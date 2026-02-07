Palpite Arsenal x Sunderland - Premier League - 07/02/2026

Nosso especialista em apostas imagina que o time da casa corrija os erros cometidos no confronto anterior e garanta os três pontos neste jogo crucial.

Dicas de apostas para Arsenal x Sunderland:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-0 Sunderland;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Kai Havertz, Viktor Gyökeres.

Há apenas duas semanas, os torcedores do Arsenal enfrentaram uma pequena crise após os Gunners sofrerem sua primeira derrota na liga em casa para o Manchester United. Embora Mikel Arteta seja o primeiro a admitir que foi um dia ruim para seu time, eles se recuperaram admiravelmente.

No último fim de semana, o clube do norte de Londres enfrentou uma viagem complicada a Leeds, onde times como Liverpool, Man United e Chelsea não conseguiram vencer. No entanto, eles deram uma declaração ao vencer por 4-0 e consolidar sua posição no topo da Premier League.

Os Gunners adicionaram à empolgação ao garantir seu bilhete para Wembley durante a semana. Um gol nos minutos finais fez o Arsenal superar o Chelsea por 4-2 no agregado na semifinal da Copa da Liga. Eles enfrentarão o Man City na final pelo primeiro troféu disponível nesta temporada.

Enquanto aguardam seu dia em Wembley, os comandados de Arteta têm outra tarefa importante. Para manter sua liderança de seis pontos na liga, o Arsenal deve superar o recém-promovido Sunderland neste fim de semana.

Os Black Cats foram surpreendentes no confronto anterior. Eles conseguiram um empate tardio de 2-2 quando as equipes se encontraram no início de novembro. Surpreendentemente, o time de Régis Le Bris é o único na divisão que ainda não perdeu em casa.

No entanto, este confronto será longe de sua base no Stadium of Light. Com o Arsenal tendo perdido apenas uma vez no Emirates nesta temporada, os visitantes têm um grande desafio pela frente.

Escalações esperadas para Arsenal x Sunderland

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Mosquera, Calafiori, Nørgaard, Havertz, Eze, Madueke, Trossard, Gyökeres;

Escalação esperada do Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava, Sadiki, Diarra, Hume, Le Fée, Talbi, Brobbey.

A defesa do Arsenal é a chave

A vitória do Arsenal por 1-0 sobre o Chelsea no meio da semana marcou seu 20º jogo sem sofrer gols na temporada em todas as competições. Foi um lembrete oportuno da estabilidade defensiva após algumas semanas instáveis. No entanto, eles entram nesta partida com duas partidas consecutivas sem sofrer gols.

Com apenas 17 gols sofridos em 24 jogos da liga, os Gunners têm uma média de 0,71 gols sofridos por jogo. O Sunderland marcou 78% de seus gols no Stadium of Light, o que mostra suas dificuldades fora de casa.

Os Black Cats marcaram apenas seis gols em suas 12 viagens fora de casa nesta temporada, com uma média de 0,50 gols por jogo. Enfrentar uma defesa bem organizada em casa nos faz inclinar para um terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols para os Gunners.

Ambas as equipes marcaram em metade dos 12 jogos do Arsenal em casa na Premier League nesta temporada. Enquanto isso, o mesmo resultado ocorreu em apenas 33% dos jogos fora de casa do Sunderland nesta competição. Como resultado, as chances de ver gols de ambas as equipes são pequenas.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Sunderland: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.53 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Sunderland nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apostamos nas dificuldades dos visitantes fora de casa

O Arsenal sofreu recentemente sua primeira derrota em casa da temporada em todas as competições. No entanto, eles se recuperaram com três vitórias consecutivas até este fim de semana. No geral, o time de Arteta perdeu apenas três de seus 24 jogos na liga.

Enquanto o Sunderland prosperou em casa nesta temporada, eles têm sido fracos fora de casa. Eles venceram apenas dois de seus 12 jogos fora, perdendo metade deles. O time de Le Bris não venceu nenhuma de suas últimas sete viagens, falhando em quatro.

Historicamente, os Gunners dominaram este confronto. Eles estão invictos nos últimos 13 confrontos diretos, vencendo nove deles. Os quatro encontros mais recentes viram os londrinos marcar no mínimo dois gols. A última vitória fora de casa do Sunderland contra o Arsenal foi em 1983, o que sugere que uma vitória em casa está no horizonte.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Sunderland: Handicap -1: Arsenal vence, com odds de 1.69 na Betano.

Kai retorna com tudo

Os torcedores do Arsenal esperaram muito pelo retorno de Kai Havertz após lesão. O alemão sofreu uma lesão no joelho no primeiro dia da campanha da liga, o que o afastou por cinco meses.

Arteta tem sido cauteloso ao reintegrar Havertz para evitar agravar a lesão. Ele já fez três aparições nas últimas semanas, acumulando três participações em gols nesse período.

Havertz marcou um belo gol na Champions League contra o Kairat Almaty. Ele então selou a vitória do Arsenal sobre o Chelsea na semifinal da Copa da Liga na terça-feira. Kai provavelmente terá algum tempo de jogo no sábado e provavelmente estará na lista de artilheiros novamente.