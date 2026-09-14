Palpite Bahia x Remo - Campeonato Brasileiro - 14/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Bahia x Remo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (14), às 20h.

Melhores palpites para Bahia x Remo

Vitória do Bahia, com odds de 1.46 na bet365

Mais de 4.5 cartões, com odds de 1.72 na bet365

Erick Pulga mais de 2.5 chutes a gol, com odds de 2.20 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Bahia espera consolidar melhor momento na temporada.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Bahia atravessa o melhor momento na temporada. A equipe comandada por Rogério Ceni não é derrotada há 10 jogos, a maior invencibilidade de sua história nos pontos corridos.

Na rodada passada, o Tricolor de Aço venceu o RB Bragantino, fora de casa, por 3 x 2, gols de Erick, Alejo Véliz e Luciano Juba. Com isso, o time está em quinto lugar, mas apenas dois pontos atrás do Fluminense.

Já o Remo vive situação oposta. Afundado na zona de rebaixamento, o Azulino recebeu o Flamengo em casa no último final de semana, mas acabou perdendo por 1 x 0, ainda que tenha tido bons momentos durante os 90 minutos.

Prováveis escalações de Bahia x Remo

Bahia: Ronaldo, Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Kike Olivera, Erick Pulga e Alejo Véliz

Remo: Marcelo Rangel, Matheus Alexandre, Marllon, Tchamba e Marlon, Zé Welison, Picco, Zé Ricardo e Pikachu, Jajá e Taliari

Bahia e a pedra no sapato

O Remo foi uma das equipes que mais deu trabalho ao Bahia em toda a temporada. Ao todo, o time de Rogério Ceni foi derrotado três vezes pelos paraenses, com destaque para a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil.

Ainda que o retrospecto seja favorável ao Remo, o reencontro do Bahia com o bom futebol dá ao Tricolor, que joga em casa, a vantagem neste confronto pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como dito anteriormente, o Bahia soma 10 rodadas sem perder na Série A do Brasileirão. Esta é a maior série invicta da história do Tricolor de Aço na era dos pontos corridos. Além disso, o time baiano atua na Fonte Nova, onde só foi derrotado duas vezes na competição.

Palpite 1 Bahia x Remo: Vitória do Bahia, com odds de 1.46 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Jogo pegado

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Bahia x Remo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Bahia apresenta uma média de 2.3 cartões amarelos por jogo no Campeonato Brasileiro. Dois atletas do Tricolor, Erick e Luciano Juba, foram amarelados na vitória diante do RB Bragantino.

Do outro lado, o Remo desembarca na Fonte Nova, em Salvador, com média de dois amarelos por partida. Na derrota para o Flamengo, dois amarelados, Galeano e Marcelinho, além de Edson Fernando, que foi expulso.

Como este é um jogo com certa rivalidade por causa do histórico recente, a probabilidade é que a partida seja intensa desde o apito inicial. Além disso, o Bahia luta por vaga no G4, enquanto o Remo quer fugir do Z4.

Palpite 2 Bahia x Remo: Mais de 4.5 cartões, com odds de 1.72 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Peça-chave do Bahia

Erick Pulga parece ter deixado a fase ruim no passado. O atacante está diretamente associado ao ressurgimento do Bahia na temporada. Pulga marcou dois gols na vitória diante do Internacional, além de ter dado a assistência para o gol de Alejo Véliz no triunfo por 2 x 0 no Ba-Vi.

Segundo dados do SofaScore, Pulga soma 1.4 finalizações por partida no Campeonato Brasileiro. Foram dois chutes, sendo um no alvo, no final de semana passado contra o Bragantino. O jogador que atua preferencialmente pelos lados também acerta mais de 80% dos passes durante o período em que esteve em campo pelo Bahia.

Outro ponto interessante envolvendo Pulga é que o Bahia não perdeu nenhuma partida em que ele fez gol. Foram 16 triunfos e dois empates no período.

Palpite 3 Bahia x Remo: Erick Pulga mais de 2.5 chutes, com odds de 2.20 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.