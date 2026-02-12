Palpite Athletico-PR x Santos - Campeonato Brasileiro - 12/02/2026

Confira os palpite Athletico-PR x Santos para o confronto em Curitiba, nesta quinta-feira (12), às 19h, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Athletico-PR x Santos

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo na Arena da Baixada coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no início do Brasileirão. O Athletico-PR chega mais organizado e com menos desgaste no calendário nacional, enquanto o Santos tenta ganhar estabilidade após um começo de temporada turbulento.

Jogando na Arena, o Athletico-PR mantém um padrão claro de intensidade, pressão alta e controle territorial. A equipe vem de vitória no Estadual e já mostrou força no Brasileirão ao bater o Internacional fora de casa.

Mesmo com um jogo adiado, o time chega confiante e tende a assumir o protagonismo desde os primeiros minutos.

O Santos, por outro lado, chega mais aliviado após garantir a permanência no Paulistão, mas ainda busca consistência no Brasileirão.

Apesar de estar invicto, o desempenho ainda oscila, especialmente longe da Vila Belmiro. A equipe costuma baixar linhas fora de casa e priorizar a segurança defensiva.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Santos

Athletico: Santos, Terán (Léo), Aguirre e Arthur Dias; Benavídez (Gilberto), Portilla (Jadson), Zapelli e Léo Derik, Mendoza, Julimar e Viveros;

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo (Tomás Rincón) e Barreal, Miguelito, Gabriel Barbosa e Rony.

Athletico forte em casa pode ditar o ritmo do jogo

A Arena da Baixada segue sendo um dos mandos mais difíceis do futebol brasileiro, e o Athletico-PR costuma transformar esse fator em vantagem competitiva.

Com um time intenso e organizado, o Furacão tende a controlar o jogo através da posse territorial e da pressão constante na saída de bola adversária. A vitória na estreia do Brasileirão reforçou a confiança do elenco.

O Santos, mesmo invicto, ainda demonstra dificuldade para se impor fora de casa e pode adotar uma postura mais cautelosa.

Nesse cenário, o Athletico aparece como favorito para conduzir a partida e criar as melhores chances ao longo dos 90 minutos.

Palpite 1 para Athletico-PR x Santos: Athletico vence, com odds de 2.22 na Betano

Jogo intenso, mas com tendência de poucos cartões

Apesar da intensidade natural do Athletico em casa, o confronto não apresenta características de jogo excessivamente truncado. O Santos costuma evitar duelos físicos fora da Vila, optando por um jogo mais reativo e com menos exposição.

Além disso, nenhuma das equipes vive momento de descontrole emocional no campeonato.

Com um ritmo forte, mas organizado, a tendência é de uma partida disputada mais na estratégia do que nas faltas duras. Isso reduz a probabilidade de um número elevado de advertências ao longo do confronto.

Palpite 2 para Athletico-PR x Santos: Menos de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.95 na Betano

Postura cautelosa do Santos pode limitar o placar

O Santos deve entrar em campo priorizando a solidez defensiva, especialmente jogando fora de casa e contra um adversário que pressiona muito.

A equipe vem de empates e vitórias ajustadas, mostrando dificuldade para criar em volume longe da Vila Belmiro. Diante disso, a produção ofensiva tende a ser mais limitada.

O Athletico, por sua vez, costuma ser eficiente defensivamente quando joga em casa, reduzindo os espaços e forçando erros do adversário. Esse contexto favorece um cenário em que apenas um dos lados balance as redes.