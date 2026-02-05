Palpite Bahia x Fluminense- Campeonato Brasileiro - 05/02/2026

Confira os palpites Bahia x Fluminense para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta (5), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Bahia x Fluminense

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Bahia x Fluminense

Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Fluminense fazem um confronto direto entre duas equipes que iniciaram a temporada em alto nível. O Bahia chega embalado, com 100% de aproveitamento em 2026, mostrando consistência coletiva, intensidade sem a bola e bom aproveitamento das chances criadas.

A vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, fora de casa, na estreia do Brasileirão, reforçou a maturidade competitiva da equipe e a capacidade de competir mesmo longe da Arena Fonte Nova.

Jogando em Salvador, o Tricolor de Aço tende a assumir uma postura mais propositiva, explorando a força do mando de campo e o apoio da torcida. O time tem conseguido equilibrar bem intensidade ofensiva e organização defensiva, o que o torna um adversário difícil de ser batido, especialmente em casa.

O Fluminense também vive um ótimo momento. A equipe venceu o Grêmio por 2 a 1 na estreia do Brasileirão e soma cinco vitórias em seis jogos na temporada, mantendo um padrão de jogo bem definido, com posse de bola qualificada e bom volume ofensivo. Mesmo fora de casa, o Tricolor carioca costuma manter sua identidade, buscando o controle do jogo e pressionando alto quando possível.

Prováveis escalações de Bahia x Fluminense

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Freytes e Arana, Martinelli, Bernal e Lima, Canobbio, Santi Moreno e John Kennedy

Fator casa pode pesar a favor do Bahia

O Bahia chega para o confronto sustentado por um início de temporada impecável. Jogando na Arena Fonte Nova, a equipe costuma elevar o nível de intensidade, pressionando desde os primeiros minutos e explorando bem as laterais do campo. O momento positivo e a confiança acumulada jogo após jogo fortalecem o time para buscar mais uma vitória.

Apesar da qualidade do Fluminense, o mando de campo e a consistência recente colocam o Bahia em condição favorável para conquistar os três pontos em um duelo equilibrado.

Palpite 1 para Bahia x Fluminense: Bahia vence, com odds de 2.20 na bet365

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo aberto favorece muitos gols

Os dois times chegam com propostas ofensivas bem claras. O Bahia tem sido eficiente quando acelera o jogo, enquanto o Fluminense cria volume através da posse e da movimentação constante no ataque. Nenhuma das equipes costuma se contentar com placares mínimos, especialmente em confrontos diretos.

Com qualidade técnica dos dois lados e postura agressiva, a tendência é de um jogo com boas chances ao longo dos 90 minutos, favorecendo um placar mais elevado.

Palpite 2 para Bahia x Fluminense: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.05 na bet365

Ataques em bom momento aumentam chance de gols dos dois lados

Bahia e Fluminense vivem fases ofensivas positivas e chegam confiantes após vitórias importantes. Mesmo que o ritmo diminua em alguns momentos, a capacidade de criação das duas equipes aumenta a probabilidade de gols para ambos os lados. Jogadores como Lucho Acosta e Everton Ribeiro são provas disso.

Além disso, em jogos equilibrados como este, qualquer vantagem mínima tende a abrir mais espaços na sequência, favorecendo um confronto com redes balançando dos dois lados. Com equipes tão fortes ofensivamente, é a maior possibilidade.