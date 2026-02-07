Palpite Barcelona x Mallorca - La Liga - 07/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa consiga uma vitória confortável, com Lamine Yamal inspirando a equipe após o intervalo.

Dicas de apostas para Barcelona x Mallorca:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2-0 Mallorca;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Lamine Yamal, Ferran Torres.

O Barcelona garantiu a passagem para as semifinais da Copa do Rei no meio da semana graças a uma vitória por 2-1 fora de casa contra o Albacete. Essa foi a quinta vitória consecutiva em todas as competições. No entanto, eles estão apenas um ponto à frente do Real Madrid na La Liga, tendo perdido para a Real Sociedad em janeiro.

As perspectivas de sobrevivência do Mallorca receberam um impulso significativo na noite de segunda-feira, ao vencerem por 4-1 o Sevilla. O time de Jagoba Arrasate saiu da zona de rebaixamento como resultado dessa vitória. Tem sido uma temporada difícil para os ilhéus baleares, que perderam três dos seus quatro primeiros jogos em 2026.

Escalações esperadas para Barcelona x Mallorca

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Koundé, Fermin, De Jong, Olmo, Rashford, Ferran, Yamal;

Escalação esperada do Mallorca: Roman, Mojica, Lopez, Valjent, Maffeo, Antonio, Mascarell, Costa, Darder, Virgili, Muriqi.

Mallorca não terá chances no Camp Nou

A ameaça de gol da equipe visitante nesta temporada tem se concentrado quase inteiramente em Vedat Muriqi. O internacional kosovar marcou 15 gols na La Liga, o segundo maior número na divisão, atrás de Kylian Mbappé. Enquanto isso, sua média de 4,5 desafios aéreos vencidos por jogo é o melhor recorde na primeira divisão espanhola.

O retorno de gols de Muriqi representa 54% do total de sua equipe. Portanto, as chances do Barcelona de manter um jogo sem sofrer gols dependem em grande parte de parar o poderoso atacante.

Os catalães se sentem confiantes em suas chances. Sua principal vulnerabilidade nesta temporada tem sido contra-ataques rápidos que exploram o espaço atrás de seus zagueiros centrais. Isso não é o estilo de jogo de Muriqi, e ele pode não receber muito serviço aéreo neste jogo.

O recorde defensivo do Barça melhorou nas últimas semanas. Eles venceram sete dos seus últimos 13 jogos sem sofrer gols. Apostar em uma repetição parece atraente, com uma probabilidade implícita de 48%.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Mallorca: Barcelona vence sem sofrer gols, com odds de 2.10 na Betano.

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Mallorca nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A sequência inspirada de Yamal continuará

Com Pedri fora por lesão e Raphinha também em dúvida, a influência de Yamal será fundamental para os anfitriões. O ponta está, atualmente, aproveitando uma de suas melhores fases da temporada.

Se havia uma área que Yamal precisava melhorar, era sua finalização. Vimos evidências disso nas últimas semanas, com o jovem de 18 anos marcando em cada uma de suas últimas quatro aparições. Um retorno de nove gols na liga já igualou seu total da temporada passada.

Yamal tem feito uma quantidade semelhante de chutes nesta temporada. Ele tem uma média de 4,2 por jogo, em comparação com 4,1 na La Liga 2024/25. No entanto, agora ele está marcando um gol a cada 169 minutos, em comparação com um a cada 318 minutos na temporada passada.

Esse é um desenvolvimento realmente positivo do ponto de vista do Barcelona. Sua jovem estrela é capaz de estender sua sequência de gols no sábado.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Mallorca: Artilheiro a qualquer momento: Lamine Yamal, com odds de 2.10 na Betano.

O jogo deve se abrir após o intervalo

As equipes visitantes têm tido algum sucesso no Camp Nou antes do intervalo. Os últimos três adversários do Barça em casa foram Osasuna, Real Oviedo e FC Copenhagen.

Nenhuma dessas equipes sofreu gols no primeiro tempo. No entanto, o Barcelona marcou nove gols no segundo tempo dessas três partidas. Apesar de alguns começos lentos, eles consistentemente desgastaram as equipes adversárias após o intervalo.

Os últimos dois jogos do Mallorca também produziram mais ação após o intervalo. Eles marcaram três gols no segundo tempo e venceram o Sevilla na última partida. O time de Jagoba Arrasate também sofreu dois gols nos últimos 15 minutos, perdendo por 3-0 para o Atlético de Madrid.

Essas tendências apontam para um jogo que pode começar devagar. Apostar que o segundo tempo terá o maior número de gols parece oferecer valor.