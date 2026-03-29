Confira os palpites Athletico-PR x Botafogo para o confronto em Curitiba, neste domingo (29), às 19h30, pelo Brasileirão.

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Nossa análise: Momento das equipes

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam na Arena da Baixada em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro.

A partida acontece em meio à Data FIFA e coloca frente a frente equipes em momentos diferentes. O Furacão chega embalado, enquanto o Botafogo vive instabilidade.

O Athletico-PR vem de vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no clássico. O resultado deu confiança e colocou a equipe na 6ª posição. São quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete jogos. Em casa, o time costuma ser intenso e dominante.

O Botafogo venceu o RB Bragantino por 2 a 1 fora de casa, mas o clima segue turbulento. Martín Anselmi foi demitido após a partida.

O time é o 17º colocado, com uma vitória, um empate e duas derrotas em quatro jogos. A instabilidade ainda pesa.

Prováveis escalações de Athletico-PR x Botafogo

Athletico: Santos, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel, Benavídez, Jádson, Luiz Gustavo e Mendoza, Dudu, Viveros e Julimar;

Botafogo: Raul, Vitinho, Ferraresi (Bastos), Barboza e Alex Telles, Allan e Danilo, Santi Rodríguez, Montoro, Matheus Martins e Júnior Santos.

Furacão quer aproveitar o fator casa

O Athletico-PR chega em melhor momento e joga na Arena da Baixada, onde costuma ser muito forte. A equipe impõe intensidade desde o início, pressiona alto e tenta controlar o ritmo da partida.

O Botafogo vive instabilidade e ainda passa por mudança de comando. Esse tipo de cenário costuma impactar o desempenho, principalmente fora de casa.

Com mais organização, confiança e apoio da torcida, o Athletico tem um cenário favorável.

Palpite 1 para Athletico-PR x Botafogo: Athletico vence, com odds de 1.98 na bet365

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Viveros quer continuar marcando gols

O Athletico deve ter maior presença no campo ofensivo ao longo do jogo. A equipe cria volume, trabalha bem pelos lados e finaliza com frequência. Esse tipo de cenário aumenta a participação dos jogadores mais próximos da área, principalmente em jogos dentro de casa.

Viveros surge como peça importante nesse contexto. Ele se movimenta bem, participa das jogadas e costuma aparecer em momentos decisivos.

Com maior número de oportunidades sendo criadas, a tendência é de mais finalizações. Em um jogo de pressão constante do Athletico, as chances de marcar aumentam.

Palpite 2 para Athletico-PR x Botafogo: Viveros marca a qualquer momento, com odds de 2.33 na bet365

Jogo pode ter espaço para gols dos dois lados

O Athletico deve pressionar durante boa parte do jogo. Isso aumenta o volume ofensivo, mas também gera espaços na defesa. Quando sobe as linhas, a equipe pode deixar brechas que podem ser exploradas em transições rápidas.

O Botafogo, mesmo em momento instável, tem qualidade ofensiva. A equipe mostrou isso na vitória recente fora de casa. Se conseguir aproveitar os espaços, pode criar boas oportunidades.

Com dois times que atacam e também concedem chances, o cenário favorece gols dos dois lados.