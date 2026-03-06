Palpite Bayern de Munique x Gladbach - Bundesliga - 06/03/2026

A emocionante vitória do Bayern sobre o Dortmund os deixa 11 pontos à frente do segundo colocado da Bundesliga. Enquanto isso, o Gladbach está a apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Dicas de apostas para Bayern de Munique x Gladbach:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayern de Munique 3-1 Borussia Monchengladbach;

Palpite de artilheiros: Bayern de Munique - Kane x2, Diaz; Borussia Monchengladbach - Tabakovic.

O Bayern de Munique está de volta ao seu território nesta sexta-feira. O Die Roten de Vincent Kompany recebe o Borussia Monchengladbach.

O Bayern está em alta após a decepção da derrota em casa para o Augsburg e o empate em Hamburgo. Desde que perdeu cinco pontos naqueles jogos de janeiro, o Bayern venceu suas últimas quatro partidas, marcando 14 gols no processo.

Seu histórico de confrontos diretos com os adversários de sexta, Gladbach, tem sido impressionante nas últimas temporadas. Ele venceu seus últimos cinco confrontos competitivos com o Gladbach. Além disso, manteve o zero no placar em seus últimos três encontros.

Enquanto isso, o Gladbach continua perigosamente próximo da zona de rebaixamento da Bundesliga. Apesar da vitória em casa por 1-0 sobre o Union Berlin no último fim de semana, ele continua apenas cinco pontos acima dos dois últimos.

Eles também venceram apenas duas de suas últimas 11 partidas na Bundesliga.

Os visitantes viajam para a Allianz Arena sem o meio-campista suspenso, Yannik Engelhardt, que tem sido praticamente onipresente em 25/26. Enquanto isso, o defensor Kota Takai também enfrenta um teste de aptidão física de última hora.

Escalações esperadas para Bayern de Munique x Gladbach

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Olise, Diaz, Musiala, Kane;

Escalação esperada do Gladbach: Nicolas, Takai, Diks, Elvedi, Castrop, Scally, Sander, Stöger, Honorat, Mohya, Tabakovic.

O time de Kompany vai garantir a vitória em casa, mas sem manter o gol intacto

O Bayern tem uma média de 2,58 gols por jogo na Allianz Arena. O Gladbach tem uma média de apenas um ponto por jogo fora de casa, tendo vencido apenas 25% de suas partidas fora. Isso está bem abaixo da média da Bundesliga de 30%.

Após vitórias que elevaram o moral sobre o Dortmund e o Eintracht Frankfurt, o Bayern está em excelente forma. Embora o Gladbach esteja animado com sua vitória suada em casa sobre o Union Berlin, sua última vitória fora de casa foi em 5 de dezembro.

Enquanto o Bayern é esperado para vencer confortavelmente, há uma forte probabilidade de o Gladbach marcar. O Bayern sofreu gols em oito de seus últimos nove jogos em casa na Bundesliga. As apostas em Ambas as equipes marcam: sim foram bem-sucedidas em 67% dos jogos em casa do Bayern.

Apostar na vitória do time de Kompany sem manter o zero no placar tem uma probabilidade de apenas 45,45%. Isso faz dela a aposta de maior valor em nosso trio de previsões para Bayern de Munique x Gladbach.

Dica de aposta 1 para Bayern de Munique x Gladbach: 1x2: Bayern & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.20 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bayern de Munique x Gladbach nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O desempenho impressionante de Kane deve continuar

Harry Kane marcou 30 gols em 24 aparições na Bundesliga nesta temporada. Seu desempenho é notável, com uma média de 1,62 contribuições de gols por jogo nesta temporada. Ele também está no percentil 99 na Bundesliga para gols por 90 minutos, com uma média de 1,33 gols.

Esse número tem aumentado constantemente desde o início do ano. Desde janeiro, Kane marcou dois ou mais gols em cinco dos nove jogos da liga. Isso representa uma taxa de acerto de 55,56% para marcar dois gols em cada jogo.

Podemos apostar que Kane fará isso na noite de sexta-feira com uma probabilidade de apenas 40%. Com base na sua forma de curto prazo em 2026, há um valor significativo nesta aposta. Esta é a temporada mais prolífica da carreira de Kane até agora, com o jogador de 32 anos, aparentemente, melhorando com a idade.

Dica de aposta 2 para Bayern de Munique x Gladbach: Harry Kane marca mais de 2 gols, com odds de 2.50 na Betano

O primeiro tempo deve ser eletrizante e cheio de gols

Metade dos jogos em casa do Bayern nesta temporada apresentaram três ou mais gols no primeiro tempo. 52% dos gols totais em casa também ocorreram nos primeiros 45 minutos. Seu período mais prolífico nos jogos é entre os 16 e 30 minutos, quando marcaram 13 dos seus 48 gols em casa.

Apenas 17% dos jogos fora de casa do Gladbach tiveram apostas de Total de gols (1 tempo): mais de 2,5 gols no primeiro tempo. No entanto, eles sofreram 56% dos seus gols fora de casa nos primeiros 45 minutos dos jogos.

Esperamos que o Bayern seja a força dominante e jogue de forma ofensiva, como de costume. Portanto, priorizaremos os dados de gols do Bayern em relação ao do Gladbach neste mercado. Apostar em três ou mais gols no primeiro tempo com uma probabilidade de apenas 33,33% parece uma jogada razoável.