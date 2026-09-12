Palpite Atlético-MG x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 12/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Atlético-MG x Fluminense, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (12), às 16h.

Melhores palpites para Atlético-MG x Fluminense

Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.18 na Brazino777

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.16 na Brazino777

Fluminense abre o placar, com odds de 2.35 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mando de campo aumenta favoritismo do Galo contra o Tricolor.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Atlético-MG perdeu a invencibilidade de 14 jogos na temporada depois de ser derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, em partida da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O revés manteve os mineiros no oitavo lugar, com distância de nove pontos para o Fluminense, que fecha o G4.

Eduardo Domínguez escolheu um time misto para enfrentar o São Paulo, já que o Galo vinha de clássico desgastante contra o Cruzeiro, em partida que classificou o alvinegro às semis da Copa do Brasil. E agora, como o Atlético enfrenta o Fluminense em meio ao mata-mata da Sul-Americana, a tendência é que Barba rode o elenco mais uma vez.

O Fluminense está mais leve, pois abriu boa vantagem com o 2 x 0 sobre o Platense na partida de ida das quartas de final da Libertadores. Além disso, a equipe carioca venceu o Vasco no último final de semana, para se manter entre os quatro primeiros colocados do Brasileirão.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Fluminense

Atlético-MG: Everson (Gabriel Delfim), Natanael, Vitor Hugo, Vitão e Renan Lodi (Pascini), Castaño, Alan Franco e Victor Hugo (Scarpa), Alan Minda, Cuello e Reinier (Cassierra)

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê, Martinelli, Hércules e Ganso (Lucho), Soteldo, Canobbio (Serna) e Hulk

Mando de campo

Atlético-MG x Fluminense é daqueles confrontos em que o mando de campo faz diferença. O Galo venceu os últimos dois jogos em casa, enquanto o Tricolor levou a melhor sobre os mineiros nas duas partidas mais recentes no Maracanã.

Corroborando com o favoritismo do Atlético-MG para esta partida, o alvinegro de Minas só perdeu um jogo em casa neste Campeonato Brasileiro. A campanha é de seis vitórias e quatro empates, sendo que o time vem de dois triunfos consecutivos na Arena MRV.

Por outro lado, o Fluminense não costuma ser um bom visitante e ganhou apenas duas partidas atuando longe do Maracanã. Recentemente, o Tricolor acumula quatro empates e uma derrota fora de casa.

Palpite 1 Atlético-MG x Fluminense: Vitória do Galo, com odds de 2.18 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ataques perigosos

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Apesar de não ser um bom visitante, o Fluminense marcou gols em quatro das cinco últimas partidas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. No empate com o Athletico-PR há duas rodadas, por exemplo, o Tricolor foi às redes três vezes.

O Fluzão marcou 40 gols no Brasileirão Série A, com média de 1.5 gols por partida na competição. A equipe comandada pelo treinador interino, Marcão, produz por volta de 2.5 grandes chances por jogo na Série A.

Como mandante, o Galo acumula 19 gols marcados e 14 sofridos no Brasileirão. O recorte recente aponta que o Atlético-MG terminou três das cinco partidas mais recentes com três gols marcados na Arena MRV.

Palpite 2 Atlético-MG x Fluminense: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.16 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Fluminense larga bem

A campanha do Fluminense como visitante não é boa, ainda que a equipe demonstre certa resiliência. Recentemente, o Tricolor saiu na frente dos adversários em duas de cinco partidas disputadas longe do Maracanã.

Os números são ainda mais favoráveis em jogos do Fluzão contra o Atlético-MG. O Tricolor inaugurou o marcador em quatro dos últimos cinco jogos contra o alvinegro de Minas Gerais, incluindo a vitória do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Para vencer o Atlético-MG na Arena MRV, o Fluminense precisará saber segurar o resultado ao longo dos 90 minutos, caso consiga mais uma vez largar na frente do rival.

Palpite 3 Atlético-MG x Fluminense: Tricolor abre o placar, com odds de 2.35 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.