Confira os palpites Atlético-MG x Botafogo para o confronto em Belo Horizonte, neste domingo (10), às 16h, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Atlético-MG x Botafogo

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Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Botafogo entram em campo em Belo Horizonte em um confronto importante para duas equipes que ainda tentam encontrar regularidade na competição.

O Galo chega embalado após vencer o clássico mineiro, enquanto o Botafogo tenta reagir depois de uma derrota dolorosa em casa.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, físico e com momentos de alternância de domínio.

O Atlético-MG ocupa a 13ª posição, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas em 14 jogos. A vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro trouxe confiança para um time que vinha pressionado, principalmente pelo desempenho irregular nas últimas semanas.

Jogando na Arena MRV, a tendência é de uma equipe mais agressiva, tentando controlar o jogo com posse e intensidade.

O Botafogo aparece logo acima, em 11º, mas chega abalado após sofrer a virada para o Remo no último lance da partida. A equipe vinha mostrando evolução nas rodadas anteriores, mas voltou a expor problemas defensivos e de concentração.

Fora de casa, o time carioca deve adotar uma postura mais equilibrada, explorando velocidade e transições.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Botafogo

Atlético-MG: Éverson, Lyanco, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Natanael, Alan Franco, Maycon, Renan Lodi, Alan Minda, Mateo Cassierra, Bernard;

Botafogo: Neto, Vitinho, Bastos, Nahuel Ferraresi, Alex Telles, Cristian Medina, Álvaro Montoro, Danilo, Matheus Martins, Arthur Cabral, Kadir Barría.

Equilíbrio e instabilidade tornam empate cenário forte

O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda oscilam bastante dentro da competição. O Atlético-MG chega mais confiante após a vitória no clássico, mas ainda não transmite total segurança, principalmente defensivamente.

O Botafogo, mesmo vindo de derrota, tem capacidade para equilibrar o jogo e aproveitar os espaços deixados pelo adversário.

Em um cenário de muita disputa, alternância de domínio e poucas garantias dos dois lados, o empate aparece como resultado bastante plausível.

Palpite 1 para Atlético-MG x Botafogo: Empate, com odds de 3.35 na KTO

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Ritmo mais físico reduz número de escanteios

A tendência é de um jogo mais brigado no meio-campo, com forte disputa física e menor volume de jogadas agudas pelas laterais.

O Atlético deve tentar controlar a posse, enquanto o Botafogo pode baixar linhas e apostar em transições rápidas.

Esse tipo de dinâmica reduz cruzamentos constantes e pressão contínua, impactando diretamente na quantidade de escanteios.

Com momentos mais truncados e menor intensidade ofensiva sustentada, a linha de menos escanteios ganha força.

Palpite 2 para Atlético-MG x Botafogo: Menos de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.80 na KTO

Espaços podem aparecer ao longo do confronto

Apesar da tendência de equilíbrio, os dois times apresentam oscilações defensivas importantes, principalmente quando o jogo fica mais aberto.

O Atlético costuma criar bastante em casa, mas também oferece espaços em transições.

O Botafogo, por sua vez, tem velocidade no ataque e qualidade para aproveitar erros defensivos.

Em um confronto emocionalmente pesado e com momentos de maior intensidade, a tendência é de gols para os dois lados.