: mais de 4,5 gols, com odds de 1.79 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Domínio desde o apito inicial

Em casa, esperamos que o Bayern domine a partida desde o primeiro minuto. Independentemente do local, os "Reds" venceram o primeiro tempo em 58% de suas partidas na liga. No entanto, jogando em casa, eles foram para o intervalo vencendo em 75% dessas ocasiões.

Os mandantes estiveram atrás no placar após os 45 minutos iniciais apenas uma vez em 16 jogos em casa, um forte indício de que a tarde será longa para o Koln. Das 16 partidas da Bundesliga na Allianz Arena, o Bayern venceu tanto no intervalo quanto no apito final em 11 oportunidades. Embora o Koln tenha feito um bom trabalho ao limitar suas derrotas no primeiro tempo a apenas seis em 16, encarar os campeões será um desafio de outro nível.

Os comandados de Kompany são os melhores da divisão no segundo tempo, tendo marcado em 31 de 33 jogos da liga durante a etapa final. Eles estão prontos para manter a excelente fase vencendo ambos os tempos neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Koln: Bayern vence ambos os tempos: sim, com odds de 1.98 na bet365.

Sucesso desde cedo

Quando um time marca 117 gols ao longo da temporada, espera-se que seja produtivo durante todo o jogo. No entanto, há uma tendência interessante cercando os gols do Bayern na Bundesliga. Jogando fora de casa nesta temporada, 40 de seus 54 gols na liga vieram no segundo tempo.

Contudo, quando estão em casa, ocorre o inverso: eles tendem a começar com tudo. Os mandantes marcaram 63 gols em casa nesta temporada, sendo que 33 deles ocorreram nos primeiros 45 minutos. Portanto, eles são ligeiramente mais prolíficos antes do intervalo.

De fato, 17 de seus 33 gols no primeiro tempo aconteceram após os 31 minutos e antes do apito para o intervalo. Por outro lado, o Koln sofreu 43% de seus gols no primeiro tempo, independentemente do estádio. Como resultado, esperamos que o Bayern tenha um impacto maior na etapa inicial, sendo este o tempo com maior pontuação para os donos da casa.