Palpite Atlético-MG x Remo - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

Confira os palpites Atlético-MG x Remo para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.
Melhores palpites para Atlético-MG x Remo
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano
- Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
O confronto na Arena MRV coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados recentes. O Atlético-MG ainda não venceu no Brasileirão e chega cercado de cobranças, tanto pelo desempenho na competição nacional quanto pela campanha instável no Campeonato Mineiro. Já o Remo também busca a primeira vitória no torneio, após deixar escapar uma vantagem confortável na rodada passada.
Jogando em casa, o Galo tende a assumir o controle do jogo desde o início. Mesmo empilhando empates no Estadual, a equipe costuma aumentar o volume ofensivo na Arena MRV, especialmente em partidas nas quais precisa dar uma resposta imediata ao torcedor. A necessidade de vencer pode resultar em uma postura mais agressiva, com linhas adiantadas e pressão constante no campo adversário.
O Remo, por outro lado, mostrou capacidade de competir no Brasileirão, mas também expôs fragilidades defensivas. A perda de uma vitória após abrir 2 a 0 contra o Mirassol evidencia dificuldades para sustentar a vantagem no placar, especialmente fora de casa. Esse cenário aumenta a chance de um jogo aberto, com espaços e oportunidades para ambos os lados.
Prováveis escalações de Atlético-MG x Remo
Atlético-MG: Everson; Ángel Preciado, Iván Román e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Kauã Pascini; Igor Gomes, Tomás Cuello e Reinier;
Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré, Zé Welison; Pavani, Jaderson, Pikachu, Nico e Monti.
Fator casa pesa a favor do Atlético-MG
Mesmo vivendo um momento irregular, o Atlético-MG costuma se impor quando atua na Arena MRV. A pressão por resultado deve fazer o time assumir o protagonismo e buscar o gol desde cedo, explorando a diferença técnica em relação ao adversário.
O Remo chega competitivo, mas encontra dificuldades quando precisa se defender por longos períodos. A tendência é de domínio territorial do Galo, o que aumenta as chances de vitória do mandante, o que é essencial para a sequência do trabalho de Sampaoli.
- Palpite 1 para Atlético-MG x Remo: Atlético-MG vence, com odds de 1.52 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Remo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo com tendência de gols
A necessidade de reação do Atlético-MG, aliada às fragilidades defensivas mostradas pelo Remo nas últimas partidas, cria um cenário propício para um jogo mais movimentado. O Galo deve pressionar, enquanto o Remo pode encontrar espaços em transições rápidas.
Com as duas equipes precisando pontuar, a intensidade tende a ser alta, favorecendo um placar mais elevado ao longo dos 90 minutos. E intensidade é a marca registrada de Osório e Sampaoli.
- Palpite 2 para Atlético-MG x Remo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na Betano
Defesas instáveis aumentam chance de ambos marcarem
Apesar do favoritismo do Atlético-MG, o time ainda não demonstrou solidez defensiva no Brasileirão. O Remo, mesmo fora de casa, já mostrou capacidade ofensiva suficiente para criar chances claras.
Com o Galo avançando suas linhas e o Remo explorando contra-ataques, o cenário favorece gols para os dois lados.
- Palpite 3 para Atlético-MG x Remo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.12 na Betano