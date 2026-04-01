Palpite Bahia x Athletico-PR- Campeonato Brasileiro - 01/04/2026

Confira os palpites Bahia x Athletico-PR para o confronto em Salvador, nesta quarta (1), às 20h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Bahia x Athletico-PR

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

Bahia e Athletico-PR se enfrentam na Arena Fonte Nova em um duelo direto na parte de cima da tabela do Brasileirão. As duas equipes vivem bons momentos na competição, apesar do tropeço recente do time baiano. O cenário aponta para um confronto equilibrado.

O Bahia vem de derrota pesada por 4 a 1 para o Remo, fora de casa. Ainda assim, ocupa a 6ª posição, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota em sete jogos. Jogando na Fonte Nova, costuma ser forte e competitivo.

O Athletico-PR goleou o Botafogo por 4 a 1 e chega embalado. O time é o 2º colocado, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito jogos. A equipe vive bom momento e mostra consistência.

Prováveis escalações de Bahia x Athletico-PR

Bahia: Ronaldo, Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo

Athletico: Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel, Luiz Gustavo, Jadson e Dudu; Mendoza, Kevin Viveros e Julimar

Bahia pode reagir com força jogando em casa

O Bahia vem de uma derrota pesada, mas retorna à Arena Fonte Nova, onde costuma ter desempenho mais consistente. A equipe tende a adotar postura mais agressiva, buscando pressionar desde o início para dar uma resposta rápida ao torcedor.

O Athletico-PR vive bom momento, mas fora de casa pode encontrar dificuldades para impor seu ritmo. O Bahia, com apoio da torcida e necessidade de recuperação, deve ter mais intensidade. Em um cenário de resposta imediata, o time baiano tem boas chances de conquistar a vitória.

Palpite 1 para Bahia x Athletico-PR: Bahia vence, com odds de 1.83 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2

Jogo pode ter ritmo mais controlado

Apesar do bom momento ofensivo das equipes, o confronto tende a ser mais equilibrado. O Bahia deve ter maior controle da posse, mas sem se expor excessivamente após a derrota recente. Isso pode reduzir o ritmo da partida.

O Athletico-PR também é um time organizado e não costuma se lançar de forma desordenada fora de casa. Com duas equipes respeitando o adversário e priorizando o equilíbrio, o jogo pode ter menos espaços e poucas chances claras.

Palpite 2 para Bahia x Athletico-PR: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.82 na Betano

Everaldo pode ser decisivo na Fonte Nova

O Bahia deve ter maior presença ofensiva, principalmente jogando em casa. A equipe tende a criar volume e chegar com frequência ao ataque, o que aumenta a participação dos jogadores mais próximos da área.

Everaldo aparece como referência ofensiva nesse cenário. Ele tem boa presença na área e capacidade de finalização. Com mais oportunidades sendo criadas ao longo do jogo, a tendência é de participação direta. Em um jogo de resposta do Bahia, ele pode ser decisivo.