Confira os palpites Audax Italiano x Vasco para o confronto em Santiago, nesta quarta-feira (6), às 19h, pela Copa Sul-Americana.

Melhores palpites para Audax Italiano x Vasco

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Nossa análise: Momento das equipes

Audax Italiano e Vasco se enfrentam no Chile pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana em um confronto que pode definir o rumo da chave.

As duas equipes estão próximas na tabela e entram em campo com ambições claras de classificação.

O Audax Italiano ocupa a 2ª posição, com quatro pontos em três jogos. A equipe soma uma vitória, dois empates e uma derrota, mostrando certa irregularidade ao longo da competição.

Na temporada, os números também refletem isso: seis vitórias, quatro empates e oito derrotas em 18 partidas. Jogando em casa, porém, tende a crescer.

O Vasco chega como líder do grupo após vitória convincente por 3 a 0 sobre o Olímpia. Na competição, soma uma vitória, um empate e uma derrota.

No ano, são 25 jogos, com oito vitórias, nove empates e oito derrotas. A equipe ainda oscila, mas mostrou evolução recente.

Prováveis escalações de Audax Italiano x Vasco

Audax Italiano: Tomás Ahumada, Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz, Daniel Piña, Marco Collao, Paolo Guajardo, Vicente Zenteno, Michael Fuentes, Esteban Matus, Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano;

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano, Thiago Mendes, Cauan Barros, Tchê Tchê, Brenner, Andrés Gómez, David Corrêa.

Vasco aposta na consistência para pontuar fora

O Vasco entra em campo com a confiança elevada após a última vitória e deve adotar uma postura equilibrada fora de casa.

A equipe não precisa se expor excessivamente e pode controlar melhor o ritmo da partida, explorando os momentos certos.

O Audax Italiano deve pressionar em casa, mas não tem mostrado grande consistência para transformar domínio em resultado.

Em um jogo equilibrado, o cenário favorece o Vasco ao menos saindo com um ponto.

Palpite 1 para Audax Italiano x Vasco: Vasco vence ou empata, com odds de 1.55 na KTO

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Jogo aberto cria cenário para mais gols

O confronto reúne duas equipes que precisam do resultado e não devem ficar apenas na cautela durante toda a partida.

O Audax, jogando em casa, tende a buscar o ataque, enquanto o Vasco pode explorar os espaços deixados.

Esse tipo de dinâmica aumenta o número de oportunidades ao longo do jogo, principalmente em transições rápidas.

Com momentos de abertura e maior volume ofensivo, o cenário favorece um número mais elevado de gols.

Palpite 2 para Audax Italiano x Vasco: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.35 na KTO

Espaços ao longo do jogo favorecem gols dos dois lados

Com as duas equipes buscando o resultado, a tendência é de um jogo com alternância de domínio e espaços aparecendo ao longo dos 90 minutos.

O Audax deve criar jogando em casa, enquanto o Vasco tem qualidade para responder.

Além disso, a instabilidade defensiva de ambos pode pesar em um confronto mais aberto. Com esse cenário, a tendência é de gols para os dois lados.