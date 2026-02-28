Palpite Barcelona x Villarreal - La Liga - 28/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um início de jogo aberto, com o Barcelona assumindo o controle e, no fim das contas, vencendo por pelo menos dois gols.

Dicas de apostas para Barcelona x Villarreal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3-1 Villarreal;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez; Villarreal - Nicolas Pepe.

O Barcelona venceu confortavelmente por 3-0 contra o Levante no último fim de semana. Foi uma resposta muito necessária após a pior semana desde a nomeação de Hansi Flick em 2024.

Nos dois jogos anteriores, o Barça havia sofrido seis gols nas derrotas para o Atlético de Madrid e Girona. Eles perderam a liderança como resultado da derrota no derby catalão. No entanto, a equipe de Flick rapidamente voltou ao topo após o tropeço do Real Madrid no último sábado.

Já o Villarreal chega a este jogo após duas vitórias consecutivas por um gol sobre Levante e Valência. Com 51 pontos na tabela, eles estão em uma posição muito forte para garantir a qualificação para a Champions League. No entanto, a equipe de Marcelino ainda perdeu quatro dos últimos oito jogos em todas as competições.

Escalações esperadas para Barcelona x Villarreal

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Raphinha, Fermin, Yamal, Ferran;

Escalação esperada do Villarreal: Junior, Cardona, Veiga, Navarro, Mourino, Moleiro, Comesana, Gueye, Buchanan, Pepe, Mikautadze.

O Barça deve vencer esse confronto top de linha

Embora essas equipes estejam separadas por apenas duas posições, a diferença de qualidade é muito maior. O Villarreal tem feito um bom trabalho ao vencer consistentemente as equipes mais fracas na La Liga.

No entanto, eles têm tido dificuldades contra as melhores equipes da Espanha e da Europa. O Submarino Amarelo terminou a Champions League com um retorno miserável de apenas um ponto em oito partidas. Foi a pior pontuação conjunta, junto com o Kairat do Cazaquistão. Eles também perderam todos os quatro jogos da La Liga contra os quatro primeiros por margens de dois gols.

É difícil ver esse recorde melhorar contra um Barcelona que recebeu Pedri de volta da lesão no último fim de semana. Os catalães venceram 83% dos seus jogos em casa na liga por pelo menos dois gols. Eles provavelmente proporcionarão valor com um handicap de -1 na 26ª rodada.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Villarreal: Handicap -1: Barcelona vence, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Villarreal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um início aberto é esperado no Camp Nou

As vulnerabilidades defensivas do Barcelona foram expostas em partidas recentes. Eles foram superados por quatro gols no primeiro tempo na Copa do Rei contra o Atleti. Sua defesa estava longe de ser sólida nos primeiros 45 minutos contra o Levante no último fim de semana. Os adversários quase marcaram com menos de 20 segundos de jogo. Essa foi a primeira de duas grandes chances que criaram antes do intervalo.

O Villarreal é uma equipe mais clínica que o Levante e pode aproveitar essas questões. Nicolas Pepe tem a velocidade para explorar a linha alta do time da casa. Enquanto isso, Georges Mikautadze está em boa forma com três gols nas suas últimas quatro aparições. Portanto, apostar que ambas as equipes marcarão no primeiro tempo parece atraente, com uma probabilidade implícita de 31,3%.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Villarreal: 1º tempo: ambas as equipes marcam, com odds de 3.20 na Betano.

O time da casa deve fechar o gol após o intervalo

Sofrer gols cedo, mas retomar o controle após o intervalo tem sido uma tendência clara nos jogos em casa do Barcelona nesta temporada. Após um início de 45 minutos pouco convincente, eles só permitiram 0,05 xG após o intervalo na semana passada.

Os gigantes catalães ainda não sofreram um gol no segundo tempo em casa na La Liga nesta temporada. Eles marcaram 22 vezes sem resposta na frente dos seus próprios torcedores após o intervalo. Enquanto isso, 68% de todos os gols que sofreram na liga nesta temporada ocorreram no primeiro tempo.

Isso sugere que o Villarreal precisará marcar cedo se quiser ter alguma chance neste confronto. O Barça também terá qualidade no banco, com todos os seus jogadores ofensivos esperados para estarem disponíveis. Isso é um bom presságio para suas chances de desgastar mais uma equipe visitante.

Apostar que o Villarreal marcará menos de 0,5 gols no segundo tempo parece promissor, com uma probabilidade implícita de 58,8%.