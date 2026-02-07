Palpite Atlético-MG x Athletic Club - Campeonato Mineiro- 07/02/2026

Confira os palpite Atlético-MG x Athletic Club para o confronto em Belo Horizonte, neste sábado (7), às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Nossa análise: Momento das equipes

Atlético-MG e Athletic se enfrentam neste sábado (7), às 18h30, pelo Campeonato Mineiro, em um confronto que coloca frente a frente equipes em momentos distintos dentro da competição.

O Galo, mesmo fazendo um Estadual abaixo da expectativa, ainda ocupa a segunda posição do Grupo A, com duas vitórias e quatro empates em seis jogos. Apesar da campanha irregular, o time de Gabriel Milito segue competitivo, mas sente a divisão de foco com o Brasileirão, onde vem de derrota por 1 a 0 para o RB Bragantino.

O Athletic chega mais pressionado. Com apenas cinco pontos em seis partidas, a equipe venceu apenas uma vez no campeonato e soma três derrotas e dois empates. O revés por 3 a 0 diante do Uberlândia, na última rodada, escancarou dificuldades defensivas e problemas de consistência, especialmente fora de casa. Diante de um Atlético mais qualificado tecnicamente, o cenário exige cautela.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Athletic

Atlético-MG: Everson, Preciado, Ruan, Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo, Dudu, Bernard e Hulk

Athletic Club: Robert, Douglas Silva (Zeca), Jhonatan Silva, Edson Miranda e Enzo, Gian Cabezas, João Vitor (Kauan Lindes) e David Braga, Dixon Vera, Luiz Filipe e Ronaldo Tavares

Favoritismo do Galo passa pela necessidade de resposta imediata

Mesmo com uma campanha abaixo do esperado no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entra em campo pressionado pela sequência recente de resultados e pela derrota no Brasileirão para o RB Bragantino. Jogando em casa, a equipe tende a assumir uma postura mais agressiva, buscando controlar a posse de bola e empurrar o adversário para o campo defensivo. A diferença técnica entre os elencos é clara, e o Galo costuma transformar esse domínio territorial em chances claras quando atua como mandante.

O Athletic chega fragilizado, tanto pelo desempenho recente quanto pelo contexto emocional. A equipe venceu apenas uma vez na competição e vem de uma derrota pesada para o Uberlândia, que expôs dificuldades defensivas e baixa capacidade de reação. Fora de casa, a tendência é de uma postura mais cautelosa, o que pode favorecer o Atlético na construção do resultado ao longo da partida.

Palpite 1 para Atlético-MG x Athletic Club: Atlético-MG vence, com odds de 1.42 na bet365.

Ritmo controlado indica partida com poucos gols

Apesar do favoritismo do Atlético-MG, a equipe não tem apresentado jogos de placar elástico no Estadual. A prioridade tem sido controlar o resultado, minimizar riscos e administrar o desgaste físico, especialmente em meio à maratona de jogos envolvendo Mineiro e Brasileirão. Isso faz com que o time, mesmo dominante, não acelere o jogo em excesso após abrir vantagem.

O Athletic, por sua vez, deve focar em reduzir espaços e evitar uma derrota mais ampla, apostando em linhas baixas e jogo físico. Com dificuldade para criar ofensivamente e pouca presença no campo adversário, a equipe tende a contribuir para um confronto mais travado, com menos chances claras e ritmo mais cadenciado.

Palpite 2 para Atlético-MG x Athletic Club: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na bet365.

Hulk segue como principal referência ofensiva do Atlético

Mesmo em partidas mais equilibradas, Hulk continua sendo o jogador mais decisivo do Atlético-MG. A presença física, a capacidade de finalização de média distância e a força em bolas paradas fazem do atacante a principal válvula de escape da equipe, especialmente em jogos em que o adversário se fecha defensivamente.

Contra um Athletic que tem apresentado dificuldades na marcação e sofre quando pressionado próximo à área, Hulk tende a receber volume de jogo suficiente para criar oportunidades. Seja em jogadas individuais ou aproveitando rebotes e faltas laterais, o camisa 7 aparece como o nome mais provável para balançar as redes.