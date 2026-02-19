Palpite Athletico-PR x Corinthians Campeonato Brasileiro - 19/02/2026

Confira os palpite Athletico-PR x Corinthians para o confronto em Curitiba, nesta quinta (19), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Athletico-PR x Corinthians

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos na temporada. O Athletico-PR vive fase positiva, com desempenho consistente no estadual e vitória importante na estreia do Brasileirão. O Corinthians, apesar do título da Supercopa, ainda oscila dentro das competições nacionais.

O Athletico-PR soma seis vitórias em nove jogos no ano e demonstra solidez coletiva, especialmente atuando em casa. A equipe costuma controlar a posse e impor intensidade alta na Arena da Baixada, fator que tradicionalmente pesa contra adversários de fora.

O Corinthians começou o Brasileirão com derrota para o Bahia e ainda busca estabilidade no desempenho. A tendência é de um confronto em que o Furacão tenha mais controle territorial, enquanto o Timão aposta na reação e na experiência de seu elenco para equilibrar o duelo.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Corinthians

Athletico-PR: Santos, Carlos Terán, Arthur Dias e Lucas Esquivel (Juan Felipe Aguirre), Gastón Benavídez, Juan Portilla, Bruno Zapelli e Léo Derik (Luis Gustavo), Steven Mendoza, Julimar (Felipe Chiqueti) e Kevin Viveros

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo (Rodrigo Garro) e Breno Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto

Fator Arena pode fazer diferença

O Athletico-PR chega embalado pela boa sequência na temporada. São seis vitórias em nove jogos e classificação para a semifinal do Campeonato Paranaense.

Além disso, a vitória fora de casa sobre o Internacional na estreia do Brasileirão reforçou a competitividade da equipe. Jogando na Arena da Baixada, o Furacão costuma acelerar o ritmo e pressionar desde os primeiros minutos.

O Corinthians ainda busca regularidade. Apesar do título da Supercopa, o desempenho no Brasileirão não convenceu na estreia. Fora de casa e diante de um adversário organizado, o Timão pode ter dificuldades para controlar o jogo.

Palpite 1 para Athletico-PR x Corinthians: Athletico vence, com odds de 2.60 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo mais aberto

O Athletico-PR adota postura agressiva em casa, com laterais avançando e meio-campo participativo. Esse comportamento gera volume ofensivo, mas também pode abrir espaços para contra-ataques. A intensidade característica da equipe tende a elevar o número de finalizações ao longo da partida.

O Corinthians, pressionado após derrota na estreia, precisa reagir. Mesmo fora de casa, deve buscar transições rápidas e explorar possíveis brechas defensivas. O contexto aponta para um confronto com chances para os dois lados e possibilidade real de três ou mais gols.

Palpite 2 para Athletico-PR x Corinthians: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na bet365

Referência ofensiva pode ser decisiva

Em partidas de alta intensidade, jogadores que atacam o espaço costumam se destacar. Kevin Viveros tem sido peça importante no sistema ofensivo do Athletico-PR, aparecendo com frequência dentro da área e participando ativamente das jogadas de finalização.

Diante de um Corinthians que ainda ajusta sua defesa na temporada, as chances de o atacante encontrar oportunidades aumentam. Se o Furacão confirmar o domínio territorial esperado na Arena, a presença constante de Viveros na área pode se transformar em protagonismo no placar.