Confira os palpites Athletico-PR x Grêmio para o confronto em Curitiba, neste sábado (02), às 20h30, pelo Brasileirão.

Melhores palpites para Athletico-PR x Grêmio

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Nossa análise: Momento das equipes

Athletico-PR e Grêmio entram em campo na Arena da Baixada em um confronto que coloca frente a frente duas equipes com ambições diferentes neste momento do Brasileirão.

O Furacão vive fase mais consistente e briga na parte de cima, enquanto o Imortal ainda busca regularidade para encostar no G6. O fator casa pesa bastante para os paranaenses.

O Athletico-PR ocupa a 5ª posição, com sete vitórias, um empate e cinco derrotas em 13 jogos. A equipe vem de vitória convincente sobre o Vitória por 3 a 1 e tem como destaque o atacante Kevin Viveros, vivendo grande fase.

Jogando em Curitiba, o time costuma impor intensidade e dificultar a vida dos adversários.

O Grêmio aparece na 11ª colocação, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, mas ainda oscila bastante, principalmente fora de casa.

Apesar de contar com Carlos Vinicius em boa fase, o time tem dificuldades para manter consistência.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Grêmio

Athletico-PR: Santos, Gastón Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Juan Portilla, João Cruz, Bruninho , Kevin Viveros, Steven Mendoza;

Grêmio: Weverton, Cristian Pavón, Wagner Leonardo, Viery, Pedro Gabriel, Leonel Pérez, Arthur Melo, José Enamorado, Gabriel Mec, Francis Amuzu, Carlos Vinícius.

Athletico-PR transforma intensidade em vantagem

O Athletico-PR deve assumir o controle da partida desde os primeiros minutos, utilizando intensidade, pressão alta e jogo vertical para empurrar o Grêmio.

A equipe tem se mostrado muito forte na Arena da Baixada, onde costuma ditar o ritmo.

O Grêmio, fora de casa, tende a ter dificuldades para sustentar esse nível, principalmente diante de um adversário que pressiona constantemente.

Com mais organização e melhor momento coletivo, o Furacão tem boas condições de confirmar o favoritismo.

Palpite 1 para Athletico-PR x Grêmio: Athletico-PR vence, com odds de 1.91 na Betano

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Jogo controlado mantém placar dentro da linha

Apesar da tendência de domínio do mandante, o jogo não deve ser totalmente aberto durante os 90 minutos.

O Athletico-PR costuma controlar o ritmo após abrir vantagem, enquanto o Grêmio pode adotar postura mais cautelosa fora de casa.

Com menos espaços em determinados momentos e maior preocupação defensiva, o confronto tende a ter um número mais limitado de gols, sendo decidido em detalhes.

Palpite 2 para Athletico-PR x Grêmio: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.80 na Betano

Viveros vive grande fase e pode ser decisivo

Kevin Viveros é o principal nome ofensivo do Athletico-PR neste momento e chega embalado pela boa fase recente.

Com movimentação constante e presença de área, ele tem sido peça-chave no sistema ofensivo da equipe.

Diante de um adversário que pode ceder espaços, principalmente em momentos de pressão, Viveros tende a ser bastante acionado.

Em um jogo com volume ofensivo do Furacão, ele aparece como forte candidato a deixar sua marca.