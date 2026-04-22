Palpite Barcelona x Celta de Vigo - La Liga - 22/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Barcelona domine a partida, com Lamine Yamal servindo seus companheiros em uma vitória convincente.

Dicas de apostas para Barcelona x Celta de Vigo:

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Previsão de placar: Barcelona 3x0 Celta de Vigo

Palpites de artilheiros: Barcelona - Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal

Ambos os clubes chegam para este jogo após serem eliminados nas quartas de final das competições europeias na última semana. O Barcelona venceu o jogo de volta contra o Atlético de Madrid por 2 x 1, mas não foi o suficiente para seguir na Champions League. Enquanto isso, o Celta de Vigo deu adeus à Europa League após uma derrota no placar agregado de 6 x 1 para o Freiburg.

O Barça tem sete jogos pela frente para garantir o bicampeonato da liga. Uma sequência de sete vitórias consecutivas na La Liga permitiu que a equipe abrisse vantagem sobre o Real Madrid.

O Celta de Vigo está focado em garantir a classificação para as competições europeias novamente. No entanto, eles somaram apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos. A equipe foi surpreendida em casa com uma derrota por 3 x 0 para o lanterna Real Oviedo em sua última apresentação na elite espanhola.

Escalações esperadas para Barcelona x Celta de Vigo

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran.

Escalação esperada do Celta de Vigo: Radu, Alonso, Lago, Nunez, Carreira, Vecino, Moriba, Rueda, Swedberg, Lopez, Jutgla.

Mais sofrimento para o Celta no Camp Nou

O Celta de Vigo tem tido um desempenho excelente como visitante nesta temporada, perdendo apenas dois jogos fora de casa na La Liga. Contudo, eles enfrentaram apenas um dos quatro primeiros colocados longe de seus domínios. A péssima fase atual também aponta para problemas sérios nos bastidores do clube galego.

Eles chegam para este confronto tendo sofrido nove gols nos últimos três jogos, marcando apenas uma vez. Esses encontros foram contra o atual sétimo colocado da Bundesliga e contra o pior time da La Liga.

O Barcelona deve chegar bem fisicamente, já que teve uma semana de descanso após o eletrizante duelo pela Champions League em Madri. Sem mais distrações europeias, é improvável que eles deixem escapar a liderança isolada na corrida pelo título espanhol.

O Barça tem sido o time de maior destaque na divisão. Eles ostentam uma média de 2,71 gols e 2,52 xG por 90 minutos. Com o adversário em má fase, os donos da casa têm plenas condições de vencer por vários gols de diferença.

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Veja as odds para Resultado da Partida

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Yamal como o motor criativo

Cartões vermelhos em ambos os jogos de ida e volta foram cruciais para a saída do Barcelona da Europa. Por outro lado, eles certamente tiveram o melhor jogador em campo nos dois confrontos contra o Atlético de Madrid. Yamal brilhou em ambas as partidas e mantém a excelente forma desde a Data FIFA.

O jovem já registrou dois gols e duas assistências em suas últimas duas aparições. Ele somou quatro passes decisivos no jogo de volta contra o Atleti, o dobro de qualquer outro jogador. Isso logo após uma atuação de gala no clássico contra o Espanyol, onde serviu Ferran Torres em dois gols.

Somando a liga e a Champions League nesta temporada, o internacional espanhol criou 15 gols em 37 partidas. Ele está com dois de vantagem sobre Luis Milla, do Getafe, na liderança de assistências da La Liga.

Com uma probabilidade implícita de 34,5%, Yamal é uma ótima opção para registrar uma ou mais assistências neste jogo.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Celta de Vigo: Lamine Yamal para dar 1+ assistência com odds de 2.90 na Betano

Barca mais perto do título

O Barcelona também viaja para enfrentar o Getafe no sábado. Portanto, Hansi Flick deve considerar rodar o elenco caso seu time consiga construir uma vantagem de três gols. Nessa situação, os catalães podem se contentar em manter a posse de bola e proteger a defesa.

Apesar de muito se falar sobre as vulnerabilidades do Barça, eles possuem o melhor retrospecto defensivo em casa na La Liga. Os gigantes catalães sofreram apenas 0,56 gol por 90 minutos diante de sua torcida. Eles concederam apenas três gols após o intervalo jogando em casa em toda a temporada da liga espanhola.

Isso contribuiu para que 75% dos jogos do Barcelona em casa na liga terminassem com quatro gols ou menos. Enquanto isso, o mesmo se aplica a 87% das partidas do Celta de Vigo como visitante.

Os galegos estão sofrendo no ataque no momento, com o artilheiro Borja Iglesias fora de sintonia. O experiente centroavante já soma oito jogos sem balançar as redes por clube e seleção. Nenhum outro jogador conseguiu assumir a responsabilidade para preencher essa lacuna de forma consistente.

No geral, apostar na vitória do Barcelona e menos de 4,5 gols tem valor, com uma probabilidade implícita de 51,3%.