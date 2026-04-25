Palpite Bahia x Santos- Campeonato Brasileiro - 25/04/2026

Confira os palpites Bahia x Santos para o confronto em Salvador, neste sábado (25), às 18h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova em um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos bem diferentes na temporada. O Tricolor vive fase sólida e briga na parte de cima da tabela, enquanto o Peixe ainda busca estabilidade e tenta se afastar da zona de risco. O fator casa pesa bastante para o time baiano.

O Bahia ocupa a 5ª posição no Brasileirão, com seis vitórias, dois empates e três derrotas em 11 jogos. Mesmo vindo de derrota por 2 a 0 para o Flamengo fora de casa, a equipe mantém um padrão consistente, principalmente jogando em Salvador, onde costuma impor ritmo e controlar as ações.

O Santos, por outro lado, segue irregular. Em 15º lugar, soma três vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 12 partidas. A equipe vem de uma derrota dolorosa, por 3 a 2 para o Fluminense, após sofrer virada em casa, o que aumenta a pressão e expõe fragilidades defensivas.

Prováveis escalações de Bahia x Santos

Bahia: Léo Vieira, Gilberto, Santiago Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Nicolás Acevedo, Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Cristian Olivera, Willian José, Erick Pulga

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Álvaro Barreal, Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Neymar, Moisés, Gabriel Barbosa

Bahia assume controle e transforma mando em vantagem

O Bahia tende a assumir o protagonismo da partida desde o início, utilizando posse de bola e intensidade para empurrar o Santos para o campo defensivo. A equipe tem mostrado organização e consistência, principalmente jogando na Fonte Nova.

O Santos, além da instabilidade, chega abalado pelo último resultado e pode ter dificuldades para reagir fora de casa. Com maior controle de jogo e melhor momento coletivo, o Bahia reúne boas condições para conquistar a vitória.

Palpite 1 para Bahia x Santos: Bahia vence, com odds de 1.85 na bet365

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Sistema defensivo segura o ataque santista

O Bahia tem conseguido equilibrar bem seus setores, principalmente quando atua em casa, reduzindo as ações ofensivas dos adversários. A equipe tende a controlar o ritmo e limitar os espaços.

O Santos, que já apresenta dificuldades ofensivas em alguns momentos, pode sofrer ainda mais diante de um time organizado. Com menos oportunidades claras ao longo da partida, o cenário favorece apenas um lado balançando as redes.

Palpite 2 para Bahia x Santos: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.95 na bet365

Willian José aparece como peça decisiva

Com o Bahia criando volume ofensivo, principalmente pelos lados e com presença na área, os atacantes ganham protagonismo ao longo do jogo. A equipe tende a gerar oportunidades consistentes contra uma defesa instável.

Willian José surge como uma das principais referências ofensivas e pode aproveitar esse cenário. Em um jogo com maior presença do Bahia no ataque e chances sendo criadas, a tendência é que ele tenha boas oportunidades para marcar.