Palpite Atlético-MG x Remo - Campeonato Brasileiro - 11/02/2026

Confira os palpites Atlético-MG x Remo para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (11), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Atlético-MG x Remo

Veja como se cadastrar usando o código de indicação Betano

Veja o ranking ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto na Arena MRV coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados recentes. O Atlético-MG ainda não venceu no Brasileirão e chega cercado de cobranças, tanto pelo desempenho na competição nacional quanto pela campanha instável no Campeonato Mineiro. Já o Remo também busca a primeira vitória no torneio, após deixar escapar uma vantagem confortável na rodada passada.

Jogando em casa, o Galo tende a assumir o controle do jogo desde o início. Mesmo empilhando empates no Estadual, a equipe costuma aumentar o volume ofensivo na Arena MRV, especialmente em partidas nas quais precisa dar uma resposta imediata ao torcedor. A necessidade de vencer pode resultar em uma postura mais agressiva, com linhas adiantadas e pressão constante no campo adversário.

O Remo, por outro lado, mostrou capacidade de competir no Brasileirão, mas também expôs fragilidades defensivas. A perda de uma vitória após abrir 2 a 0 contra o Mirassol evidencia dificuldades para sustentar a vantagem no placar, especialmente fora de casa. Esse cenário aumenta a chance de um jogo aberto, com espaços e oportunidades para ambos os lados.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Remo

Atlético-MG: Everson; Ángel Preciado, Iván Román e Vitor Hugo; Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa e Kauã Pascini; Igor Gomes, Tomás Cuello e Reinier;

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade, Cufré, Zé Welison; Pavani, Jaderson, Pikachu, Nico e Monti.

Fator casa pesa a favor do Atlético-MG

Mesmo vivendo um momento irregular, o Atlético-MG costuma se impor quando atua na Arena MRV. A pressão por resultado deve fazer o time assumir o protagonismo e buscar o gol desde cedo, explorando a diferença técnica em relação ao adversário.

O Remo chega competitivo, mas encontra dificuldades quando precisa se defender por longos períodos. A tendência é de domínio territorial do Galo, o que aumenta as chances de vitória do mandante, o que é essencial para a sequência do trabalho de Sampaoli.

Palpite 1 para Atlético-MG x Remo: Atlético-MG vence, com odds de 1.52 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Remo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência de gols

A necessidade de reação do Atlético-MG, aliada às fragilidades defensivas mostradas pelo Remo nas últimas partidas, cria um cenário propício para um jogo mais movimentado. O Galo deve pressionar, enquanto o Remo pode encontrar espaços em transições rápidas.

Com as duas equipes precisando pontuar, a intensidade tende a ser alta, favorecendo um placar mais elevado ao longo dos 90 minutos. E intensidade é a marca registrada de Osório e Sampaoli.

Palpite 2 para Atlético-MG x Remo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.02 na Betano

Defesas instáveis aumentam chance de ambos marcarem

Apesar do favoritismo do Atlético-MG, o time ainda não demonstrou solidez defensiva no Brasileirão. O Remo, mesmo fora de casa, já mostrou capacidade ofensiva suficiente para criar chances claras.

Com o Galo avançando suas linhas e o Remo explorando contra-ataques, o cenário favorece gols para os dois lados.