Palpite Arsenal x Wigan - Copa da Inglaterra - 15/02/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o Arsenal dominará o Wigan em casa, garantindo sua vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra.

Dicas de apostas para Arsenal x Wigan:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 5-0 Wigan;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Gabriel Jesus x2, Eberechi Eze, Noni Madueke, Gabriel Martinelli; Wigan - N/A.

O Arsenal está vivendo uma temporada excepcional e tem uma chance realista de conquistar quatro troféus. Já está confirmado para disputar a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, que também é um concorrente próximo pelo título da liga.

Os Gunners mantinham uma vantagem de três pontos sobre o City antes do jogo de quinta-feira à noite contra o Brentford. É possível que os homens de Mikel Arteta entrem no confronto da copa deste fim de semana com uma vantagem de seis pontos sobre o time de Pep Guardiola.

Por ora, o clube do norte de Londres deve focar na Copa da Inglaterra, já que recebe o Wigan Athletic no domingo. Considerando que os visitantes estão na League One, espera-se que o Arsenal avance para a próxima fase com relativa facilidade.

Os Latics passaram por uma fase ruim, o que levou a diretoria a tomar medidas drásticas. O clube demitiu Ryan Lowe, apenas horas após sua derrota por 6-1 para o Peterborough. Glenn Whelan e Graham Barrow assumiram como técnicos interinos durante a semana, resultando em uma derrota em casa por 2-1 para o Reading.

Relatos sugerem que Gary Caldwell é o principal candidato a se tornar o treinador permanente do Wigan. No entanto, mesmo que ele seja nomeado, pode não ser a tempo para a visita deste domingo ao Emirates Stadium.

Escalações esperadas para Arsenal x Wigan

Escalação esperada do Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Calafiori, Nørgaard, Eze, Rice, Madueke, Martinelli, Jesus;

Escalação esperada do Wigan: Tickle, Aimson, Kerr, Fox, Hunt, Weir, Smith, Murray, Bettoni, Wright, Saydee.

Esperamos uma supremancia absoluta no Emirates

Desde que sofreu sua primeira derrota em casa nesta campanha para o Manchester United no final de janeiro, o Arsenal tem atuado impecavelmente. Eles registraram quatro vitórias consecutivas em todas as competições. Notavelmente, os Gunners perderam apenas três vezes até meados de fevereiro.

Em contraste, os visitantes estão enfrentando dificuldades significativas, tendo perdido suas últimas quatro partidas. Isso faz parte de uma sequência mais ampla sem vitórias, abrangendo seis jogos. Além disso, o Wigan conseguiu apenas duas vitórias em 16 partidas fora de casa na League One nesta temporada.

Enfrentar os líderes da Premier League é uma tarefa difícil, especialmente porque o Arsenal venceu o encontro mais recente entre esses clubes nesta competição. Naquela partida, Mikel Arteta serviu como capitão do time. Os Gunners garantiram um empate e eventualmente venceram nos pênaltis antes de conquistar o título da Copa da Inglaterra.

Os anfitriões venceram os últimos três encontros consecutivos, enquanto a última vitória do Wigan contra o Arsenal ocorreu em 2012. No entanto, essa vitória veio durante um período em que eles ainda competiam na Premier League. Mesmo se Arteta optar por rodar sua equipe, os visitantes enfrentam um desafio muito difícil no domingo.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Wigan: Handicap -2: Arsenal vence, com odds de 1.55 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Wigan nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vulnerabilidades defensivas serão exploradas

Embora alguns analistas tenham questionado a eficiência ofensiva do Arsenal, apenas o Manchester City marcou mais gols na liga nesta temporada. Eles são extremamente eficazes em jogadas de bola parada, especialmente escanteios, que frequentemente usam para quebrar defesas no Emirates.

Se o Wigan planeja adotar essa tática, provavelmente enfrentará pressão constante do ataque do Arsenal. Consequentemente, esta partida pode apresentar muitos gols, mesmo com uma escalação inicial rotacionada. Os Gunners marcaram 13 gols em seus cinco jogos mais recentes, uma média de 2,6 gols por jogo.

Enquanto isso, o histórico defensivo do Wigan é uma grande preocupação, já que eles sofreram 30 gols em 16 partidas fora de casa na League One. Sua média de 1,8 gols sofridos por jogo é uma das piores em sua divisão, superada apenas pelo Leyton Orient.

Três dos últimos cinco confrontos diretos tiveram mais de dois gols no dia. O Arsenal marcou exatamente quatro gols em dois desses encontros, indicando que um resultado semelhante é possível neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Wigan: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.62 na Betano.

Os holofotes estarão em Gabriel Jesus

Arteta provavelmente irá rotacionar sua equipe, considerando o cronograma agitado que se aproxima em quatro competições diferentes. Como resultado, Gabriel Jesus deve começar como o principal atacante no domingo.

O brasileiro tem se saído bem desde que voltou de lesão, com alguns observadores notando que ele parece ainda mais eficaz do que antes de sua ausência. Jesus recentemente marcou dois gols contra a Inter de Milão na Champions League. Como resultado, ele agora marcou três gols em suas últimas cinco aparições.

Suas habilidades técnicas e agilidade provavelmente representarão uma ameaça significativa para a defesa do Wigan. Jesus é esperado para ser um contribuinte chave enquanto o Arsenal busca garantir sua vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra.