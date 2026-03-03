Palpite Barcelona x Atlético de Madrid - Copa do Rei - 03/03/2026

Nosso especialista em apostas espera ver gols do time da casa, mas acredita que o Atlético de Madrid ainda deve garantir a vitória no agregado.

Dicas de apostas para Barcelona x Atlético de Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 3-1 Atlético de Madrid;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Yamal, Ferran, Raphinha; Atlético de Madrid - Sorloth.

O Atlético de Madrid assumiu a vantagem neste confronto com quatro gols no primeiro tempo da primeira mão. O Barcelona pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu encontrar um avanço em uma derrota por 4-0.

O Barça também sofreu uma derrota na liga para o Girona apenas quatro dias após essa partida. Isso levantou sérias dúvidas sobre o time de Hansi Flick, mas eles se recuperaram com vitórias sucessivas desde então.

Tem sido algumas semanas mais agitadas para o Atlético de Madrid, que teve que disputar a rodada de mata-mata na Champions League. Eles superaram o Club Brugge por 7-4 no agregado. Diego Simeone tem rodado seu elenco nos últimos jogos da liga. Ainda assim, os Rojiblancos garantiram uma vitória por 1-0 sobre o Real Oviedo no sábado.

Escalações esperadas para Barcelona x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Barcelona: J. García, Cancelo, Martín, Cubarsí, Koundé, Pedri, Fermín, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Lookman, Koke, Cardoso, Simeone, Sorloth, Álvarez.

A rede vai balançar na busca do Barça por uma virada histórica

Poucos times na Europa gostariam de reverter um déficit de quatro gols, mas o Barcelona é uma das poucas exceções. Flick comemorou seu 100º jogo no comando dos catalães no fim de semana com uma vitória por 4-1 sobre o Villarreal. O Barça tem uma média de 2,86 gols por jogo em todas as competições sob seu comando.

Não há chance de eles desistirem deste confronto. Flick deixou isso claro e sugeriu que pode até arriscar Pedri desde o início. O internacional espanhol retornou recentemente de lesão, mas impressionou saindo do banco no sábado com uma bela assistência.

Este não é o Atlético de Madrid defensivamente sólido de uma década atrás. Eles sofreram nove gols em suas cinco partidas desde a primeira mão. A incapacidade de manter o gol invicto em 10 jogos da Champions League nesta temporada também destaca suas falhas.

Esses times empataram em 4-4 em Barcelona nas semifinais da Copa do Rei na temporada passada. Este confronto pode ser igualmente aberto, e apostar em mais de 3,5 gols parece uma aposta sólida.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Atlético de Madrid: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.65 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O time visitante vai marcar um gol decisivo

Embora Simeone possa não ter confiança em sua linha defensiva, ele confia que sua equipe pode marcar um gol que pode ser decisivo. O Barcelona sempre assume riscos, mesmo quando não está perseguindo um déficit de quatro gols. Eles foram particularmente vulneráveis a alguns contra-ataques rápidos do Atlético de Madrid na primeira mão.

A contratação de janeiro, Ademola Lookman, impressionou nesse jogo e já marcou quatro vezes em oito aparições pelo Atleti até agora. Durante esse período, os Rojiblancos marcaram três ou mais gols em cinco ocasiões.

O atacante Alexander Sorloth também está em grande forma. O norueguês marcou cinco vezes em suas últimas três aparições. Ele também tem um ótimo histórico contra o Barça, com seis gols e três assistências em 11 confrontos anteriores.

As chances de o Atlético de Madrid marcar em algum momento do jogo são, portanto, altas. No entanto, o Barcelona está em uma sequência de 13 vitórias consecutivas em casa e deve triunfar nos 90 minutos. Eles venceram todos os jogos domésticos diante de seus próprios torcedores nesta temporada.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Atlético de Madrid: 1x2: Barcelona & Ambos os times marcam: sim, com odds de 2.30 na Betano.

O time de Flick vai brilhar com muitos gols

A impressionante atuação de Pedri contra o Villarreal reforça a ideia de que o Barcelona ainda está muito forte neste confronto. Lamine Yamal também foi excepcional nesse jogo. Um gol solo impressionante contribuiu para seu primeiro hat-trick na carreira.

Se a dupla se conectar novamente, a defesa do Atlético de Madrid terá uma longa noite. O Barcelona pode se sentir confiante por ter marcado quatro gols em duas de suas últimas quatro partidas no Camp Nou. Eles têm uma média de 3,1 gols por 90 minutos em casa desde que voltaram ao estádio em novembro.

O Atlético foi derrotado por 3-1 neste estádio na La Liga em dezembro. Houve uma diferença evidente de qualidade naquela ocasião. O Barcelona gerou 3,6 xG e seis grandes chances ao longo do jogo, fazendo 19 chutes contra sete do Atleti.

O time da casa precisará jogar em alta velocidade e buscar gols desde o primeiro apito aqui. Apostar que ele marcará mais de 2,5 gols parece atraente, com uma probabilidade implícita de 51,3%.