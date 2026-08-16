Palpite Atlético-MG x Grêmio - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Atlético-MG x Grêmio, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 16h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Grêmio

Vitória do Atlético-MG, com odds de 1.80 na Betnacional

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.83 na Betnacional

Carlos Vinícius para marcar gol, com odds de 3.40 na Betnacional

*Betnacional: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.092/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Clássico equilibrado, mas com ligeira vantagem ao Galo pelo momento atual.

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Nossa análise: Momentos das equipes

A pausa do futebol nacional para a Copa do Mundo surtiu efeito positivo no Atlético-MG, entre os times que mais evoluíram depois do período de cerca de dois meses de treinamentos.

O trabalho de Eduardo Domínguez, o Barba, parece ter entrado nos eixos e o Galo abriu vantagem sobre a zona de rebaixamento para começar a sonhar com a disputa por vaga entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

Vencer o São Paulo de virada em Porto Alegre trouxe mais tranquilidade ao pressionado Luís Castro, que ainda não convenceu o torcedor do Grêmio. Somente três pontos acima da zona de rebaixamento, o Imortal busca o segundo triunfo consecutivo na casa do Galo.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Grêmio

Atlético-MG: Everson, Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi, Alan Franco, Maycon (Cissé), Bernard e Victor Hugo, Cuello (Alan Minda) e Cassierra

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon, Noriega, Villasanti e Nardoni, Pavon, Carlos Vinicius e Amuzu

Veja odds para resultado da partida

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Mando de campo pouco decisivo

Atlético-MG x Grêmio é um dos clássicos nacionais mais imprevisíveis. Diferente de outros confrontos, o mando de campo não faz tanta diferença, já que foram computadas uma vitória como visitante para cada equipe nos cinco duelos mais recentes.

O momento positivo atual do Galo, no entanto, puxa a sardinha do favoritismo para os mineiros, que ainda não perderam na Série A desde a retomada do futebol após a final da Copa do Mundo.

Ainda que tenha derrotado o São Paulo de virada em casa, o Grêmio segue oscilando ao longo dos 90 minutos — o que deve oferecer mais dificuldades contra um adversário mais ajustado taticamente.

Palpite 1 Atlético-MG x Grêmio: Vitória do Galo, com odds de 1.80 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Movimento ofensivo intenso

O ataque do Galo passou em branco somente duas vezes nas seis partidas mais recentes. A movimentação ofensiva do Atlético-MG está associada ao crescimento do jogo coletivo alvinegro desde a saída de Hulk.

Segundo dados, o Atlético-MG está com média de 1.3 gols por partida no Campeonato Brasileiro, com 2.4 grandes chances criadas a cada rodada do nacional de pontos corridos.

Embora seja mais econômico que o Galo, com 1.1 gols de média no Brasileirão, o Tricolor costuma ir às redes, e marcou no mínimo uma vez nas últimas três partidas disputadas.

Palpite 2 Atlético-MG x Grêmio: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.83 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O efeito Carlos Vinícius

Carlos Vinicius continua eficiente em sua terceira temporada com o Grêmio. São 10 gols no Campeonato Brasileiro para o atacante de 31 anos, que precisa de 165 minutos para balançar o barbante.

O desempenho contra o São Paulo foi um dos melhores de Carlos Vinícius, que demonstrou agressividade apesar de ter passado em branco. Foram duas finalizações, uma no alvo e uma grande chance perdida. O atacante conseguiu ainda uma recuperação de bola nos 78 minutos em que esteve em campo.

Dono de um chute forte e bom senso de posicionamento, dentro e fora da área, Carlos Vinícius pode causar problemas ao Galo em BH.

Palpite 3 Atlético-MG x Grêmio: Carlos Vinícius para marcar, com odds de 3.40 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.