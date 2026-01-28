Palpite Atlético-MG x Palmeiras- Campeonato Brasileiro - 28/01/2026

Confira os palpite Atlético-MG x Palmeiras para o confronto em Belo Horizonte, nesta quarta (28), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Atlético-MG x Palmeiras

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Atlético-MG x Palmeiras

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo entre Atlético-MG e Palmeiras marca a abertura do Brasileirão e já coloca frente a frente duas equipes que chegam embaladas por vitórias em clássicos estaduais. Jogando na Arena MRV, o Atlético-MG tenta transformar o bom momento emocional em resultado concreto, enquanto o Palmeiras chega com um início de temporada mais consistente e com maior estabilidade coletiva.

O Atlético-MG vem de uma vitória importante contra o Cruzeiro, resultado que deu confiança a um time que, até aqui, vinha convivendo com muitos empates. Em cinco partidas disputadas na temporada, o Galo venceu apenas uma vez, mas mostrou evolução na organização defensiva e maior controle territorial nos jogos mais recentes. Em casa, a tendência é de um Atlético intenso nos primeiros minutos, pressionando alto e tentando usar o apoio da torcida para impor ritmo, ainda que, em alguns momentos, peque pela dificuldade em transformar posse de bola em chances claras.

O Palmeiras chega com um cenário mais confortável. A equipe teve um início de ano sólido, somando quatro vitórias em cinco jogos, além de ter vencido o clássico contra o São Paulo no fim de semana. O time mostra maior maturidade competitiva, com capacidade de alternar momentos de pressão e controle, algo fundamental em jogos fora de casa contra adversários fortes. Mesmo atuando na Arena MRV, o Verdão tende a adotar uma postura pragmática, explorando erros do rival e administrando bem os momentos do jogo.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG: Everson, Igor Gomes (Natanael), Ruan Tressoldi, Alonso e Renan Lodi, Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard, Dudu e Hulk

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez, Luis Pacheco, Marlon Freitas e Mauricio, Allan, Flaco López e Vitor Roque (Sosa)

Equilíbrio e força defensiva devem marcar o confronto

A estreia no Campeonato Brasileiro costuma gerar partidas mais cautelosas, especialmente entre equipes que brigam na parte de cima da tabela. Atlético-MG e Palmeiras têm sistemas defensivos bem estruturados e evitam se expor em excesso, sobretudo em jogos de alto nível competitivo. Mesmo com intensidade, a tendência é de um duelo mais estudado, com poucas chances claras e muito jogo físico no meio.

Além disso, ambos vêm de clássicos, o que aumenta o desgaste físico e influencia a escolha por uma abordagem mais segura. Um placar enxuto se encaixa bem nesse cenário de estreia e equilíbrio técnico.

Palpite 1 para Atlético-MG x Palmeiras: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Palmeiras mostra maior regularidade ao longo dos 90 minutos

Apesar do mando de campo do Atlético-MG, o Palmeiras chega com desempenho mais regular e maior capacidade de controlar momentos decisivos da partida. O Verdão tem mostrado maturidade para jogar fora de casa, sabendo sofrer quando necessário e sendo eficiente quando encontra espaços. Essa consistência pesa em jogos equilibrados, especialmente contra adversários que ainda buscam transformar domínio territorial em efetividade.

Mesmo que o Atlético-MG consiga equilibrar as ações, o Palmeiras tende a competir até o fim, reduzindo bastante o risco de derrota. O cenário favorece um mercado que protege contra o empate.

Palpite 2 para Atlético-MG x Palmeiras: Dupla chance – Palmeiras ou empate, com odds de 1.38 na KTO.

Jogo físico e intenso deve elevar o número de cartões

A rivalidade recente entre as equipes, aliada ao peso de uma estreia de Brasileirão, cria um ambiente propício para um jogo mais truncado. A expectativa é de forte disputa por espaço, faltas táticas para conter transições e reclamações frequentes com a arbitragem, principalmente nos momentos de maior pressão.

Atlético-MG e Palmeiras têm elencos competitivos e não costumam aliviar em divididas, o que naturalmente aumenta o número de infrações. Em confrontos desse nível, o controle disciplinar costuma ser determinante para o andamento do jogo.