Palpite Barcelona x FC Copenhagen - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que Raphinha e Dani Olmo marquem em um jogo com muitos gols nessa última rodada.

Melhores palpites para Barcelona x FC Copenhagen:

Nossa análise: momento das equipes

O Barcelona vai para este jogo estando de fora dos oito primeiros apenas por diferença de gols. Provavelmente, precisará de uma grande vitória para garantir uma vaga nas oitavas de final.

Eles se recuperaram da surpreendente derrota contra a Real Sociedad com uma vitória por 4-2 sobre o Slavia Praga na Champions League. A equipe de Hansi Flick então venceu o Real Oviedo por 3-0 na La Liga no domingo.

O FC Copenhagen também precisará de um resultado positivo para permanecer na competição, já que atualmente está duas posições fora dos 24 melhores.

Eles estão atualmente em pausa de inverno na liga doméstica. No entanto, conseguiram um sólido empate de 1-1 contra o Napoli em seu retorno à ação europeia na semana passada.

Prováveis escalações para Barcelona x FC Copenhagen

Barcelona: J. Garcia, Balde, Cubarsi, E. Garcia, Kounde, Casado, Fermin, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski;

FC Copenhagen: Kotarski, Lopez, Pereira, Suzuki, Meling, Achouri, Clem, Medsen, Larsson, Moukoko, Elyounoussi.

Raphinha brilhará novamente

O Barcelona precisará jogar com alta intensidade durante todo o tempo, já que busca marcar. Dado isso, Raphinha provavelmente se destacará nesta partida.

O ponta invariavelmente se sobressai em grandes ocasiões e brilhou nesta competição no ano passado sob o comando de Hansi Flick.

O retorno do brasileiro de 13 gols em 14 aparições na Champions League na última temporada foi excepcional. Apenas Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, conseguiu igualar essa marca na competição de 2024/25.

A campanha europeia de Raphinha em 2025/26 foi prejudicada por lesões. No entanto, ele está agora totalmente recuperado e parece estar de volta à sua melhor forma nas últimas semanas. O ex-jogador do Leeds marcou nove vezes em suas últimas 10 aparições em todas as competições.

Essa forma sugere que ele está pronto para abrir sua contagem na Champions League nesta temporada na quarta-feira.

A aposta para Raphinha marcar a qualquer momento tem uma probabilidade implícita de 57,1%.

Palpite 1 para Barcelona x FC Copenhagen: Raphinha marca a qualquer momento, com odds de 1.75 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x FC Copenhagen nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O embalo de Olmo continuará

Dada a situação na liga, o Barcelona continuará buscando gols, mesmo que estabeleça uma vantagem clara.

Existem oito equipes atualmente com 13 pontos entre o sexto e o décimo terceiro lugar. Isso torna quase inevitável que a diferença de gols determine quais clubes avançarão para as oitavas de final.

Dani Olmo está entre os outros jogadores mais propensos a marcar para os anfitriões. Ele pode até completar os 90 minutos pela primeira vez. Isso porque Pedri e Frenkie de Jong estão indisponíveis, o que significa que Fermin Lopez pode ser usado em uma função mais defensiva.

Juntamente com Raphinha, Olmo também teve uma excelente fase na frente do gol, tendo marcado seis vezes em suas últimas 10 aparições em todas as competições. Isso inclui gols em cada uma das duas partidas mais recentes do Barça.

Olmo registrou uma média de 3.97 chutes a cada 90 minutos na La Liga e 4.09 tentativas a cada 90 minutos na Champions League.

Ele deve ter bastante liberdade para se mover e entrar em posições de chute nesta partida. O espanhol tem valor no mercado de artilheiros a qualquer momento.

Palpite 2 para Barcelona x FC Copenhagen: Dani Olmo marca a qualquer momento, com odds de 2.20 na Betano.

Os gols vão rolar na busca do Barça por uma goleada

As permutações em jogo na oitava rodada apontam para este ser um confronto de muitos gols.

Enquanto o Copenhagen não prefere correr grandes riscos, eles provavelmente precisarão fazê-lo em algum momento. Isso deve abrir espaços para o Barcelona explorar.

Os jogos envolvendo essas duas equipes estão entre os mais prolíficos em termos de gols na Champions League nesta temporada. As partidas do Barça na competição têm uma média de 3.88 gols no total. Apenas os jogos do Dortmund apresentaram mais.

Enquanto isso, os jogos do FC Copenhagen na Champions League produziram 3,5 gols a cada 90 minutos.

Apenas três equipes têm registros defensivos inferiores aos dos dinamarqueses, que já sofreram 17 gols em sete partidas até agora.

A defesa deles provavelmente terá dificuldades novamente. No entanto, eles têm chances de garantir pelo menos um gol no contra-ataque. Apostar em mais de 4,5 gols parece bom com uma probabilidade implícita de 44,4%.