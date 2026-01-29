Palpite Aston Villa x Salzburg - Liga Europa - 29/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Aston Villa busque a liderança e vença seu jogo final, eliminando o Salzburg da competição.

Dicas de apostas para Aston Villa x Salzburg:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Aston Villa 2-0 Salzburg;

Palpite de artilheiros: Aston Villa - Emiliano Buendia, Ollie Watkins.

O Aston Villa já se classificou para a próxima fase da Liga Europa, mas ainda há uma chance para os anfitriões liderarem a classificação. Após uma derrota devastadora em casa contra o Everton na liga, parecia que o Villa estava fora da corrida pela Premier League.

No entanto, eles foram incrivelmente impressionantes no St James' Park no último fim de semana, garantindo uma vitória por 2-0. Consequentemente, os Villains estão apenas quatro pontos atrás do líder da liga, Arsenal, e têm uma chance de conquistar o título.

Com o clube já na próxima fase desta competição, Emery pode rodar sua equipe para a última rodada. Ainda é incerto qual equipe ele escalará, mas o time da casa certamente pretende encerrar a fase de grupos com força.

O Salzburg está esperando se juntar ao Villa na fase eliminatória da Liga Europa, mas está na outra ponta da tabela. O time austríaco está em 28º antes desta rodada e deve vencer este último jogo para ter alguma chance de classificação.

Ainda assim, mesmo com três pontos, os homens de Thomas Letsch devem contar com outros resultados para ajudá-los a alcançar o top 24. A vitória contra o Basel na semana passada deve inspirar alguma confiança antes deste jogo, então espera-se que joguem sem medo.

Escalações esperadas para Aston Villa x Salzburg

Escalação esperada do Aston Villa: Bizot, Garcia, Mings, Lindelof, Digne, Onana, Bogarde, Guessand, Buendia, Bailey, Watkins;

Escalação esperada do Salzburg: Schlager, Trummer, Gadou, Schuster, Kratzig, Diabate, Bidstrup, Baidoo, Kitano, Alajbegovic, Vertessen.

Um melhor momento dos anfitriões

Depois de sofrer uma derrota em casa para o Everton, o Villa começou a ganhar impulso novamente. Esta competição tem sido excelente para eles, já que venceram quatro partidas consecutivas e perderam apenas uma de suas sete partidas na fase de grupos.

Além disso, como anfitriã, a equipe venceu seis jogos europeus consecutivos no Villa Park e não perderá a oportunidade de estender isso para sete. Como visitantes, também estão em boa forma, com duas vitórias seguidas antes deste confronto.

Por outro lado, o Salzburg teve uma semana inteira para descansar, mas não esteve em seu melhor nesta competição. Os Roten Bullen perderam cinco de seus jogos iniciais da Liga Europa nesta temporada e perderam suas últimas cinco partidas consecutivas fora de casa na Europa.

Embora essas equipes nunca tenham jogado uma contra a outra, o Salzburg tem alguma experiência contra adversários ingleses. O time austríaco nunca venceu tais adversários em uma grande competição europeia em oito tentativas, perdendo seis delas.

Dica de aposta 1 para Aston Villa x Salzburg: 1x2: Aston Villa, com odds de 1.45 no Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Aston Villa x Salzburg nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sem bolas na rede de um dos lados

Os visitantes têm lutado para encontrar o fundo das redes nesta competição. Conseguiram apenas oito gols em suas sete partidas da Liga Europa. Fora de casa, o Salzburg marcou um gol em três partidas, destacando sua falta de eficiência no último terço.

A equipe visitante falhou em marcar em três de seus sete jogos nesta competição, então os anfitriões podem manter uma folha limpa. Os Villains sofreram apenas quatro gols em suas sete partidas, com uma média de 0,58 gols por jogo.

As tropas de Emery já mantiveram quatro folhas limpas nesta competição e provavelmente registrarão outra neste jogo. Vale notar que apenas uma das últimas cinco partidas viu ambas as equipes marcarem.

Dica de aposta 2 para Aston Villa x Salzburg: BTTS: não, com odds de 2.05 no Betano.

Bons desempenhos recentes

Emiliano Buendia tem estado em boa forma recentemente. Seus últimos seis gols pelo Aston Villa serviram como o gol de abertura, incluindo seu mais recente em Newcastle no último fim de semana.

Ele registrou três participações em gols em suas últimas quatro partidas, incluindo dois gols. As estatísticas gerais da temporada de Buendia são mais baixas porque Unai Emery não o selecionou consistentemente como titular. No entanto, ele está atualmente se beneficiando de uma sequência regular de jogos.

Com Emery esperado para rodar seu elenco, ele deve descansar Morgan Rogers, o que deixaria Buendia para jogar na posição 10. Essa mudança poderia levar a um impacto maior no jogo, incluindo a possibilidade de marcar.